32 películas conforman la Sección Oficial de Punto de Vista 2021

Actualizada 28/01/2021 a las 11:49

Este año, la Sección Oficial de Punto de Vista se organizará en 10 programas donde se proyectarán películas que exploran una gran diversidad de temas, desde observaciones de lo doméstico y lo cotidiano, el paisaje y las psico-geografías, hasta reflexiones sobre la historia, violencia de género o compositoras de música experimental. Además, también habrá películas que destacan por su uso de archivos fotográficos y documentales. La Sección Oficial ha sido programada por Nuria Cubas, María Palacios, Matías Piñeiro, Miguel Zozaya y Garbiñe Ortega.

Las películas han sido seleccionadas entre más de 900 inscripciones y provienen de países como Nigeria, India, Japón, Estados Unidos, Reino Unido, España, Bélgica y México entre otros. Todas ellas son fieles al espíritu con el que nació el festival, captar la realidad desde su punto de vista independiente y necesario.

A esta edición de Punto de Vista 2021 regresan cineastas que ya han participado en ediciones pasadas: Ana Vaz (ganadora del Gran Premio Punto de Vista a la mejor Película en la última edición con su obra 'Apiyemiyekî?'), Morgan Quaintance ('Early years', 2020), Eva Giolo ('A Tongue Called Mother', 2020), Jorge Moneo ('Orbainak', 2019), Ute Aurand ('Lisa', 2019) además de ser una de las protagonistas en la publicación del año pasado, 'Meditaciones sobre el presente. Ute Aurand, Helga Fanderl, Jeannette Muñoz y Renate Sami', Mike Hoolboom también fue seleccionado en 2017 en la Sección Oficial con su obra 'We Make Couples' o Miranda Pennel (ganadora del Gran Premio Punto de Vista a la Mejor Película en 2017 con 'The Host').

TÍTULOS DE LA SECCIÓN OFICIAL DE PUNTO DE VISTA 2021

1. '( ( ( ( ( /*\ ) ) ) ) )', Charles Fairbanks / Saul Kak (México, 18’).

2. 'Amaryllis', Jayne Parker (Reino Unido, 7’). Estreno en España.

3. 'Begiak hesteko artean', Jorge Moneo (España, 15’). Estreno en España

4. 'Bicentenario', Pablo Álvarez Mesa (Colombia / Canadá, 43’). Estreno en España.

5. 'Big Happiness', Da Hee Kim (Jodie Miller) y Matthew Koshmrl (EEUU/Corea, 14’). Estreno en España.

6. 'Cardon Cardinal', Patricia Esquivias (España, 38). Estreno mundial.

7. 'Dardara', Marina Lameiro (España, 98’). Estreno mundial. (Fuera de competencia)

8. 'Earth in the Mouth', Ewelina Rosinska (Alemania, 20’). Estreno en España.

www.puntodevistafestival.com

9. 'Ekphrasis', Riccardo Giacconi (Italia/Austria, 18’). Estreno en España.

10. 'Every Rupture', Sasha Litvintseva (Reino Unido, 13’). Estreno en España.

11. 'Excerpts I [Though I now depart...]', Jorge Suárez-Quiñones Rivas (España, 17’).

Estreno mundial.

12. 'Flowers blooming in our throats', Eva Giolo (Bélgica, 9’). Estreno en España.

13. 'Glimpses from a visit to Orkney in Summer 1995', Ute Aurand (Alemania, 4’). Estreno

en España.

14. 'Hacer una diagonal con la música', Aura Satz (Reino Unido/Argentina, 10’).

15. 'Judy versus capitalism', Mike Hoolboom (Canadá, 63’). Estreno en España.

16. 'La Tramuntana', Alexander Cabeza Trigg (España, 8’). Estreno mundial.

17. 'Labor of Love', Sylvia Schedelbauer (Alemania, 11’). Estreno en España.

18. 'Letter From Your Far-off Country', Suneil Sanzgiri (EEUU/India, 17’). Estreno en

España.

19. 'Liberty: An Ephemeral Statute', Rebecca Jane Arthur (Bélgica/Reino Unido/EEUU,

37’). Estreno en España.

20. 'Luces del desierto', Felix Blume (Francia/México, 29’). Estreno en España.

21. 'Obatala Film', Sebastian Wiedemann (Nigeria/Brasil/Colombia, 7’). Estreno en

España.

22. 'Paralelo 28', Santiago Bonilla (México/Francia, 24’). Estreno en España.

23. 'PSEUDOSPHYNX', Ana Vaz (Brasil, 8’). Estreno en España.

24. 'Signal 8', Simon Lui (Hong Kong, 15’).

25. 'Sisters with Transistors', Lisa Rovner (Reino Unido, 86’).

26. 'Strange Object', Miranda Pennell (Reino Unido, 15’). Estreno en España.

27. 'Surviving you, Always', Morgan Quaintance (Reino Unido, 18’). Estreno en España.

28. 'The American Sector', Courtney Stephens / Pacho Velez (EEUU, 70’). Estreno en

España.

29. 'The Works and the Days', C.W. Curtis / Anders Edstrom (EEUU, Suecia/Japón/Reino

Unido, 480’).

30. 'This Day Won't Last', Mouaad el Salem (Túnez/Bélgica, 35’).

31. 'This means more', Nicolas Gourault (Francia, 22’). Estreno en España.

32. 'Trampa de luz', Pablo Marín (Argentina, 85’). Estreno mundial.

PREMIOS DE LA 15ª EDICIÓN DE PUNTO DE VISTA

El Jurado Oficial de Punto de Vista 2021 otorgará los siguientes premios:

Gran Premio Punto de Vista a la mejor película, dotado con 10.000 euros. El premio será otorgado a la que el jurado considere la mejor obra de la Sección Oficial del festival, independientemente de su duración o nacionalidad.

Premio Jean Vigo a la mejor dirección, dotado con 5.000 euros. El premio honra específicamente la figura de Jean Vigo y será otorgado a la película de la Sección Oficial que mejor represente los valores éticos y formales que representaron su trabajo.

Premio al Mejor Cortometraje, dotado con 3.000 euros. El premio será otorgado a la mejor película de duración igual o inferior a 35 minutos.

Se establecen además los siguientes premios especiales: