Tudela, invitada a 'La boda de Rosa'

Actualizada 27/05/2021 a las 06:00

La Muestra de Cine de Tudela ‘invitó’ este miércoles a su público a acudir a una boda. Era'La boda de Rosa', la película de la directora madrileña Icíar Bollaín, que protagonizó la tercera de las cinco jornadas de este ciclo que da espacio a largometrajes destacados del cine español de la temporada y que concluirá mañana viernes.



El Cine Moncayo acogió la proyección de esta comedia protagonizada por Candela Peña -interpreta a Rosa, que decide casarse consigo misma como una declaración de intenciones- , y que consiguió dos premios en esta edición de los Goya, el de mejor actriz secundaria, para Nathalie Poza; y el de mejor canción original por Que no, que no, de Rozalén.



La película narra la historia de Rosa quien, a punto de cumplir 45 años, se da cuenta de que ha vivido siempre para los demás. Decide tomar las riendas de su vida y cumplir el sueño de tener un negocio propio, pero descubrirá que su padre, sus hermanos y su hija tienen otros planes y que cambiar de vida no es tan sencillo si no está en el guion familiar.



El veterano actor Ramón Barea (Bilbao, 1949), que interpreta en esta película al padre de la protagonista, se desplazó a la capital ribera para presentar este largometraje. Barea, calificado por el director de la Muestra de Cine, Luis Alegre, como “un clásico, no solo de nuestro cine, sino también del teatro y de la televisión”, ha conseguido por este trabajo el premio a mejor actor de reparto del año del Círculo de Escritores Cinematográficos.



REENCUENTRO CON BOLLAÍN

Ramón Barea, del que Alegre destacó su polivalencia a lo largo de su dilatada carrera como actor y director de teatro y cine, escritor y dramaturgo, afirmó que en La boda de Rosa, “debajo de la comedia se esconde una realidad más profunda, más dura incluso”. Consideró que “esa era la apuesta” de Icíar Bollaín. “Ha hecho cosas muy duras y aquí quería hacer comedia, una cosa más suave y, seguramente, también muy cercana a ella y a muchas mujeres, como es ese momento de su vida que tienen que plantear quién cuida a quién: los padres a los hijos, los hijos a los padres, los hermanos a las hermanas... todo ese jaleo que se daba como una especie de costumbre de vida familiar, queda un poco al descubierto. La idea central, que es que alguien se acaba queriendo casar consigo mismo, tiene algo divertido, pero también de reivindicación seria”, apuntó Barea, que debutó como actor cinematográfico hace 40 años y entre sus galardones figura el Premio Nacional de Teatro.



Explicó que participar en esta película ha supuesto “un reencuentro” con Icíar Bollaín, a quien dijo admirar “en toda su carrera”. Y es que, como indicó, trabajó en el primer corto de la realizadora madrileña, titulado Los amigos del muerto. “Luego me llamó para su primera película, Hola, ¿estás sola?, pero cuando se rodaba yo no podía. Y nos hemos estado ‘mirando’ el uno al otro de lejos, porque cuando haces un primer trabajo con alguien eso es lo más importante en ese momento y se te queda para toda la vida, pero nunca habíamos coincidido en nada más”, señaló.



Barea reconoció que su carrera “ha sido una cosa vocacional porque no tenía formación”. Tras afirmar que nunca ha tenido representante, señaló que no es un actor de método y que no se prepara los personajes sino que “me los encuentro, los busco”. Dijo que prepara sus guiones “yendo de lo general a lo particular” de cara a ir “comprendiéndolos cada vez más”.



Reconoció que “no había tenido la sensación de ser un señor mayor” hasta que, con la pandemia de la covid-19, “a la gente de mi generación para arriba se clasificó como grupo de riesgo”. Se consideró un privilegiado porque desde junio del año pasado ha estado trabajando “en una sala de teatro que promovimos hace 10 años en un antiguo pabellón industrial en Bilbao y los ingresos de taquilla y una parte más pequeña de subvenciones han hecho que podamos mantener la actividad”. “Una reciente encuesta hablaba de que un 95% de la profesión estaba por debajo de los ingresos mínimos de supervivencia. Salvo contadas excepciones, el oficio de actor es de riesgo”, apuntó, al tiempo que añadió que ahora le gustaría hacer un documental.



Barea, de padre fiterano y madre aragonesa, dijo que “presumo de tener ancestros navarros y he conocido Fitero a base de buscar los ancestros de los Barea, que no los acababa de encontrar”. En este sentido, explicó “algo que no he contado nunca”, según dijo. Tras indicar que su padre no le hablaba de su pasado, dijo que hace 20 años, en una boda a la que acudieron primos segundos suyos, le dijo a un familiar que le hablara de su abuelo. “Me respondió que qué me iba a contar, si salió ‘por patas’ porque se jugó las tierras y la casa en el juego de las Chapas de Fitero y perdió todo. La familia salió y mi padre acabó en Bilbao”, comentó.

Hoy, homenaje a Gracia Querejeta





La Muestra de Cine Español de Tudela continúa hoy con el homenaje que rendirá a Gracia Querejeta. La directora madrileña, que tiene en su haber películas como Cuando vuelvas a mi lado, o Siete mesas de billar francés, entre otras, recibirá el premio Castildetierra, el segundo que entregará esta edición del ciclo tudelano -el primero fue para la realizadora de Las niñas, Pilar Palomero, que le fue entregado en la jornada de apertura de la Muestra-. El Cine Moncayo será escenario, a partir de las 19.30 horas, de la entrega del galardón a Querejeta, quien también participará en un coloquio de presentación de su película Invisibles, que se proyectará tras el homenaje que recibirá.