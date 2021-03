Planes para Semana Santa en Navarra 2021: alternativas en tiempos de covid

Actualizada 30/03/2021 a las 17:32

Miércoles 31 de marzo

Música

‘Precor te domine. Motetes de Francisco de Peñalosa (1470-1528)’. Iglesia Santo Domingo (PP Dominicos). 20 horas. ‘Festival de Música Sacra’. Capilla renacentista Michael Navarrus de la Coral de Cámara de Navarra. Concierto basado en los motetes de Francisco Peñalosa (1470-1528), uno de los compositores españoles más famosos de la generación anterior a Cristóbal de Morales. Es además el compositor del que se ha conservado un mayor número de composiciones de todos los de su época. Se conservan de él 6 misas completas a cuatro voces, 2 incompletas, una de ellas ferial, unos 25 motetes, 3 lamentaciones, 7 magnificats, 5 himnos y 11 composiciones seculares con texto en castellano. Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro

‘Koxkak’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 19 horas. Pez Limbo. ‘IrriZiklo’. Ciclo de humor en euskera. Tres historias diferentes, tres situaciones inusuales y tres enredos. Tres piezas breves conforman la obra de teatro y el humor es su característica principal. ‘Tripaki salda. Umore traidore xerra bat’ narra la historia de una mujer en aprietos que acude al que fue su carnicero de confianza para pedirle algo poco corriente. ‘Oilo ama. Ernaldiko umore nahasia’ transcurre en una consulta médica, con una historia corta sobre un embarazo largo. En ‘Boxers. Umore txakurra’, dos individuos se ven envueltos en un asunto clandestino que puede hacerles ganar dinero “fácil” o morder el polvo. Entradas: 4 euros.

‘Sin pena y con Gloria’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 horas. La fama televisiva de Gloria Fuertes, motivada por su simpatía y sus libros para la infancia, ocultó a la vista de la mayoría a una grandísima poeta. ‘Sin pena y con Gloria’ es un acercamiento vital y poético a Gloria Fuertes pensado para público adulto. Un espectáculo que nos cuenta lo que ella nunca se atrevió a decir pero pudimos adivinar en sus versos. Un espectáculo amargo y tierno a la vez. Una obra sencilla sobre una mujer profunda. Una historia con amor y con humor. Un espectáculo con algo de pena y con mucho de Gloria (Fuertes). Entradas: 6 euros.

Cine

‘Un blanco, blanco día’. Filmoteca de Navarra. 19:30 horas. Ciclo ‘Cine Imprescindible’. Islandia, 2019. Dirección y guión: Hlynur Pálmason. No hay nada más blanco que la pérdida; o un amanecer en Islandia, cuando la vista no distingue entre el cielo y la tierra. Allí vive Ingimundur, un jefe de policía retirado con una humanidad tan táctil y rocosa como un protagonista de John Ford. Pero esto no es un western, pese a tener en el centro a un cowboy solitario (no tanto: es afectuoso padre y abuelo), sino un thriller de suspense donde el viudo Ingimundur empieza a sospechar una infidelidad por parte de su esposa fallecida y esa obsesión da tal vuelco a su vida que haría palidecer a Walter White. Entradas: 3 euros.



Varios

Taller Online Gratuito Ciberactivismo Feminista: ‘Reivindicando la lucha feminista en los territorios ocupados palestinos a través de las nuevas tecnologías’. 16 a 20 horas. A través de Google Meet. Organiza la ONGD ACPP/BLB Navarra con el apoyo del Gobierno foral y del Ayuntamiento de Pamplona. De la mano de la popular comunicadora y activista Nerea Aguado Alonso, aprenderemos a utilizar las nuevas tecnologías como herramienta de reivindicación. El taller es gratuito, abierto a toda Navarra y requiere de inscripción previa. Inscripciones: en el correo electrónico navarra@acpp.com o en el número de teléfono 948 27 81 88.

Jueves 1 de abril

Actos

Renovación del Voto de las Cinco Llagas. Iglesia de San Agustín, Pamplona. 17.30 horas. Al acto acudirán los concejales de Pamplona que lo deseen, aunque la Corporación municipal no irá en cuerpo de ciudad como es habitual, Posteriormente, los miembros de la Corporación acudirán a la Catedral para el acto litúrgico de Semana Santa.

