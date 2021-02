Actualizada 26/02/2021 a las 20:52

Teresa Ramos empezó a escribir con 45 años —“soy tardía”, sonríe—, y reconoce que durante mucho tiempo no fue ni lectora literaria: desde hacía dos décadas su mundo era la psicoterapia, “ayudar a los demás”, y la única lectura que llegaba a sus manos estaba relacionada con su profesión. Pero cuando problemas de salud le llevaron a necesitar un año sabático que encontró en Brasil alejada de las zonas turísticas para “vivir algo más introspectivo”, la aventura vital le llevó a comenzar a escribir, “una sorpresa”, reflexiona ahora. Ganadora de dos premios de poesía, finalista en un tercero y autora de Bancales de perfume y Sabe la noche, ha presentado el poemario Cierta belleza. Con prólogo e ilustraciones de Antonio Orihuela y maquetado por la también poeta y periodista Marina Aoiz, ha autoeditado este libro. Aquí cuenta por qué.

En los años previos a aquel sabático, su mundo era “ayudar a la gente”. Y su poesía, ¿ayuda?

Más allá de que uno tenga una intención deliberada o no de ayudar, todo tipo de poesía ayuda, primero a uno mismo. Pienso que a través de la palabra creamos la realidad y estados interiores y que damos salida a cosas que de otra manera no.

¿Por qué su poesía ayuda?

No tengo pudor en entrar en los entresijos intrapsíquicos. Una vez un poeta me dijo que estaba harto de que en mis poemas hablara, entre otros temas, de la ausencia. Lo siento: escribo sobre lo que me interesa y sobre lo que creo que hay que hablar. Si tuviéramos mayor contacto con nuestro interior, con lo que nos hace daño, nos limita y nos pone en un brete, con cómo nos enredamos en relaciones tóxicas y no nos atrevemos a hacer realmente nuestras vidas, tendríamos una sociedad más feliz e igualitaria. Una parte de mi poesía tiene que ver con la transmutación: hablo de cosas duras, tremendamente duras, pero intento darle la vuelta, trascender, hacer una alquimia, porque la vida es difícil y hermosa al mismo tiempo.

Cierta belleza. ¿Cómo hay que leer el título, como “alguna belleza” o como “belleza verdadera”?

[ríe] Soy muy polisémica escribiendo, y el título lo es. Es lo que me gusta del lenguaje:_la poesía la saborea cada uno. Cierta belleza no es un libro hedonista, sino que habla de la vida, del amor, de las relaciones. Y en toda situación, por muy terrible que parezca, puede haber belleza: esta siempre es cierta. Estos días se habla de Pau Donés [el domingo se emitió su entrevista con Jordi Évole quince días antes de morir]. Tengo pacientes que se han sentido muy impactados porque han visto a un moribundo conectado con el agradecimiento hacia la vida y disfrutando de cada segundo en su última fase. Por eso cierta belleza es incluso lo más doloroso, lo más difícil, como una pandemia, como cualquier situación vital que vivamos: es cierta porque hay algo de belleza en las cosas, en el amor, en el desamor, en los desencuentros.

Escribió el poemario antes de la pandemia pero refleja estados vividos desde esta, como que existimos porque nos nombran y somos para los demás y que la falta de los otros es insoportable.

En mí se combina esa conexión importante con el mundo intrapsíquico. Acabamos de ver el derrumbe personal, y la conciencia de la destrucción de la naturaleza la llevo a cualquier terreno, también a las relaciones, porque la persona conectada con su interior vive más de verdad. Es difícil vivir en un mundo muy volcado en la satisfacción inmediata, lo joven, lo efímero, y esto, que ha experimentado un derrumbe en la pandemia, es una conciencia que yo ya traía.

Con los títulos de los capítulos del poemario es prácticamente imposible imaginar sobre qué ha escrito: Substancias químicas, Cuerpos, Pájaros y Aire puro.

Y no se puede explicar tan fácilmente de qué va el poemario [sonríe]. En Substancias químicas, la vida existe en la atracción de los opuestos,_sucede dentro de las sustancias químicas de nuestros cuerpos y en el universo que nos contiene. En Cuerpos, la vida, el amor —que llena de sentido la existencia—, sucede en su presencia y en su ausencia, o en la pérdida y su duelo, con las heridas que deja el desamor en la interacción entre las personas. Los poemas de Pájaros enseñan a volar, a transitar lugares hasta entonces desconocidos, a aceptar y a trascender nuestro propio viaje. Y en Aire puro encontramos la aceptación, que las cosas son tal y como son y no como quisiéramos que fueran y que la realidad se vuelve ligera cuando asumo esa premisa.

Decidió autoeditar Cierta belleza, ¿por qué?

Podía haber publicado en editoriales amigas, pero he preferido gastar mi dinero e ir por libre. Este es un mundo muy de favores y me he cansado de ir de aquí para allá. Como en todos los mundos, en el de la poesía te llevas muchas decepciones y muchas alegrías. Una vez escuché decir a un escritor de prosa que los poetas matamos por un poco de gloria [ríe], y creo que tiene razón, unos más que otros, sobre todo algunos más que algunas.

Ha querido llamar la atención “sobre lo difícil que resulta publicar y difundir un libro” para una autora como usted. ¿Cómo es Teresa Ramos como autora?

No me caso con nadie. Alguien me dijo una vez que soy muy libre, y puede que sea verdad. La libertad de crear, de explorar, está por encima de otras cosas, y no estoy en venta. Trato de ser fiel a mí misma por encima de todo, y me siento fiel a mí misma.