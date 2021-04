El cerebro humano moderno apareció en Africa hace solo 1,7 millones de años

Actualizada 09/04/2021 a las 08:09

¿Desde cuándo nuestro cerebro es como es? ¿Cuándo aparecieron en él las estructuras de los lóbulos frontales, implicadas en tareas cognitivas complejas como el lenguaje y la fabricación de herramientas, de las cuales carecen nuestros parientes vivos más próximos, los grandes simios? Se asumía que habían surgido con el género 'Homo', hace 2,8 millones de años. Sin embargo, tras examinar 39 cráneos de miembros de nuestro género que vivieron entre hace 70.000 y 2 millones de años, un equipo de paleoantropólogos sitúa hoy, en la revista 'Science', los orígenes del cerebro humano moderno en Africa entre hace 1,7 y 1,5 millones de años.

"Hemos descubierto que los miembros más antiguos del grupo 'Homo' tenían un cerebro similar al de los 'Australopithecus' y 'Ardipithecus'.

Hasta ahora se creía que, cuando nació, 'Homo' ya tenía el mismo tipo de cerebro que tenemos hoy. Nosotros hemos demostrado que no es así", explica a este periódico Marcia Ponce de León, paleoantropóloga de la Universidad de Zúrich y codirectora de la investigación junto con su colega Christoph Zollikofer.

Los primeros 'Homo' surgieron en Africa dentro de un linaje, el de los homínidos, cuyos orígenes se remontan a hace 7 millones de años y cuyo representante más antiguo es Toumaï, un fósil descubierto en Chad en 2002. Unos cuatro millones de años más tarde, los 'Homo' caminaban erguidos y fabricaban herramientas, aunque su cerebro tenía algo menos de la mitad de tamaño que el nuestro. Y, un millón de años después, salieron de Africa a la conquista del mundo, todavía con un cerebro primitivo, según se desprende del estudio de Ponce de León y Zollikofer.

No existen fósiles de cerebros de nuestros antepasados. "Las estructuras cerebrales solo se pueden deducir a partir de las impresiones dejadas por los pliegues y surcos del cerebro en las superficies internas de los cráneos fósiles", indica Zollikofer. Debido a que estas impresiones varían considerablemente de un individuo a otro, hasta ahora no era posible determinar si el cerebro de un fósil de 'Homo' se parecía más al de un primate no humano -un chimpancé, por ejemplo- que al de un humano.

Primitivos, pero avanzados Los científicos de la Universidad de Zúrich lo han conseguido por primera vez gracias a la tomografía computarizada. Los cerebros de 'Homo' más antiguos que han examinado datan de hace 2 millones de años porque no hay restos craneales anteriores de nuestro género que puedan usarse para un estudio de este tipo. Y han logrado establecer que pasó mucho tiempo desde que apareció 'Homo' hasta que su cerebro sufrió una reestructuración en la parte frontal y se diferenció del de sus ancestros.

"Antes de hace 1,7 millones de años, el cerebro de 'Homo' era similar al de los australopitecinos y al de los monos antropomorfos. Desde hace 1,5 millones de años, es similar al nuestro, al de los 'Homo sapiens' y neandertales", precisa Ponce de León. Esa reorganización del córtex cerebral, indica la investigadora, "se plasma en los comportamientos que nos hacen humanos, como la capacidad de hablar y de fabricar herramientas, y la organización social".

La paleoantropóloga boliviana advierte, no obstante, de que no hay que menospreciar a nuestros parientes anteriores a ese cambio cerebral.

"Fabricaban herramientas, cazaban, salieron de Africa y llegaron hace 1,8 millones de años hasta Dmanisi (Georgia), donde formaron grupos".

Cinco cráneos de Dmanisi han sido examinados para el estudio publicado en 'Science'. Según la tomografía computarizada, aquellos humanos tenían todavía un cerebro primitivo, aunque ya mostraban compasión por sus mayores, destaca la científica.

Prueba de esto último es el Cráneo 4 de Dmanisi, que corresponde a "un anciano que no tenía dientes. Hace 1,8 millones de años, los inviernos en Georgia eran durísimos. Un anciano solo y sin dientes nunca hubiera sobrevivido. Hemos comprobado que sobrevivió años a la pérdida de los dientes. El anciano de Dmanisi es uno de los primeros signos de cooperación social en nuestra historia". Y el cerebro de aquellos humanos todavía era arcaico, similar al de los 'Australopithecus'.

La reorganización de los lóbulos frontales coincidió en el tiempo con el salto tecnológico del olduvayense al achelense, en lo que respecta a la fabricación de herramientas. "Por eso, muchos arqueólogos ?han postulado que tuvo que haber algún cambio en el cerebro humano, lo que ahora hemos descubierto", apunta Ponce de León, que considera muy probable que las primeras formas de lenguaje surgieran entonces. Ella está convencida de que "los neandertales hablaban. Sin duda. ¿Sabe cuál es el problema? Que se siguen sobrestimando las diferencias entre neandertales y 'sapiens'.

Eso tiene que ver con que muchos 'Homo sapiens', no todos, se creen excepcionales, singulares".