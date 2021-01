El reestreno de 'Crash' y la cinta en 3D 'Lupin III The First' llegan a los cines

Actualizada 28/01/2021 a las 11:12

La pandemia se deja notar una semana más en la cartelera de este viernes con una reducida lista de estrenos en el que destaca el reestreno de 'Crahs', el thriller dirigido por David Cronenberg galardonado en el festival de Cannes en 1996. También llegará a la gran pantalla la comedia francesa 'Mi niña' y la cinta de animación 'Lupin III: The First', una adaptación del popular manga japonés, además de 'El baile de la gacela'.

Basada en la novela homónima de J.G Ballard, los cines acogerán este fin de semana la versión restaurada de 'Crash', el drama protagonizado hace 25 años por James Spader, Elias Koteas y la oscarizada Holly Hunter y escrita y dirigida por el cineasta David Cronenberg. En la película, James Ballard, prestigioso productor de cine en crisis personal y profesional, sufre un accidente de coche en el que también se ve afectada la conductora de otro vehículo con la que comienza a sentir una extraña y poderosa atracción mutua. James se precipita a un mundo oscuro y perverso dominado por el peligro, el sexo y la muerte.

Lisa Azuelos dirige 'Mi niña', la comedia en la que Heloise, una madre de tres hijos tiene una pequeña crisis cuando la más pequeña de ellos, Jade decide que al cumplir los dieciocho años, abandonará su vida en Francia para seguir con sus estudios en Canadá. A medida que se acerca el momento de que Jade continúe su vida lejos de casa, Héloïse ve aumentar su estrés y no puede parar de pensar en todos los momentos vividos con su pequeña.

'El baile de la gacela' es una comedia costarricense en la un ex-jugador de fútbol de 72 años, frustrado porque nunca ganó un campeonato, encuentra una última oportunidad de redimirse en un concurso de baile para adultos mayores. Su sueño es ganar el trofeo que nunca ganó en el fútbol. A sus 72 años encuentra una última posibilidad y cambiará el balón por el salón.

En 'Ojalá te mueras', el director húngaro Mihály Schwechtje realiza un cóctel entre adolescencia, deseo, inseguridad y redes sociales en el que narra un 'afaire' on line de consecuencias inesperadas entre un alumna y su profesor de inglés. Un thriller en el que Schwechtje busca el equilibrio entre tecnologías actuales, sensibilidad adolescente y sexting.

'Lupin III: The First' es la daptación en animación del popular manga creado por Monkey Punch, que se ha convertido en un icono en Japón. Dirigida por el director de Stand by me Doraemon, Takashi Yamazaki, el protagonista de esta cinta en 3D emprende una gran aventura para descubrir qué esconde el Diario Bresson, un libro que contiene secretos vinculados con el legado de su abuelo y que ni él mismo consiguió robar.