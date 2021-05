'El Internado; Las cumbres' termina el rodaje en Navarra

Actualizada 11/05/2021 a las 06:00

El Internado; Las Cumbres, serie producida por el grupo The Mediapro Studio y Buendía estudios y distribuida por Amazon Prime Video, encara sus últimos días de producción en territorio navarro. Sus dos directores, además, son navarros, Asier Andueza y Laura Belloso.

La serie, que ya visitó la Comunidad Foral en el rodaje de su primera temporada, vuelve a hacer del Monasterio de Irache una de sus localizaciones principales. De cara a esta segunda temporada, se ha sumado el antiguo Centro Psiquiátrico San Francisco Javier del barrio de la Chantrea de Pamplona, lugar en el que el equipo de producción de la serie afronta los últimos momentos de su rodaje en Navarra.

El rodaje en el territorio, que comenzó el pasado 12 de abril y finalizará el 14 de mayo, ha tenido lugar gracias al apoyo del Departamento de Salud, Cultura y Patrimonio del Gobierno de Navarra y la colaboración de Navarra Film Commission.

La segunda temporada se estrenará en 2022 y estará protagonizada, entre otros, por Asia Ortega (Les de l’Hoquei), Albert Salazar (A.K.A.), Carlos Alcaide (Libertad), Claudia Riera (Les de l’Hoquei), Daniela Rubio (La Caza. Monteperdido), Paula del Río (El desconocido), Gonzalo Díez (7 días) y Daniel Arias (El acabose, Cuéntame). El reparto adulto incluye a Natalia Dicenta (Solas) y Ramiro Blas (Vis a vis), Alberto Amarilla (Mar adentro), Mina El Hammani (Élite), Joel Bosqued (Un golpe de suerte), Patxi Santamaría (Lucky Fred), Lucas Velasco (Educando a Nina), Joseba Usabiaga (Handia), Amaia Lizarralde (Hospital Central), Iñake Irastorza (Ventajas de viajar en tren), Aitor Beltrán (Ignatius de Loyola) y Kándido Uranga (The Silence of the White City).

La serie cuenta la historia de un internado en una localización remota junto a un antiguo monasterio en el que conviven una serie de adolescentes problemáticos con un régimen estricto que casi se asemeja más a una cárcel. Atmósferas inquietantes, misterio, thriller y enormes dosis de terror son algunos de sus ingredientes fundamentales.