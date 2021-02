Chus Lago: "La pandemia me recuerda a lo que viví en la Antártida"

Actualizada 07/02/2021 a las 11:20

Es la primera española en escalar el Everest sin botella de oxígeno y la única en alcanzar el Polo Sur en solitario. Y concejala del Ayuntamiento de Vigo y escritora... Todas estas vidas se condensan en los 56 años de la gallega Chus Lago. Su aventura actual: ser madre de un niño de dos meses. "No duermo, me gusta el riesgo", bromea. Durante el embarazo escribió 'El espejo de hielo'. Y ha ganado el Premio Desnivel de Literatura de Montaña.

-¿Qué imagen le devuelve ese espejo de hielo?

-Como siempre he sido así, yo me veo normal. Lo que veo es que a mi alrededor mucha gente se ha cerrado muchas puertas. He vivido una vida mágica, pero no ha sido fácil.

-Hay que tener muchas ganas de sufrir para irse sola a la Antártida.

-Pasarlo mal es solo una eventualidad, no es el objetivo. Es como parir. Lo pasas mal, pero el objetivo es tener un niño.

-¿No se siente a veces un ser de otro planeta

-Por supuesto que no. Lo que sí soy es una persona con determinación. Me ha ayudado mucho mi carácter. Soy tozuda y muy sacrificada. Y cuando los sueños parten de ti misma tienen una fuerza demoledora.

-Como el sueño de ser madre a estas alturas de su vida...

-Me ha salido como algo muy natural. Ya no tengo filtro. Es decir, me apetece, lo puedo hacer, pues sigo adelante. Ya no me condiciona el que los demás digan si se puede o no.

-¿Va a colgar las botas ahora que tiene un hijo?

-No me atrevo siquiera a pensarlo. Hay muchas condicionantes. La primera, mis rodillas, que están a punto de una prótesis. He nacido con unas rodillas un poco raras. Y tengo los pies 'cavo 3'. Nada de eso me ha frenado. Pero en este momento veo a mi bebé y no quiero ni pensarlo. Ahora hago crochet, toco el chelo... Pienso que elegiré aventuras tranquilas porque no me veo dejando atrás al niño, aunque la gente que me conoce no se lo cree, ja, ja, ja...

-¿Nunca se ahoga en un vaso de agua?

-No, yo necesito la fosa de las Marianas para ahogarme. A mí ya me ha pasado una avalancha por encima. A partir de ahí todo es relativo.

-Dice que las mejores experiencias son las que te hacen morder el polvo.

-Sí, porque te creces, te tienes que poner a caballo de ti mismo para llegar más lejos. Y te proporcionan humildad. Los microfracasos están bien para que luego la batalla grande tenga el valor que tiene. Me cayó una avalancha de bloques, por un terremoto en medio de la noche, y escapé de la tienda. Estaba en el Everest, año 98, seis meses antes de coronar la cima. Al día siguiente había que sacudirse el shock postraumático y acercarte a la pared. Llegué a la base de la montaña y me pareció un toro de lidia. Le dije: "No me voy a volver a casa, me voy a quedar aquí a pelear contigo". Soy rehén de mi obstinación, lo reconozco.

-Y una mujer con suerte.

-La suerte es importante porque hay cosas que tú no puedes controlar. Pero también me he dado la vuelta muchas veces. Cuando una voz te dice: "Puede que vayas y no vuelvas". Otras, he tentado a la suerte, y las he pasado putas, ja, ja, ja... - ¿Cómo es que alguien que busca la aventura perfecta e impecable se mete en el embarrado mundo de la política? - Porque también soy soñadora. Creo que la política es necesaria. Y alguien tiene que dedicarse y hacerlo bien. Yo me encontré con gente maravillosa y con gente que tú dices: no, no... Prefiero no aclarar más. Me quedo con lo positivo.

- Con la pandemia hay gente que siente que está cruzando el desierto.

- Y es cierto. Lo que oigo y lo que leo me recuerda un poco a lo de la Antártida. Yo, por el trabajo de mi marido, vivo a las afueras de Houston, voy en kayak, a caminar... Pero veo que hay demasiada gente estancada en el andén, como Penélope. El ser humano no sabe estar solo. En el silencio uno se escucha a sí mismo y eso me pasó a mí en la Antártida. El mismo paisaje desde el primer día al último. Se pone a funcionar dentro de tu cabeza un mecanismo terrible... Aprendí que hay que inventarse un propósito, aunque sea una ridiculez, porque uno no camina hacia ningún lado si no tiene nada en el horizonte.