Hora Santa con Shemá. Iglesia de San Nicolás de Pamplona. HORA POR CONFIRMAR.

Concierto de Semana Santa de la A.C. Banda Joven de Marcilla. Convento de los PP Agustinos, Marcilla. 20 horas. Aforo limitado.

Cine

‘López, explorador de otros mundos + Astronomía’. Planetario de Pamplona.11 horas. Sesión combinada: película más últimas noticias astronómicas. Dirigido a: Infantil. Despegamos de la Tierra para reunirnos en el espacio con LOPEZ (que significa: Laboratorio Óptico del Proyecto Espacial Zoom). LOPEZ es un satélite artificial que observa los cuerpos celestes desde el espacio. Hoy llega de un largo viaje de exploración y del que nos trae unas muestras valiosísimas. Son unos trocitos de hielo de un cometa muy famoso y le ha llevado varios años conseguirlos. Nos explicará qué son los cometas y las variadísimas órbitas que tienen. Entradas: 6 €.

‘Pirineos La Nuit + Astronomía’. Planetario de Pamplona. 12.30 horas. ‘Pirineos la Nuit’ es un documental de planetario en formato video a cúpula completa (fulldome) en el que se aborda, entre otros temas, el estado de la noche pirenaica. Sesión combinada: película más últimas noticias astronómicas. Mayores de 7 años. Entradas: 6 €.

Con niños

‘Semana Mágica Harry Potter’. Cines Golem La Morea. Del 1 al 11 de abril. En pantalla grande. En horario matinal, 12 horas, a 4,50 euros y a las 17 y 19.30 horas por la tarde por 5,50 euros. Además, la última sesión se proyectará en Versión Original Subtitulada en Español.Los títulos incluidos son siete de la saga cinematográfica, adaptada a partir del Best Seller literario de J.K. Rowling: ‘Harry Potter y la cámara secreta’, ‘Harry Potter y el prisionero de Azkaban’, ‘Harry Potter y el cáliz de fuego’, ‘Harry Potter y la orden del Fénix’, ‘Harry Potter y el misterio del príncipe’ y ‘Harry Potter y las reliquias de la muerte 1 y 2’. Más info: https://golem.es/golem/ciclos/golem-la-morea/597

Comienza la 18ª temporada del parque Senda Viva (Arguedas). El público navarro podrá disfrutar en exclusiva durante cinco días consecutivos en Semana Santa del nuevo ‘Bosque de las leyendas’, donde a través de siete historias conocerán la mitología y cultura foral. Además, el parque estrena el ‘Show del agua’ que ofrece una dinámica combinación de movimiento y música con más de 30 fuentes, y saltos en pareja en ‘La Gran Tirolina’. Hay un nuevo mirador desde el que observar a osos y lobos y nuevas aves en la exhibición de rapaces. Nuevas zonas mostrarán diversos proyectos de recuperación ambiental en los que colabora Sendaviva y, en ‘La Clínica’, podrá apreciarse la labor de los cuidadores del parque. La oferta gastronómica del parque se amplía ofreciendo productos de calidad y de cercanía con Denominación de Origen Navarra. Obligatorio el uso de mascarillas por parte de todas las personas a partir de 6 años y se recomienda a partir de 3 años. La venta de entradas se realizará exclusivamente de manera on line (www.sendaviva.com) y se permitirá la cancelación gratuita. Se aplicará un descuento directo de 3 euros en la compra on line de cada entrada. De esta forma, el precio para mayores de 12 años es de 25 euros y de 18 euros para menores de entre 5 y 11 años y para mayores de 65 años. La entrada es gratis para menores de 5 años. También hay bonos especiales. Horario: del 1 al 5 de abril, de 11 a 20 horas.

