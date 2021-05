Actualizada 15/05/2021 a las 13:28

El Ayuntamiento de Pamplona ha puesto en marcha la segunda edición del festival online de música ‘PamploSound’, que en esta ocasión se presenta en un entorno relacionado con la época primaveral. 58 artistas locales han trabajado en común para crear los diez temas que componen esta propuesta musical, que aúna estilos y formas muy diferentes de concebir la música, y que ya se puede disfrutar a través de la web pamplosound.es. La puesta de largo del festival ha tenido lugar en un acto celebrado en la Sala de Armas de la Ciudadela al que han asistido los artistas participantes y los representantes de los grupos municipales del Consistorio, y en el que Anne Lukin y los Tenampas han interpretado en directo ‘Quisiera’, el tema que han creado para el festival.

Pese a que el festival es cien por cien online, la Sala de Armas de la Ciudadela ha acogido este viernes un acto de presentación y puesta de largo de la iniciativa, al que han sido invitados los artistas que han participado en la creación de los temas, así como los miembros de la corporación municipal. La concejala delegada de Cultura e Igualdad, María García-Barberena, ha tomado la palabra para explicar los detalles de ‘PamploSound Primavera’, que el Ayuntamiento fomenta como vía para apoyar al sector de la música, que está padeciendo especialmente las consecuencias de la crisis sanitaria por la imposibilidad de celebrar conciertos o eventos multitudinarios. De esta forma, se consigue además que la ciudadanía pueda disfrutar de las creaciones de los artistas de Pamplona de una manera segura y en cualquier momento o lugar.

El acto de presentación ha contado con la actuación en directo de la artista Anne Lukin, que junto con los Tenampas ha interpretado el tema que han preparado para ‘PamploSound’. La pamplonesa compuso ‘Quisiera’ nada más salir de la academia de Operación Triunfo, para mostrar la añoranza que sentía hacia la gente de su tierra. El inicio de la pandemia no permitió que esas letras tuvieran más recorrido, hasta que esta propuesta le hizo acordarse de ellas y sacarlas del cajón para darles un nuevo aire. Como a ella le sonaba a bolero, pidió la ayuda de ‘Los Tenampas’, y juntos crearon este tema que evoca a melancolía y al amor por las raíces propias.

CREACIÓN ARTÍSTICA

El gran valor añadido de ‘PamploSound’ es la apuesta y potenciación de la creación artística. No se trata de un festival en el que los artistas y los músicos únicamente interpretan las canciones, sino que participan creando o revisionando temas a su elección. En este sentido, el Ayuntamiento muestra su apoyo no solamente al sector musical, tanto al de los cantantes como al de los músicos, sino que además revaloriza a los artistas locales, ayudando a que muestren su faceta creativa, demostrando con ello la gran versatilidad creativa y la riqueza musical que tenemos en nuestra tierra.

En esta ocasión, grupos de pop, rock, clásica, rap, soul, indie, ska, stoner, mariachis, o una brass band se han unido para componer, ensayar, arreglar y finalmente llevar a cabo una puesta en escena que demuestra todo lo que puede dar de sí esa amalgama de estilos y sonidos. Artistas locales como Iker Piedrafita, Tonino Carotone, José Ramón García, Gorka Urbizu, Pedro Fernández Razkin o Germán San Martín forman parte del elenco que se ha encargado de crear los diez temas que componen el cartel del festival, y que ya están disponibles de manera gratuita en la web pamplosound.es. Además, en los perfiles de redes sociales de ‘Pamplona Es Cultura’ irán desvelándose entrevistas, momentos del making off e interesantes reflexiones de los participantes.

FUSIONES ARRIESGADAS

La apuesta por la creación y por temas que tengan un sello de identidad muy diferenciado se hace en esta edición de ‘PamploSound’ aún más patente, gracias, por ejemplo, a fusiones de sonidos que no es habitual escuchar juntos. Con el tema ‘Ánimas’, los ex componentes de la formación ‘Leyenda Urbana’ Isusko y Sergi Ugarte han demostrado que fusiones a priori impensables como la del rap y la música clásica son posibles. En este camino para conseguirlo, han ido de la mano de la Orquesta Joven de Pamplona y la voz de Amaia Astiz.

Y por si la propuesta no pareciera suficientemente arriesgada, ‘PamploSound’ se atreve a fusionar las tradiciones musicales más cercanas con sonidos llegados desde el otro lado del océano. Con el tema ‘El barquero del Ebro’, jota y soul se dan a mano gracias a los vientos de la Broken Brother Brass Band y la voz de Nerea Erbiti.

COLABORACIÓN ENTRE ARTISTAS

La gran mayoría de los temas del cartel del festival son inéditos. Uno de ellos, ‘El último cliente’, representa la versión más bailable del artista Tonino Carotone, acompañado en este caso por Piluka Aranguren. Se trata de una canción que suena a bar, fiesta y diversión con una letra y un ritmo pegadizos. Las notas eléctricas, y la apuesta por la batería y la guitarra son la carta de presentación de ‘Suzko Bola’, un tema inédito compuesto por Monte del Oso con la colaboración de Gorka Urbizu. También nace en esta edición de ‘PamploSound’ de primavera ‘Los sueños no dan dinero, dan problemas’. Los ex componentes de la formación ‘Culebras’ Juárez, Kabbalah y CoraBloomestán se han encargado de crear este curioso western instrumental. La música en inglés también tiene cabida en el festival con ‘I don’t want you’, un tema compuesto por ‘Fulano’ pensado para la voz de Ione Ayerdi, y al que Germán San Martín le suma los sonidos de su teclado.

Ska y punk, castellano y euskera. Dos uniones que se dejarán ver en el tema ‘Rudi not dead’. Se trata de una versión acústica del mítico tema de Juantxo Skalari & La Rude Band, esta vez interpretada con Endika Iriso. Otra de las propuestas, ‘Miedo’, es un tema original de la banda ‘Dickers’, que esta vez, Iker Piedrafita reinterpreta con la guitarra de Alfredo Piedrafita (Barricada) y José Ramón García al piano. Estos nuevos puntos de vista musicales consiguen ofrecer una versión acústica e íntima, muy distinta a la original. Para finalizar, ‘Que nadie apague tu luz’ es la colaboración que se ha fraguado para esta ocasión de Razkin con Naiara Ruiz, que aporta a la versión en acústico la voz y el baile.