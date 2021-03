Natalia Lacunza y Aitana triunfan con el videoclip de 'Cuando te fuiste'

Actualizada 12/03/2021 a las 12:00

La navarra Natalia Lacunza y Aitana Ocaña han lanzado por sorpresa el videoclip de 'Cuando te fuiste', la colaboración entre las dos exconcursantes de Operación Triunfo que se incluye en el álbum '11 razones' de la catalana.

En solo unas horas, el videoclip acumulaba cerca de 140.000 visualizaciones y numerosos comentarios por parte de sus fans. 'Cuando te fuiste', un tema pop-rock que habla sobre el empoderamiento femenino, se convirtió enseguida en uno de los temas estrella del último álbum de estudio de Aitana.

Las artistas ya habían desvelado imágenes de la estética del videoclip en algunas fotos que habían compartido en redes sociales, pero es ahora cuando sus seguidores pueden disfrutar al completo de la especial ambientación creada para poner imágenes a una canción que, desde que lanzaron, escaló puestos entre las más escuchadas.

La pamplonesa Natalia Lacunza avanza con paso firme en su trayectoria musical. Recientemente publicó 'Corre', la canción para la serie 'El internado: Las cumbres', uno de los estrenos más esperados.

Por su parte, Aitana ha recibido numerosos elogios por su actuación en la gala de los Premios Goya interpretando 'Happy Days Are Here Again'. Además, este miércoles se dio a conocer que es una de las ganadoras de los Premios Odeón.