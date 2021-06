Baluarte acogerá un tributo a Dire Straits el 11 diciembre

Actualizada 14/06/2021 a las 15:58

En 'On Every Street Tribute Tour 30th Anniversary', Brothers in Band recrea la última gira de Dire Straits con la que Mark Knopfler, John Illsley, Phil Palmer, Alan Clark, Guy Fletcher, Chris White, Chris Whitten, Danny Cummings y Paul Franklin llegaron a Pamplona por última vez un 31 de Agosto de 1992.



Casi 30 años después, Brothers in Band recreará en Baluarte esa imborrable noche de la última gira de Dire Straits con la misma formación de guitarra solista, guitarra rítmica, bajo eléctrico, pianista, teclista, baterista, percusionista, saxofonista y el tan especial y característico Pedal Steel Guitar. 9 músicos en el escenario que interpretan y recrean con una extrema fidelidad y un altísimo nivel un excepcional y amplio repertorio que convirtió en eterna aquella noche de agosto en la Plaza de Toros.



Brothers in Band destaca por su fidelidad en la recreación de las diferentes etapas de la banda inglesa, y ha girado por Francia, Alemania, Portugal , Luxemburgo y España con sus anteriores espectáculos The Very Best of Dire Straits y Alchemy Dire Straits Re-Live, siendo reconocidos como unos de los mejores shows internacionales homenaje de la actualidad.

