El artista navarro Oihan lanza su primer sencillo con influencia ochentera

El cantante pamplonés Oihan Ríos Rubio, conocido artísticamente como Oihan, lanzó el pasado 21 de mayo su single, Ahora que sí ahora que no, junto con el cantante Dani Summers (21). De corte pop-rock veraniego, con influencia de la música de los 80, el joven de 24 años publicó lo que se ha convertido en el primer adelanto de su primer álbum, El Rayo Verde.



Basada en una historia que el artista vivió en sus propias carnes, Ahora sí, ahora no narra la historia de un triángulo amoroso conformado por dos amigos que están enamorados de la misma mujer, sin embargo, ninguno de los dos conoce los sentimientos del otro. “Esta canción es una de las primeras que escribí con trece años, y la tenía guardada por que me parecía muy graciosa. Es una canción con un rollo muy alegre, muy veraniego y bailable”, confiesa el cantante.



La idea de esta colaboración surge a raíz de la amistad y admiración entre ambos artistas. Fue hace seis años cuando el artista navarro comenzó a seguir en redes al hijo del vocalista del grupo Hombres G. En ese momento “me di cuenta de que su estilo de música no se alejaba tanto de lo que yo hacía y que su musicalidad es increíble. Entonces empezamos a hablar, y cuando le propuse que fuera parte del disco me dijo que sí”, indica Ríos.



Al más puro estilo Grease, el videoclip oficial muestra a ambos artistas en compañía de Amets Oyón (22), natal de Tudela que interpreta a la joven enamorada indecisa, con una vestimenta que bien podría recordar a la que llevaba John Travolta en dicha cinta. “Fue un proceso muy guay. Al principio tuvimos que posponerlo, ya que coincidió con la caída de “Filomena”, pero luego salió bien. Tuvimos que cuadrar muchos horarios para poder asistir a los diferentes escenarios, como el bar, el autocine...Hemos contado con un equipo de profesionales, y a mi me pareció una experiencia muy bonita”, recuerda el joven músico.



Desde la fecha de su lanzamiento, Ahora que sí, ahora que no superó las 30.000 reproducciones en Youtube, y en Spotify alcanza entre los 3.000 y 4.000 oyentes mensuales. “Siempre he querido hacer esto, y ver que a la gente le gusta es algo que me hace muchísima ilusión”, afirma emocionado el pamplonés.



Inicio de su carrera musical

Cuando Oihan tenía 13 año empezó a subir covers a Youtube y a escribir sus propios temas. Su tío “Javi”, Javier Rubio, fue quien le inculcó su amor por la música. “Desde que yo era pequeño, he visto a mi tío Javi escribir canciones en casa, y yo quería ser como él. Escribir esas canciones”, narra el cantante. Once años después de esta anécdota, Oihan está a punto de lanzar su primer trabajo en solitario, El Rayo Verde, un LP de 11 canciones que verá la luz después de verano, y que contará historias enfocadas en temas como el desamor, la felicidad o la salud mental entre otros. “Creo que va a sorprender mucho”, concluye el artista.

