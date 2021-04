Actualizada 26/04/2021 a las 07:27

"Nomadland" fue la película más premiada de los Óscar de la pandemia con tres galardones: mejor cinta, mejor dirección (Chloé Zhao) y mejor actriz (Frances McDormand).

La realizadora china Chloé Zhao, la segunda mujer en toda la historia en anotarse el Óscar de mejor dirección (la primera fue Kathryn Bigelow por "En tierra hostil", 2008), dedicó el premio a la mejor película de "Nomadland" a la comunidad de nómadas que retrata en esta cinta y que conoció en sus largos viajes por carretera durante el rodaje.

"Gracias por enseñarnos el poder de la resiliencia y la esperanza, y por recordarnos cómo es la verdadera bondad", aseguró.

Por detrás de este aclamado retrato de las ruinas del capitalismo en EE.UU., que era la gran favorita en los Óscar tras arrasar en la temporada de premios de Hollywood, se situaron varias películas con dos estatuillas por cabeza.

"El padre" consiguió dos premios: mejor actor para Anthony Hopkins y mejor guion adaptado para Florian Zeller.

"La madre del blues" también hizo doblete con los premios de mejor vestuario y mejor maquillaje, esta última una categoría en la que fue reconocido el español Sergio López-Rivera.

Otro par de galardones se embolsó "Sound of Metal" con mejor montaje y mejor sonido, un apartado donde fueron galardonados los mexicanos Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés.

Otras películas con doble estatuilla fueron "Mank" (mejor fotografía y mejor diseño de producción), "Soul" (mejor película de animación y mejor banda sonora) y "Judas y el mesías negro" (mejor canción, por "Fight for You", y mejor actor de reparto para Daniel Kaluuya).

Por otro lado, la surcoreana Yuh-Jung Youn consiguió el premio a la mejor actriz de reparto, la película danesa "Otra ronda" se proclamó mejor cinta internacional, y "Lo que el pulpo me enseñó" se coronó como mejor documental.

La 93 edición de los Óscar se celebró este domingo con una gala muy singular que tuvo como punto central Union Station en Los Ángeles (EE.UU.) y que estuvo adaptada por completo a las medidas contra el coronavirus.

Esta es la lista completa de los galardones:



MEJOR PELÍCULA

"Nomadland".

MEJOR DIRECTOR

Chloé Zhao ("Nomadland").

MEJOR ACTOR

Anthony Hopkins ("El padre").

MEJOR ACTRIZ

Frances McDormand ("Nomadland").

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Daniel Kaluuya ("Judas y el mesías negro").

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Yuh-jung Youn ("Minari").

MEJOR FILME DE ANIMACIÓN

"Soul".

MEJOR GUION ADAPTADO

Christopher Hampton y Florian Zeller, por "El padre".

MEJOR GUION ORIGINAL

Emerald Fennell, por "Una joven prometedora".

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

"Otra ronda" (Dinamarca).

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

"Fight for You" ("Judas y el mesías negro"). Música de H.E.R. y Dernst Emile II. Letra de H.E.R. y Tiara Thomas.

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

"Soul" (Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste).

MEJOR SONIDO

"Sound of Metal" (Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés y Phillip Bladh).

MEJOR VESTUARIO

Ann Roth, por "La madre del blues".

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

"If Anything Happens I Love You".

MEJOR CORTOMETRAJE DE ACCIÓN

"Dos completos desconocidos".

MEJOR FOTOGRAFÍA

Erik Messerschmidt, por "Mank".

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

"Lo que el pulpo me enseñó", de Pippa Ehrlich y James Reed.

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

"Colette".

MEJOR MONTAJE

Mikkel E. G. Nielsen, por "Sound of Metal".

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal y Jamika Wilson, por "La madre del blues".

MEJOR PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

"Mank" (Donald Graham Burt y Jan Pascale)

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley y Scott Fisher, por "Tenet". EFE