Parques de aventura Artamendia de Aibar y Beigorri de Lekunberri. Gestionados por Izadi Aventura, reabren hoy sus puertas. Ofrropuesta de “arborismo para todas las edades a partir de 3 años, con puentes colgantes, tirolinas y diversión”. Ambos parques están localizados en “hermosos robledales con merendero, fuente y zona amplia de esparcimiento libre de peligros del tráfico”. Artamendia, a 3 km de Aibar, oferta dos circuitos de distinta dificultad, de entre 2 y 7 m de alto, y suma 19 juegos y 2 tirolinas. El precio varía entre 9 y 13 euros. Beigorri se encuentra en un extremo de Lekunberri y cuenta con 4 circuitos de diferentes niveles, con 22 juegos y 13 tirolinas. Los precios varían desde los 10 a los 20 euros. Es necesario realizar reserva previa por teléfono, whatsapp o correo electrónico, según los contactos existentes en la www.izadiaventura.com



Visitas

Visitas guiadas al Cerco de Artajona en Semana Santa. Visita la más importante fortaleza medieval de Navarra, joya del patrimonio monumental navarro. Horarios de visitas: Semana Santa: del 1 al 4 de abril, todos los días a las 12 h (preferencia reserva previa). Sábado Santo: visita nocturna, iluminación artística murallas (imprescindible reserva previa). Información y reservas: 644027515 (turismoartajona). Compra de entradas: www.reinodeartajona.com

Visitas guiadas a la exposición permanente del Museo del Carlismo de Estella-Lizarra. 11:30 y 12:30 horas (ambas en castellano). Aforo máximo 12 personas por visita. Uso obligatorio de mascarilla. Reserva previa en: tfno. 948 55 21 11.

Disfruta de Tafalla en semana santa con las Gastrovisitas, el Palacio de los Mencos y actividades Multiaventura. Bajo el lema ‘Disfruta Tafalla Gozatu’, la concejalía de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Tafalla propone las siguientes actividades:

GASTROVISITAS: Los días 1, 2, 3 y 4 de abril. Esta actividad conjuga la visita guiada cultural por el casco histórico de la ciudad y sus edificios emblemáticos, con varias visitas a establecimientos hosteleros tafalleses, en donde se podrá degustar alguna especialidad culinaria tanto dulce como salada. Todas ellas comenzarán a las 11 horas y el punto de partida será la puerta del ayuntamiento. El coste de la visita será de 7 euros (de 3 a 13 años, 5 euros). VISITAS AL PALACIO DE LOS MENCOS: Esos mismos días (1, 2, 3 y 4 de abril) se podrá visitar la bodega del Palacio de Mencos y degustar el vino que produce la familia durante la visita. El horario de apertura de la bodega será de 17 a 20 horas. El coste es de 3 euros y menores de 13 años gratis. Las entradas para ambas actividades se pueden adquirir de manera anticipada a través de la página entradas.guiartenavarra.com y de forma presencial en el punto de encuentro antes del comienzo de las gastro visitas y en la entrada del Palacio de Mencos. Los grupos serán limitados por las condiciones sanitarias y aconsejamos que sean compradas de manera anticipada en la web. Para más información se puede llamar al teléfono 948 741 273 (Guiarte Servicios Turísticos).

DEPORTE Y NATURALEZA: Desde la concejalía se quiere impulsar el conocimiento del entorno natural y patrimonial de Tafalla y apostar por el turismo activo en nuestra localidad y en la zona. Para ello, animan a conocer los diferentes senderos señalizados por el entorno de la localidad. Se pueden consultar en la web http://www.tafalla.es/turismo/paseos‐senalizados‐por‐tafalla/

En paralelo, las personas a las que les guste el cicloturismo familiar o la BTT más extrema tienen también su lugar con el espacio zona media B TT erdi aldea. Desde Tafalla parten un buen número de rutas señalizadas para todos los niveles de dificultad que nos harán disfrutar del entorno con nuestras bicicletas. Se pueden consultar en la página web: https://btt.navarramedia.es

Visitas guiadas al Castillo de Cortes. Jueves 1, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de Abril a las 12 horas. Las visitas se realizan por los guías voluntarios de la Asociación Amigos del Castillo y en ellas se tomarn todas las medidas sanitarias e higiénicas recomendadas. Precio: 3 euros. Menores de 6 años gratis. Aforo limitado. Es obligatoria la cita previa llamando al tlfno. 676381563.

