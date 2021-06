Se abre periodo de inscripción para el X Festival de Cine Fantástico

El Festival de Cine Fantástico y de Terror de Navarra ha abierto esta mañana el periodo de inscripción de cortometrajes para la décima edición del festival. Las obras se podrán enviar hasta el próximo 16 de agosto a través de las plataformas Filmfreeway y Festhome. En la web del festival www.horroronlineart.com se encuentran los enlaces a ambos espacios web.

Podrán participar personas de cualquier país con cortometrajes fantásticos y de terror en todas sus variantes y subgéneros, siempre y cuando no hayan sido presentados anteriormente al festival y no superen los 30 minutos de duración. Además, todas las producciones que no estén en castellano deberán subtitularse en este idioma.

El festival se celebrará, con los cortometrajes seleccionados y los largometrajes invitados, a finales de octubre. Con una novedad respecto a años anteriores: la Casa de la Juventud de Pamplona será la sede del festival en su décima edición, tras haberse celebrado en diversos centros culturales de la ciudad a lo largo de este tiempo. , con los cortometrajes seleccionados y los largometrajes invitados,. Con una novedad respecto a años anteriores:será la sede del festival en su décima edición, tras haberse celebrado en diversos centros culturales de la ciudad a lo largo de este tiempo.

Asimismo, para animar a la inscripción de cortos, el festival ha presentado un cartel en la propia Casa de la Juventud.