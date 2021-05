Un diablo en el Valle de los Caídos

Actualizada 21/05/2021 a las 06:00

La Biblioteca Nacional de España (BNE) ha recuperado 467 ejemplares antiguos, la mayoría del siglo XVII, que fueron depositados en la abadía del Valle de los Caídos en 1961 en calidad de préstamo. La devolución de los libros se ha saldado tras un acuerdo amistoso entre la directora de la BNE, Ana Santos Aramburo, y el prior de la abadía, el padre Santiago Cantera, conocido por su negativa a la exhumación de Franco, que finalmente se llevó a cabo en octubre de 2019. Entre los documentos hay un llamativo tratado de Demonología, lo que no deja de ser curioso habida cuenta del lugar sagrado en el que ha permanecido estos últimos 60 años, y por el hecho de que el propio Cantera vinculara el traslado del dictador con Satanás. La colección recuperada está valorada en más de 400.000 euros y los libros abarcan cinco siglos, el más antiguo data de 1535 (una edición del filósofo griego Plutarco) y todo tipo de temáticas, desde la religiosa a la histórica pasando por la filosofía, la medicina, las matemáticas e incluso hay seis viejos Indices de libros prohibidos con publicaciones que la Iglesia catalogaba como perniciosas para la fe y que los católicos no estaban autorizados a leer. El tratado 'demoníaco' es obra de Petrus Thyraeus, (1546-1601), un jesuita alemán experto en exorcismos y que títuló su libro 'Daemoniaci cum locis infestis et terriculamentis nocturnis id est, libri tres: quibus spirituum homines obsidentium atque infestantium genera, conditiones &, quas adferunt, molestiae... causae atque modi explicantur'. Lo que se podría traducir como 'Los poseídos, junto con las situaciones de posesión y los terrores nocturnos, esto es, los tres libros en los que se explican los orígenes de la posesión y toma de las almas de los hombres y los padecimientos que conllevan, así como las causas y alcance de dichos padecimientos'. Fue editado con unas 500 páginas en 1604, tres años después de la muerte del exorcista Petrus.

UNA LARGA INVESTIGACIÓN

La devolución de los libros es el final feliz de una rigurosa investigación que comenzó en 2018, cuando se descubrió que en el Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico aparecían ediciones con ejemplares asociados de la biblioteca de la abadía del Valle de los Caídos, en los que se describían sellos de propiedad de la Biblioteca Nacional. La BNE consiguió localizar en sus archivos un acta, fechada el 14 de abril de 1961, en la que se hacía constar que se entregaba al abad del Valle de los Caídos 494 libros de los siglos XVI al XX. No todos se han podido recuperar, pero hay un compromiso de los monjes benedictinos de devolverlos a medida que se vayan localizando.Hay ejemplares con signaturas antiguas, notas, sellos y ex libris, y preciosas encuadernaciones renacentistas, en piel gofrada con hierros dorados. Las ediciones más antiguas están impresas en Basilea, Lyon, Colonia, París, Venecia, Florencia y Amberes, y la mayoría de las más modernas, sobre todo las de los siglos XVII (220 ediciones) y XVIII (186 ediciones), en España, fundamentalmente en Madrid, aunque también en Salamanca, Valencia y Zaragoza.

Un informe encargado por la Biblioteca Nacional a la Abogacía del Estado para determinar la propiedad de los fondos establece que los libros son bienes del Patrimonio Histórico Español de titularidad de la Biblioteca Nacional de España, y de dominio público, inalienables, imprescriptibles e inembargables, "por lo que su depósito en la biblioteca del Valle de los Caídos solo pudo haberse hecho en concepto de préstamo o comodato".