Arte

‘Vacaciones artísticas en Baztán-Pintando al aire libre’. Los rincones más extraordinarios de Baztán te esperan en un curso de pintura al aire libre de cuatro días de duración, del 1 al 4 de abril, de 10 a 14 h, con una atención absolutamente individualizada para adaptarme a tu nivel, inquietudes y gustos y ayudarte a dar un paso adelante en el maravilloso mundo de la creación. Tanto si eres una persona que no ha cogido un pincel en su vida como si eres un artista profesional. Para mayores de 16 años. Puedes ampliar información en http://www.dianainiestabenedicto.es

Rutas

‘El Camino de Santiago: 5 rutas por Navarra para esta Semana Santa’. Organiza Viajes Divertis.

-‘Ruta para los más andarines’: Propuesta de 5 días, 5 rutas del Camino de Santiago a su paso por Navarra. Para los más andarines de la casa, proponemos 5 de los tramos que atraviesa el Camino a su paso por Navarra. Te facilitamos el transporte y te llevamos desde Pamplona al punto de partida, para recogerte cuando termines tu viaje. Consulta los días y horarios y reserva ya tu sitio en: https://viajesdivertis.es/home/441-semana-santa-el-camino-para-andarines.html Posibilidad de llevar tu bicicleta por un pequeño suplemento. Plazas limitadas. 1 Abril. Roncesvalles - Zubiri. Aprox. 25 Km. 2 Abril. Zubiri - Pamplona. Aprox. 20 Km. 3 Abril. Pamplona - Puente la Reina. Aprox. 25 km. 4 Abril. Puente la Reina - Estella. Aprox. 21 Km. 5 Abril. Estella - Los Arcos. 23 Km.

-‘Ruta para Pequeños Peregrinos (familiar)’: 5 Tramos del Camino a su paso por Navarra y seleccionados pensados para Familias o personas sin hábito de andar. Además en todos ellos incluimos una visita guiada por el interés cultural de la zona. Te facilitamos el transporte y te llevamos desde Pamplona al punto de partida, para recogerte cuando termines tu viaje en compañía de nuestr@ guía. Plazas limitadas.Consulta días y horarios y reserva ya tu sitio en: https://viajesdivertis.es/camino-santiago/442-semana-santa-el-camino-para-pequenos-peregrinos.html 1 Abril. Alto de Ibañeta - Espinal. Aprox. 8 Km. Visita guiada a Roncesvalles, Burguete y Espinal. 2 Abril. Irotz - Pamplona. Aprox. 9 Km. Visita guiada a la Pamplona del Siglo del Siglo XVI. 3 Abril. Uterga - Puente la Reina. Aprox. 8 km. Visita Guiada a Puente la Reina y conocimiento de las Laias. 4 Abril. Villatuerta - Estella. Aprox. 5 Km. Visita Guiada en Estella. 5 Abril. Torres del Rio - Viana. Aprox. 8 Km. Visita Guiada en Viana.

‘Navarra Curiosa: Excursiones por Navarra con encuentros con personajes históricos’. Organiza Viajes Divertis. Todos los públicos. Del 1 al 5 de abril. Plazas limitadas. Visitas teatralizadas e interactivas para esta Semana Santa:

1 Abril. Historias de la Perla del Norte: Hemingway puso nuestra ciudad en el mapa del mundo, pero son muchos los escritores y ya en la actualidad muchas escritoras, que han incluido Pamplona en sus relatos. Algunos de ell@s nacieron aquí pero otros muchos escribieron sobre ella o la incluyeron en sus viajes. Agotado.

2 Abril. Elizondo y/o Zugarramurdi: Descubre la zona norte de navarra con nuestro guía y Nicasio Goyeneche, un Indiano que acaba de regresar a Elizondo y del Dominico Alonso de Salazar y Frías en Zugarramurdi que se encuentra recopilando testimonios para demostrar que las brujas no existen. Precio: 7 €.

3 Abril. Visita en Olite y/o Ujúe: Redescubre la zona media. Recorreremos las calles y el Palacio Real de Olite, el monumento más visitado de Navarra, de la mano de Leonor de Trastámara. Realizaremos también visita a Ujúe en este mismo dia de la mano de nuestro guía y en compañía del rey Carlos II. Precio: 7 €.

