Raphael recibe "con orgullo" el título de Hijo Predilecto de Andalucía

Actualizada 28/02/2021 a las 16:56

El cantante Rafael Martos 'Raphael' ha expresado este domingo 28 de febrero su "orgullo" por tener una "segunda madre que se llama Andalucía" al recibir el Título de Hijo Predilecto de la comunidad autónoma cuando cumple 60 años de carrera musical en lo que no ha dudado en calificar como "uno de los días más felices de mi vida".

Este ha sido el mensaje de Raphael en el acto institucional con motivo del 28-F en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, donde ha tomado la palabra en nombre de todos los galardonados con la Medalla de Andalucía, el Parlamento andaluz, el Círculo de la Amistad de Córdoba; el cantaor y productor musical de flamenco Pepe de Lucía; el dúo de humoristas Los Morancos; el Granada CF; la congregación de las Hermanas Oblatas de Almería; la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA); el consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta; la Asociación Española Contra el Cáncer; la agencia de noticias Europa Press Andalucía; la Asociación Andaluza de Mujeres Empresarias del Sector del Medio Ambiente (Ansemac); y José María Pacheco, de la Fundación Alalá Konecta.

Ante un aforo limitado por las restricciones derivadas de la pandemia del Covid-19, Raphael ha recibido de manos del presidente de la Junta, Juanma Moreno, el título de Hijo Predilecto de Andalucía que a continuación ha agradecido con un discurso inusualmente breve de apenas dos minutos y medio.

"Este año, aunque no lo parezca cumplo 60 años de carrera y echando la vista atrás, os puedo asegurar que he interpretado la canción 'Yo soy aquel' tantas veces como he proclamado con gran orgullo por todo el mundo que soy andaluz y que Linares son mis raíces", ha asegurado antes de ser interrumpido por el aplauso de todo el auditorio.

Acto seguido ha señalado que "todos los que me conocéis sabéis muy bien que hoy representa uno de los días más felices de mi vida" porque recibe el título de Hijo Predilecto como "el abrazo de mi tierra, de mi Andalucía, y siento de corazón que este premio debería darlo a vosotros de vuelta, mis queridos paisanos, por todos los años de experiencias compartidas y por tanto el cariño demostrado".

"Mi forma de agradecer siempre será la misma, la música, mi voz, mi canto con Andalucía y su rica tradición cultural como guía y fuente inagotable de inspiración. Qué orgullo tener una segunda madre que se llama Andalucía, infinitas gracias y siempre 'palante'", ha concluido su discurso Raphael, que cerrará el acto institucional del 28-F en el Teatro de la Maestranza interpretando el Himno de Andalucía, del que ha reconocido en una entrevista previa en Canal Sur Televisión que "no lo conocía". "En dos días he echado cuatro vistazos y a ver qué tal sale", ha asegurado.

HOMENAJE A SANITARIOS Y TRABAJADORES ESENCIALES

El acto, conducido por Eva González, se ha iniciado con la imagen de una bandera de Andalucía proyectada en la grada superior del Teatro de La Maestranza, sin asistentes por las restricciones provocadas por la pandemia del coronavirus, y la actuación al cante de Rafael de Lucía, uno de los galardonados este 2021 con la Medalla de Andalucía.

Uno de los momentos más emotivos se ha vivido con la cerrada ovación de todos los asistentes en pie tras la emisión de un vídeo de homenaje y agradecimiento a la labor de los sanitarios y de los trabajadores de servicios esenciales durante el estado de alarma, representados en el escenario por un enfermero en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Juan Ramón Jiménez y tres trabajadoras del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía, la Unidad de Policía Adscrita de la Junta y Protección Civil.

Acto seguido se ha proyectado un vídeo con los nombres de pila de los más de 8.000 andaluces fallecidos desde el inicio de la pandemia formando la palabra 'Esperanza' en color verde sobre fondo blanco.