Metallica, Muse y Pixies encabezarán el cartel de Mad Cool de 2022

Metallica, Muse, Pixies, Imagine Dragons y The Killers encabezarán el cartel del festival madrileño Mad Cool los días 6, 7, 8 y 9 de julio de 2022, la primera edición que se celebrará desde 2019 debido a la pandemia de covid.

En la primera jornada del festival, el miércoles 6, tocará la legendaria banda de metal rock estadounidense, junto a Twenty One Pilots y los británicos Placebo. Al día siguiente, jueves, será el turno de Imagine Dragons y The Killers, además de la banda de metal alternativo Deftones, entre otros.

Muse y Faith No More encabezan la oferta del viernes 8, junto a bandas como The War on Drugs o el cantante y pianista de jazz Jamie Cullum. El cartel del sábado, último día del festival, tiene como principales reclamos a Kings of Leon y Pixies, además del dúo británico Royal Blood o la sueca Zara Larsson.

Será "el mejor cartel de todas las ediciones", considera la organización del festival, uno de los más multitudinarios de cuantos se celebran en la temporada estival en España. El pasado mayo, al igual que otros grandes encuentros musicales, anunciaron un nuevo aplazamiento "por causas de fuerza mayor".

De este modo, incluye nombres que han estado presentes en las ediciones anteriores, así como nuevas incorporaciones que reavivan la oferta y "terminan de cerrar un ciclo y marcan el camino para un reencuentro que será inolvidable", aseguran.

En total, el cartel estará compuesto por 104 bandas y artistas de todos los estilos, a los que se añadirá próximamente el anuncio de otros tres cabezas de cartel.

Todas las entradas ya adquiridas para las ediciones de 2020 y 2021 serán válidas para asistir a Mad Cool Festival 2022, cuyos abonos ya están a la venta.

