La crítica literaria y las redes sociales, a debate

Actualizada 05/06/2021 a las 06:00

La nueva crítica literaria y redes sociales fue el tema de debate que se propuso el jueves en la I Feria del Libro de Navarra. Una mesa redonda en la que participaron personajes de diferentes generaciones relacionados con estos ámbitos. Estuvieron presentes Andrea Izquierdo -escritora y creadora de contenido relacionado con libros en plataformas como YouTube, Instagram o Tik Tok-, Juan Marqués -poeta, coordinador de Las librerías recomiendan y crítico literario- y Katxia Castellano -profesora de lengua y literatura en el IES Plaza de la Cruz y autora del blog Deborahlibros-.

“Qué entendemos como crítica literaria. Considero que si no se cambia esa definición antigua o se amplían los horizontes desaparecerá”, opinaba Andrea Izquierdo. Y señalaba que la clave de los nuevos formatos y la nueva manera de conversación que existe gracias a las redes sociales pasa por “adaptarse a todo y ver qué pueden ofrecer las plataformas sin necesidad de pisarnos unos a otros”.

El crítico literario Juan Marqués reflexionaba sobre qué es lo que preferiría hoy un editor, “una reseña de 8 páginas de tu libro o un tuit de Pau Gasol recomendándolo”, y aunque cree que estamos en un momento de “transición hacia nuevas maneras de hablar de libros”, él trabaja con la crítica a posteriori. Una tertulia más “sosegada y tranquila que se puede asemejar a los clubs de lectura”.

Para él, la crítica “ha de ser dicha desde el conocimiento y con cierta experiencia lectora”, además de con “un mínimo conocimiento de la historia literaria”.

LOS NUEVOS 'BOOKTUBER'

Katxia Castellano detallaba que, para ella, “lo que es crítica literaria se reduce a estratos más académicos” y que lo demás es una mezcla de “opinión, consumismo y marketing que ya existía antes de Internet”.

Sin embargo, no deja de lado plataformas como YouTube o nuevas personalidades como los booktuber -creador de contenido relacionado con libros de cualquier género para la plataforma de YouTube-. Katixa Castellano reconoce que en su trabajo como profesora de Lengua y Literatura en el IES Plaza de la Cruz ha recurrido a uno de ellos para “picar la curiosidad” de sus alumnos con el libro La vida es sueño de Calderón de la Barca y así poder trabajar el texto en clase.

A Juan Marqués le “cuesta entender” y se le hace “raro” que “alguien se convenza de un libro por haber visto un vídeo lúdico sin una reflexión mínima o una cita”, aunque sí que está de acuerdo con “cualquier promoción de libros”. Señala que “está demostrado y hay indicios suficientes como para decir que la crítica literaria, tal y como la entendíamos, es minoritaria, somos pocos escribiendo para pocos”, determinaba.

Cuando antes una persona escribía una crítica literaria en un medio tradicional, reflexionaban los integrantes de la mesa redonda, la gente lo leía y ya está. En cambio ahora entran en diálogo con millones de personas de manera online. Para Katixa Castellano esto tiene que ver con el “deporte nacional de este país, poner a parir a la gente y la crítica per se”.

“Las redes sociales te dan una pantalla y el anonimato y puede que busques un feedback en redes sociales, pero España es un país de hooligans que quieren reafirmar su opinión con otras personas. Buscamos a mucha gente que opine como nosotros y que me digan lo mismo”, explica la autora de Deborahlibros.

Juan Marqués contrapuso su posición ya que, en su caso, la crítica literaria de la que ha “bebido se caracteriza por la invisibilidad”. Opina: “Se está empobreciendo el debate y el conocimiento. Se están explorando formas estimulantes de invitar a la lectura, pero los géneros literarios están confundidos y la gente que leemos literatura somos un porcentaje pequeño en relación a los lectores. Creo que el entretenimiento está ganando a la pedagogía y a la curiosidad, y no tengo ningún problema en ello”.

PUBLICIDAD Y REDES SOCIALES

A Katixa Castellano le “molesta” que en plataformas como blogs o redes sociales haya “publicidad encubierta” porque eso ya no es una “prescripción literaria, sino una venta o un trueque y eso no se puede disfrazar de crítica literaria”.

En relación a esta idea Andrea Izquierdo le confesó que es un tema en el que ella reflexiona muchas veces. “Pienso en la criminalización de la publicidad en la cultura. Vemos a un futbolista que va hasta arriba de patrocinadores, que no tienen que ver algunos con el fútbol, y sin embargo vemos a una persona que es prescriptora literaria que hace publicidad legal y de acuerdo a las leyes, y no gusta”, afirmaba rotunda.

Los tres invitados afirmaban que todavía existe la crítica literaria, pero que no es algo necesario. “La crítica literaria no es necesaria, pero es como un complemento a la lectura. Hay lectores que simplemente disfrutan del crítico y no necesariamente quieren leer el libro del que habla o están de acuerdo”, comentaba Juan Marqués.

Katxia Castellano puso encima de la mesa que el problema principal es que, “la crítica literaria nace del acto de leer y eso es lo que hay que proteger; la lectura en los jóvenes”.

Andrea Izquierdo defendió que ella recomienda sus libros con un lenguaje “coloquial, porque la gente quiere que le recomiendes libros como si fueras un amigo y te vean la ilusión en tus ojos”, no con tecnicismos ni “palabras rimbombantes”, terminaba.

