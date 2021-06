Las series que llegan a Filmin este verano

Filmin acogerá este agosto un especial con las mejores series de comedia británicas de todos los tiempos. Entre ellas, la remasterización de la mítica 'The Office' –sí, la original–, la satírica 'The Thick of It' de Armando Iannucci o 'Fawlty Towers', la popular sitcom creada y protagonizada por el Monty Python John Cleese.

También se estrenará en exclusiva la esperada 6ª temporada de 'Inside No.9', la serie de culto británica por antonomasia de la última década. Aún hay más, pues llega a Filmin la miniserie 'Nosotros', basada en el libro homónimo de David Nicholls y protagonizada por Tom Hollander ('Espías de Cambridge').

'THE OFFICE', el 10 de agosto

Esta sitcom creada por Ricky Gervais y Stephen Marchant se emitió por primera vez el año 2001 en la televisión británica. Quién iba a pensar que una premisa tan sencilla como el día a día en una oficina iba a traspasar fronteras e influenciar a toda la comedia televisiva posterior. Steve Carell protagonizó el remake americano y se convirtió rápidamente en una de las comedias más aclamadas de la televisión estadounidense.

La original británica, en una versión remasterizada para la ocasión, llegará a Filmin el próximo 10 de agosto.

'THE THICK OF IT', el 10 de agosto

El escocés Ianucci satiriza sobre el funcionamiento interno del Gobierno Británico, concretamente del Ministerio de Asuntos Sociales y Ciudadanía, y despelleja a los políticos que lo integran.

Esta serie cómica nos presenta de forma audaz e inteligente un sistema gobernado por altos cargos que se limitan a obedecer inútiles y ridículos mandatos.

'FAWLTY TOWERS', el 10 de agosto

De John Cleese y su entonces esposa, Connie Booth. Es otra de las series británicas más influyentes y ocupa la primera posición en la lista de los 100 mejores programas de televisión británicos del Instituto de Cine Británico.

El título hace referencia al hotel ficticio donde se desarrolla toda la serie, que a su vez está inspirada en una estancia real de los Monty Python en un hotel de Torquay, y narra las vivencias de sus trabajadores y clientes.

'INSIDE NO.9' (T6), el 17 de agosto

Serie británica de culto con episodios independientes de 30 minutos que se devoran en una sentada.

Los episodios destacan sobre todo por los bruscos cambios de tono, los giros de guion inesperados y su capacidad para torcerle la sonrisa al espectador o revelarle que esa angustiosa situación que estaba presenciando en realidad no era más que una broma...

Las historias, casi siempre protagonizadas por sus dos creadores, o al menos por uno de ellos, se ambientan siempre en un espacio identificado por el número 9, ya sea la habitación o el piso de un hotel con ese número, una casa o un piso...

'NOSOTROS', el 24 de agosto

Esta comedia dramática se estrena en exclusiva en España. Sorprendentemente sincera y divertida, promete ser una de las sensaciones televisivas de esta temporada.

Basada en el libro homónimo de David Nicholls, Douglas (Tom Hollander) lucha por salvar su matrimonio con Connie (Saskia Reeves) en un viaje por las capitales más turísticas de Europa.