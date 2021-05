La mirada más personal de Keixeta

Actualizada 19/05/2021 a las 21:27

No trabaja de forma simultánea la pintura y la escultura, pero Txiki Agirre Gárate, Keixeta, no renuncia a ninguna de las dos. Todo lo contrario, ambas disciplinas se dan la mano cuando quiere hablar del cambio climático, los conflictos bélicos internacionales y la naturaleza a través de los paisajes. Estos temas, que son recurrentes en su obra, centran la exposición de la galería Artea2, en la que pinturas y esculturas dialogan entre sí para hacer un recorrido por el trabajo del artista durante los últimos tres años.

La pintura está presente en la muestra a través de veinticinco cuadros de mediano y gran formato centrados en la abstracción, en los que destaca el uso del color, al igual que esa mirada personal que le hace sugerir un dron aéreo, un microplaneta o un paisaje mediante unas formas conseguidas, en ocasiones, utilizando la gravedad como herramienta de trabajo. La muestra se completa con doce esculturas realizadas mediante la técnica del alfarero, entre las que destaca una serie de 8 cabezas de porcelana realizadas durante el confinamiento, cuyos rostros denotan seriedad, preocupación, incluso un punto de ironía. “Estas cabezas muestran lo que veía cada vez que salíamos a la ventana y mirabas al vecino de enfrente. Era la única comunicación que tuvimos durante el confinamiento y esa seriedad era palpable en todo el mundo”.

IRONÍA Y CRÍTICA

Algunas de las obras que pueden verse en la galería de Zizur Mayor están relacionadas con Izotz ertzak (los bordes del hielo), la exposición que presentó el año pasado en Zumaia, en la que aborda el cambio climático. A través de sus creaciones, Keixeta muestra el deshielo de los polos, así como unas pinturas en las que aparecen unas formas suspendidas que simulan aquellos lugares en los que habrá que vivir cuando la naturaleza nos obligue a ello. “Es una crítica al comportamiento humano, sobre cómo estamos tratando el medio ambiente”.

Desde que realizara una serie de obras sobre el bombardeo de Gernika, Keixeta plasma los conflictos bélicos. “Es algo que me sale siempre porque, desgraciadamente, todos los días hay algún conflicto en el mundo”. Las pinturas de la exposición hacen referencia a la guerra de Irak, en concreto, al bombardeo con drones que Estados Unidos realizó en Bagdad, y que el artista muestra de una manera irónica. “Me impactaron mucho las fotografías aéreas en blanco y negro que ví de ese bombardeo, cómo los drones lo destrozaron todo. Mis drones no tienen nada del gris y oscuro que se vivió en Bagdad. Parecen más simpáticos o bonitos pues he utilizado elementos más fálicos, pero lo que represento son las bombas o misiles “.

Pero el medio ambiente y los conflictos bélicos no es lo único que le interesa al artista. La obra de Keixeta también se nutre de la naturaleza, sobre todo, de su entorno más cercano, lo que da como resultado unos paisajes en los que está presente la huella del mar Cantábrico y los bosques de hayas, siempre interpretados y llevados al lienzo o la escultura con una mirada personal a lo que le rodea. “·Es mi entorno, donde vivo, lo que veo y la naturaleza es una constante para mí”.

JUEGO CON ABSTRACIÓN

Iniciado en el mundo de la figuración, Keixeta lleva varios años en el ámbito de la abstracción. El artista dice sentirse más libre para crear esas obras en las que combina texturas, materiales de manera espontánea y en las que juega un papel importante tanto el color como en las formas que consigue tras dar la vuelta al lienzo, tumbarlo o moverlo para que las tintas fluyan por la obra hasta conseguir la forma definitiva. “Me siento cómodo con la abstracción. Me da soltura, velocidad y me deja espontaneidad”.

La abstracción es el lenguaje expresivo cuando se dedica a la pintura, mientras que en sus esculturas reina la figuración. Además de la libertad que le permite en su pintura, considera que las abstracciones requieren de una mayor implicación por parte del espectador, una actitud del público que considera necesaria en las artes plásticas. “Quiero que el espectador sea libre, que la gente interprete mis obras y la abstracción es un buen camino para ello. Cada uno que interprete, que trabaje un poco la imaginación y el pensamiento. La lectura de un libro nos da la opción de hacerlo, pues con la escultura y la pintura ocurre lo mismo”.

ESTILO PERSONAL

Más de cuarenta años de trayectoria le han servido para afianzar un estilo que, si bien ha evolucionado con el paso de los años , refleja una forma de sentir la creación artística y de combinar los recursos que le ofrece la pintura y la escultura. “Mis esculturas suelen ser blancas, no necesito color porque me basta con explotar el volumen, por lo que los colores son muy planos. Con la pintura ocurre todo lo contrario, me explayo con el color. No tienen volumen, por lo que el juego expresivo está en el color”.

Los materiales que utiliza también son tan diversos como sus obras. La cerámica y la porcelana, junto con el torno de alfarero, centran las esculturas, mientras que el pincel, la brocha, la espátula, los trapos, las tintas industriales y los disolventes forman parte de su trabajo pictórico. Pero, además de estos materiales físicos, Keixeta considera que existen otras herramientas que son necesarias en su trabajo, con las que consigue otorgar cierta personalidad a sus obras. “Hay elementos que me interesan mucho más que una brocha. Es el caso de la gravedad, dejar que la pintura actúe moviendo el cuadro, también los espesores o la temperatura, que hacen que varíen las formas y surjan efectos entre ellas. La pintura que hago es solo mía, muy personal. El recorrido artístico es como un movimiento de sierra. Haces pequeños movimientos hacia adelante, pero siempre miras atrás, pues necesitas del pasado para seguir moviéndote”.



+ ‘Keixeta’ Galería Artea2 (c/Idoia,9Zizur Mayor). Hasta el 22 de mayo. Martes a sábado, 10 a 13.30 horas. Lunes a viernes, 17 a 20 horas.