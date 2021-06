La crítica social de Jorge Martínez Uharte

Actualizada 12/06/2021 a las 06:00

Es un observador nato, una persona que va por la calle y se detiene a mirar los escaparates, los edificios, los deterioros de las construcciones o cualquier otro detalle que capta su atención. Esos detalles visuales se convierten, en muchas ocasiones, en el origen de las fotografías de Jorge Martínez Uharte,quien ha hecho del arte contemporáneo su lenguaje y juega con lo casual, lo repentino y lo emocional para dar sentido a cada una de sus fotografías e instalaciones artísticas.

Selfie, la exposición que el artista presenta en Apaindu E Spacioarte, es un reflejo de su manera de crear, pero también de su manera de sentir. Detrás de cada u na de sus fotografías se percibe ese carácter espontáneo, a veces despreocupado, de un artista que trabaja con la inmediatez a la hora de sacar fotografías con el móvil, cámara digital o analógica, para luego dotarla del contenido que quiere transmitir y del que busca la complicidad del espectador para entenderlo. “El arte físico es fundamental. El trabajo está pensado para que el público venga y tiene que haber un mínimo esfuerzo por parte del espectador para comunicarse con las obras”, explica. Busco la cercanía y la mirada a lo físico. Es como estar en una catedral, sentir su silencio, o verla en una guía turística. No tiene nada que ver, pues lo mismo ocurre con las obras de arte”.



OBRAS CON IRONÍA

Con una trayectoria artística que suma más de treinta años y le ha llevado por la senda de la pintura, la escultura, la instalación y la fotografía, Jorge Martínez Uharte considera que la creación artística es una necesidad vital, pero también su forma de expresarse ante lo que ocurre en el mundo. Y así ocurre en la exposición donde ironiza sobre costumbres o realidades sociales, como el arte urbano, la moda de autorretratarse para subir los “selfies” a las redes sociales o el escaso apoyo institucional al sector cultural, entre otras cuestiones. “Siempre que una persona fotografía algo es porque has tenido una conexión. porque algo te ha llamado la atención “, indica.

Cada obra va acompañada de un título ya que el artista pamplonés es partidario de acompañar las fotografías de pequeños textos para dar referencias al público. Esa combinación de ironía e idea se plasma, por ejemplo, en Fideicomiso. La industrial cultural es un parásito del arte, una instalación realizada con material de desecho (molduras y marcos que iban a ser retirados) con la que cuestiona el escaso apoyo institucional al sector cultural. “Es un sector que genera riqueza, se mueve dinero, trabajo, pero no nos hacen ni caso. A los artistas no se nos ayuda y no podemos pagar ni la luz. Hay un desprecio social que me incomoda mucho”.



APUNTES VISUALES

Otra de sus ironías está presente en Selfie, un mosaico de nueve autofotografías con las que cuestiona la costumbre social de los “selfies”. “Todo el mundo monta este teatrillo para dejar constancia en redes sociales de su vida social, de que son guapos, de que viajan y son estupendos. Me parece tan ridículo que sentí la necesidad de incidir en ello. De ahí estas autofotografías en el momento más animal, desprotegido, y ridículo, que es cuando necesitas ir al baño. Lo que hay que hacer es llevarse la experiencia de lo vivido”.

A pesar de que las temáticas de sus obras son cambiantes, se mantiene fiel a una forma de trabajar y a un estilo. Tiene preferencia por el analógico, aunque también utiliza la cámara digital, pero sin caer en la hiperrealidad. “Hay algo de precisión, de información en las sombras y los detalles que no es real. en esas fotografías. No es lo que vemos, es una realidad aumentada”. También apuesta por lasfotografías mates y saturadas, trabaja sobre apuntes visuales, huye de las producciones profesionales y se acerca al arte “low cost” y el pop . “Esa es mi línea, es un registro visual que tengo innato. No me gustan las cosas chillonas, los cromos no van comingo porque no es lo que veo en la realidad. Cuando era más joven, me gustaban más los contrastes, ahora prefiero las brumas.Quizá la vida y la edad te van cambiando”.

+ ‘Selfie’. Jorge Martínez Uharte. Apaindu Espacioarte (c/Curia, 7). Hasta el 30 de junio. Horario: lunes a viernes, 10 a 13.30 y 17 a 20 horas. Sábados, 10 a 14 horas.

EL ARTISTA

Jorge Martínez Uharte nace en Pamplona en 1966. En 1985 (19 años), gana el premio Pamplona Jóvenes Artistas y el Certamen Navarra de Artes Plásticas. Su obra está en la Colección de Arte contemporáneo de Bancaja (Valencia), Colección de Arte contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona y en la colección de la UPNA. Además de Navarra, ha expuesto en el País Vasco, Valencia y Castilla-La Mancha.