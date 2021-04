Miguel Sánchez-Ostiz amplía su biografía sobre Pío Baroja

Actualizada 24/04/2021 a las 06:00

Quince años después, Miguel Sánchez-Ostiz vuelve a invitar a Pío Baroja a salir a escena. La editorial Espasa Calpe publicó en 2006 su ensayo biográfico de más de quinientas páginas sobre uno de los principales representantes de la Generación del 98, con motivo del cincuentenario de su muerte. Ahora, Sánchez-Ostiz reedita esta “biografía a contrapelo” de Baroja, de casi un millar de páginas, ampliada y revisada, y publicada esta vez con la editorial Renacimiento.

Se trata de una obra que el propio autor califica de subjetiva y nada académica, con la que trata de salvar su trabajo de la “poca fortuna” que obtuvo en aquella primera edición. “La edición de Espasa fue destruida enseguida y acabó por desaparecer por completo de las librerías, incluso de las de lance, de modo que mi trabajo se esfumó, al menos por lo que al comercio se refiere”, apunta Sánchez-Ostiz en el prólogo de esta segunda edición. La publicación actual, por tanto, representa para él la oportunidad de rescatar su trabajo del olvido y de la inexistencia.

Baroja nace en la página 12, un día de los Santos Inocentes a las 6.45 de la mañana en el 4 de la calle Oquendo de San Sebastián, donde estaba la imprenta de su abuelo paterno cerca del mar, algo que en sus memorias reconoció después que le gustaba porque le parecía una promesa de libertad y de cambio. Y muere en la página 845, a las cuatro de la tarde del 30 de octubre del 56, cuando el doctor Arteta se lo comunica a Julio Caro Baroja con un escueto “ya”, y éste envía un telegrama a su hermano Pío, que estaba en México, con las célebres palabras de “Gaur il da” (Hoy ha muerto).

Más de 11o capítulos separan ambos momentos, un monumental trabajo en el que abundan los alter ego y contrafiguras del escritor donostiarra. De Silvestre Paradox al crepuscular Xavier Arias Bertrand, pasando por su atormentado Andrés Hurtado.

La vida de Baroja transcurre en San Sebastián, en Pamplona, en el Madrid de los cafés de 1900, de la facultad de Medicina, el de la bohemia y el hampa de los desmontes y la cuevas, o en París, Londres o Roma, por la expatriación y por el regreso posterior. Esos alter ego fueron, de algún modo, los que escribieron la autobiografía de Baroja, según recoge Sánchez-Ostiz.

El escritor pamplonés ha corregido errores de la primera edición, tanto de redacción como de datos, y amplía algunos capítulos con ayuda de los trabajos publicados en Tiempos de tormenta (2007). En aquel trabajo, el autor de Las pirañas escribió un ensayo sobre los años de la Guerra Civil y la expatriación de Pío Baroja en París con material inédito que pudo manejar en Itzea. También se nutre de investigaciones de Fernando Mikelarena sobre la detención de Baroja el 23 de julio de 1936, de Miguel Ángel García de Juan, Fernando Pérez Ollo, Granjel, Pérez Ferrero o Ara Torralba, de la hemeroteca y de otros archivos.

El autor señala que ha realizado este trabajo porque sus páginas le remitían a las de Pío Baroja, y porque a pesar de que aparecía en los rincones más insospechados, ese Baroja autobiográfico no es fácil de atrapar del todo. “Fue algo más que reescribir un ensayo biográfico, con luces y oscuridades, emocionantes unas veces, irritantes otras... ¿Con qué otro escritor de esa época te puede pasar? No se me ocurre mejor motivo que este para volver sobre la huella de mis propios pasos y de los de Baroja en sus puestas en escena, que ese y no otro es el pretexto y motivo de mi trabajo”, concluye.