4 Abril. Visitas Bardenas y/o Tudela: Visita por primera vez o Redescubre las Bardenas y/o Tudela de la mano de nuestro guía y en compañía de personajes históricos: la Reina Blanca II "La Repudiada" y de Abraham ben Ezra, el Sefardí poeta y astrólogo. Precio: 7 €.

5 Abril. Ciudad Inexpugnable: Nos encontramos con un Caballero de la Orden del Lebrel Blanco fundada por el Rey Navarro Carlos III que nos mostrará Pamplona desde un punto de vista diferente. Una ciudad rodeada de murallas que se han ido cayendo y levantando a lo largo de los siglos. Precio: 12 €. Más info: https://viajesdivertis.es/117-navarra-curiosa



Viernes 2 de abril

Teatro

‘Torquemada’. Teatro Gayarre, Pamplona. 19 horas. 2020 año Galdós. Centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós. Torquemada, miserable usurero de barrio que presume de descender del célebre inquisidor y a quien una serie de imprevistos acontecimientos convierten primero en don Francisco, empresario de éxito. De ahí a senador y para florear su currículum, un título nobiliario. Gran periplo de este hombre hecho a sí mismo. He aquí “Torquemada el Peor”, ya que comparado con su antepasado, el inquisidor era un bendito. El espíritu del Año Galdós nos muestra una realidad muy próxima a la nuestra, dónde nos advierte que todo negocio pasa por la explotación de los débiles. Puesta en escena de la tetralogía de las novelas de Torquemada (1889-1895): Torquemada en la hoguera, Torquemada en la cruz, Torquemada en el purgatorio y Torquemada y San Pedro. Esta versión de Torquemada es el personaje masculino más sólido, rotundo, complejo y por lo tanto moderno de toda la literatura galdosiana. Galdós vive el lento ocaso de un mundo antiguo, tiempos convulsos a nivel político y social. El dinero, la fortuna, son los nuevos dioses finiseculares; los usureros, los cambistas, los banqueros; la nueva jerarquía eclesiástica. Y Galdós tiene la necesidad de dar vida a su Torquemada en ese momento histórico. Dirección y escenografía: Juan Carlos Pérez de la Fuente. Versión: Ignacio García May. Intérprete: Pedro Casablanc. Entradas: 9 a 18 €.

Cine

‘Cielo Profundo + Astronomía’. Planetario de Pamplona. 12.30 horas. Sesión combinada: película más últimas noticias astronómicas. Todos los públicos. Cuando salimos al campo en una noche despejada vemos las estrellas sobre el fondo negro. Pero sabemos que allí hay muchas cosas que nuestro ojo no alcanza a ver. Te invitamos a un recorrido por nuestro Universo para descubrir dónde estamos y qué se esconde tras el fondo negro de la noche. Entradas: 6 €.

Visitas

Visitas guiadas a la exposición permanente del Museo del Carlismo de Estella-Lizarra. 11:30 y 12:30 horas (ambas en castellano). Aforo máximo 12 personas por visita. Uso obligatorio de mascarilla. Reserva previa en: tfno. 948 55 21 11.

Visitas guiadas al Cerco de Artajona en Semana Santa. Visita la más importante fortaleza medieval de Navarra, joya del patrimonio monumental navarro. Horarios de visitas: Semana Santa: del 1 al 4 de abril, todos los días a las 12 h (preferencia reserva previa). Sábado Santo: visita nocturna, iluminación artística murallas (imprescindible reserva previa). Información y reservas: 644027515 (turismoartajona). Compra de entradas: www.reinodeartajona.com

Visitas teatralizadas nocturnas al Fitero cisterciense. Días 2 y 3 de abril. A las 19.30 horas. Comienzo de la visita: Plaza de las Malvas, junto al Ayuntamiento. Precio: 5 euros. Menores de 12 años: 3 euros. Compra de entradas en: https://turismofitero.com/visitas-teatralizadas-2/



Sábado 3 de abril

Música

Vigilia Pascual con Shemá. Iglesia de Santa María de Ermitagaña de Pamplona. 20 horas.

Con niños

‘Abuela Tierra + Astronomía’. Planetario de Pamplona.12.30 horas. Sesión combinada que incluye película y actualidad astronómica. Entradas: 6 €.

