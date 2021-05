Moneo recibe "emocionado y feliz" el León de Oro a la carrera en Venecia

Rafael Moneo (c), en la inauguración del pabellón español en la XVII Bienal de Arquitectura de Venecia.

Actualizada 22/05/2021 a las 12:16

El arquitecto tudelano Rafael Moneo recibió este sábado "emocionado y feliz" el León de Oro a la carrera en la XVII Bienal de Arquitectura de Venecia, una ciudad que, destacó, es "obligado lugar de peregrinaje" para los profesionales del sector.

"Nadie puede sorprenderse de lo emocionado que me siento por recibir este León de Oro a la carrera", dijo en una ciudad que ha estado muy ligada a su vida personal y profesional y a la que ha viajado en numerosas ocasiones.

"Venecia atrae y fascina a los arquitectos, es una lección magistral para un arquitecto", añadió en italiano el ganador del premio Pritzker 1996.

El acto se celebró en el Palazzo Giustiniani, situado en las proximidades de la Plaza de San Marco, y pudieron asistir un grupo reducido de personas, entre ellas su familia, pues el aforo se redujo como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Estuvo presente el ministro español de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que ha viajado a Venecia acompañado por el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, Francisco David Lucas Parrón, y el director general de Agenda Urbana y Arquitectura, Iñaqui Carnicero.

Los organizadores de la Bienal han decidido entregar este reconocimiento a Moneo por ser "uno de los arquitectos más innovadores de su generación", tal y como destacó en las motivaciones el curador de esta edición, el arquitecto libanés Hashim Sarkis.

"Por qué Rafael Moneo no ha recibido antes el León de Oro es algo que no me explico y es un error en mi opinión", dijo Sarkis.

Los responsables de esta Exposición Internacional de Arquitectura también le rinden homenaje con una exposición que incluye unas cuarenta fotografías en blanco y negro y cuatro maquetas de sus proyectos más emblemáticos, entre ellos la Torre Puig de Barcelona, la ampliación del Museo del Prado de Madrid o el Archivo General y Real de Navarra.

La muestra se podrá ver durante la Bienal en el Pabellón del Libro de los Jardines venecianos.

La Bienal de Arquitectura de Venecia abrió este sábado y hasta el 21 de noviembre sus puertas al público, que deberá llevar mascarilla, someterse a una medición de temperatura en los accesos y respetar los aforos de los pabellones para evitar contagios de coronavirus.