Raquel Idoate presenta este jueves 'Emigración de la Navarra atlántica a América'

Actualizada 16/02/2021 a las 11:29

La pamplonesa Raquel Idoate Ancín presenta este jueves, 18 de febrero, en el Archivo General de Navarra su libro 'Emigración de la Navarra atlántica a América (1840-1874)'.

La autora realiza un exhaustivo estudio sobre los 4.000 navarros que decidieron poner rumbo a América en busca de un futuro mejor.

La obra, publicada por la editorial Caligrama, presenta una narración inédita sobre las causas y las consecuencias de la emigración que partió de la Montaña navarra en el convulso siglo XIX y analiza el fenómeno migratorio desde un enfoque distinto: el de los comisionados y empresarios que captaban a personas con intenciones y deseos de cruzar el Atlántico.



La autora pone nombres y apellidos a los que emprendieron el viaje: al menos 4.000 navarros y navarras. Hombres de entre 16 y 25 años, labradores, en su mayoría, pero también carpinteros o carboneros. Las mujeres, que componen el 21% de los traslados, se dedicaban igualmente al campo, a la costura o a la cocina.



Los trámites y la documentación previa, la forma de pago del billete e incluso la alimentación a bordo del barco, todo esto y más ha quedado plasmado en un libro que es ya un tesoro sobre la historia de Navarra.

"Un capítulo importante es el relativo al legado de los emigrantes: tanto los que volvieron como los que no, fueron muchos los navarros que decidieron apostar por sus pueblos de origen", afirma la investigadora pamplonesa. "También me ha impresionado conocer las circunstancias personales de los emigrantes, acercarme a las casas que fueron suyas y que hoy ocupan sus descendientes y recorrer los lugares donde decidieron invertir".



El texto habla de una época que no solo marcó a sus protagonistas, sino también a sus pueblos. Las emociones que quedaron a uno y otro lado del océano y que han permanecido en la memoria a través de generaciones pueblan el trasfondo de una obra extraordinaria y apasionante.



Notas sobre la autora: Nacida en Pamplona (Navarra) en 1984. Licenciada en Humanidades en la Universidad de Navarra, máster en Estudios Avanzados de Historia, Espacio y Patrimonio en la Universidad Pública de Navarra y doctora por este mismo centro en Patrimonio, Sociedades y Espacios de Frontera, con la tesis doctoral que motivó este libro, defendida en enero de 2020. Ha trabajado en empresas de gestión cultural y archivística, ha presentado comunicaciones en congresos científicos y es autora de artículos de diferentes temáticas locales.