Sesión combinada que incluye película y actualidad astronómica. Duración 60 minutos.

‘El latido el bosque’. Casa de Cultura de Burlada. 18 horas. Teatro infantil. Con la compañía TTipia. Las cocinas están llenas de historias. Utensilios de cocina se apilan en viejos armarios. Los hornos de leña calientan la habitación durante los fríos días de invierno. En esta ocasión, sin embargo, un duendecillo ha salido de uno de estos hornos. Dice que viene de un lugar muy lejano, donde los bosques se están convirtiendo en ceniza. Además el fuego avanza sin cesar hacia los campos de cultivo. Pronto los pueblos también estarán en serio peligro. La solución a estos problemas está en nuestras manos. Edad recomendada: a partir de 3 años. Entradas: anticipada 3 €; taquilla 5 €.

Taller infantil ‘Busca y encuentra el Toisón de Don Carlos/Bilatu eta aurkitu On Karlosen Toisoia’. Museo del Carlismo de Estella. 11:30 a 13:30 (actividad bilingüe). Actividad lúdica inspirada en el libro-juego ‘El Toisón de Don Carlos’, consistente en la búsqueda del “tesoro” en la exposición permanente y en un taller de manualidades. Actividad gratuita. Edad recomendada: 5-12 años. Aforo máximo 12 personas por taller. Imprescindible reserva previa en: tfno. 948 55 21 11.

Visitas

Visitas guiadas a la exposición permanente del Museo del Carlismo de Estella-Lizarra. 16:30 h (castellano) y 17:30 h (euskera). Aforo máximo 12 personas por visita. Uso obligatorio de mascarilla. Reserva previa en: tfno. 948 55 21 11.

Visitas guiadas al Cerco de Artajona en Semana Santa. Visita la más importante fortaleza medieval de Navarra, joya del patrimonio monumental navarro. Horarios de visitas: Semana Santa: del 1 al 4 de abril, todos los días a las 12 h (preferencia reserva previa). Sábado Santo: visita nocturna, iluminación artística murallas (imprescindible reserva previa). Información y reservas: 644027515 (turismoartajona). Compra de entradas: www.reinodeartajona.com



D omingo 4 de abril

Música

DEMODE QUARTET en concierto. Salón de Actos del CP Francisco Arbeloa e IESO Reyno en Azagra.19.15 horas. Es la propuesta más musical de DEMODE QUARTET ya que se trata de hacer un recorrido por las canciones más divertidas y emblemáticas de sus cuatro espectáculos (DQ, Epa!, Todos los Musicales o Casi y Epa Txiki!). Una hora y veinte minutos de canciones a capella pero también acompañados de piano, guitarra, viola y cajón flamenco. Entradas: 8 €.

Teatro

‘El salto de Darwin’. Teatro Gayarre, Pamplona. 19 horas. El segundo fin de semana del mes de junio del año 1982 se libra la última batalla de la Guerra de las Malvinas que culmina con la rendición del 14 de junio. Toda la acción se desarrolla en la Ruta Nacional N°40, que desciende la Argentina desde el Norte hacia el Sur, en torno a un Ford Falcon del año 1971 en el cual una familia atraviesa el país para esparcir las cenizas del hijo asesinado recientemente en la batalla que ha tenido lugar en la localidad de Puerto Darwin. Esta obra quiere alertarnos de que la condición humana puede regresar en cualquier instante a un estado animal. No en vano lo instintos solidarios y altruistas son los responsables de construir civilizaciones que protegen a los más frágiles, deteniendo la antigua ley selectiva del triunfo de los más aptos y la eliminación de los más débiles. Es justo ahí donde reside el salto de Darwin, que hace que de animales pasemos a ser seres humanos capaces de civilizarnos. Autor: Sergio Blanco. Dirección: Natalia Menéndez. Intérpretes: Juan Blanco, Cecilia Freire, Olalla Hernández, Teo Lucadamo, Goizalde Núñez, Jorge Usón. Entradas: 11 a 22 €.

Con niños

‘Lur eta Amets’. Casa de Cultura de Zizur Mayor.18 horas. Cine infantil en euskera. Los padres de Lur y Amets han dejado a los gemelos en casa de la abuela para que pasen el fin de semana. Pero, gracias a los poderes de Andere y su gato Baltaxar, este fin de semana no va a ser corriente. Van a verse inmersos en un viaje y, viviendo aventuras agridulces en distintas épocas y siglos, viajarán en el tiempo a través de nuestra historia. Edad recomendada: 8-12 años. Entradas: 3 €.

Cine

‘Pirineos La Nuit + Astronomía’. Planetario de Pamplona. 12:30 horas. Sesión combinada que incluye película, actualidad astronómica. Mayores de 7 años. Entradas: 6 €.

Visitas

Visitas guiadas a la exposición permanente del Museo del Carlismo de Estella-Lizarra. 11:30 y 12:30 h (ambas en castellano) Aforo máximo 12 personas por visita. Uso obligatorio de mascarilla. Reserva previa en: tfno. 948 55 21 11.

Visitas guiadas al Cerco de Artajona en Semana Santa. Visita la más importante fortaleza medieval de Navarra, joya del patrimonio monumental navarro. Horarios de visitas: Semana Santa: del 1 al 4 de abril, todos los días a las 12 h (preferencia reserva previa). Información y reservas: 644027515 (turismoartajona). Compra de entradas: www.reinodeartajona.com

Varios

Feria de Artesanía de Estella-Lizarra. Plaza de los Fueros. Artesanía, talleres demostrativos, actividades infantiles, música ambiente. Horario: 10 a 14.30 y 17 a 20 horas.



Lunes 5 de abril

Con niños

‘PÉREZ, EL RATONCITO NO NACE, SE HACE’. Centro de Artes Avenida de Cintruénigo. 18 horas. ‘Festival de Títeres Titirired’. TITIRIGUIRI TEATRO MADRID. Esta historia nos habla y enseña que cuando nacemos y vamos creciendo afrontamos muchas decisiones que nos hacen ser lo que somos. Espectáculo basado en el cuento que el Padre Coloma escribió el rey Alfonso XIII a principios del siglo XX. Premio al Mejor Espectáculo en el Festival de Títeres de Tolosa en 2018. Entradas: 4 euros.

‘El Princi-Pato (El Príncipe Envidioso)’. Salón de Actos del CP Francisco Arbeloa e IESO Reyno en Azagra.18 horas. ‘Festival de Títeres Titirired’. MARMORE PRODUCCIONES BADAJOZ. Ha obtenido el Premio al Mejor Espectáculo de Teatro de Feria Por su excelente interpretación, y manipulación y por el importante mensaje del espectáculo que llega al corazón de niños y grandes, en el marco de la 10ª edición del Festival Internacional de Teatro de Feria (2019). ‘El Princi-Pato’ cuenta la historia de un príncipe, un niño de apenas 5 años, al que han educado con mano dura. Cuando le llega la oportunidad de gobernar un pequeño castillo, no duda en mostrarse despótico y cruel ante sus pocos vasallos, entre los que se encuentra Candela, una niña de su misma edad. Candela se enfrenta al príncipe y consigue hacerle entender que esa felicidad que él nunca ha conocido está fuera de sus estrictas normas, más allá de la coraza en la que ha sido educado, y le ayuda a ser valiente para conquistar por fin la felicidad que le ha sido negada hasta el momento. Le enseña a tener paciencia y le muestra que, con la bondad y el respeto se puede conseguir mucho más que con el despotismo al que el príncipe está acostumbrado a obrar. En medio aparece un pato con un ala rota que no puede emigrar al sur con su bandada, y que será el catalizador de todo el cambio de actitud del príncipe. Entradas: 4 euros.

Visitas

Visitas guiadas a la exposición permanente del Museo del Carlismo de Estella-Lizarra. 11:30 y 12:30 h (ambas en castellano) Aforo máximo 12 personas por visita. Uso obligatorio de mascarilla. Reserva previa en: tfno. 948 55 21 11.

Varios

Feria de Artesanía de Estella-Lizarra. Plaza de los Fueros. Artesanía, talleres demostrativos, actividades infantiles, música ambiente. Horario: 10 a 14.30 horas.