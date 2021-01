Actualizada 14/01/2021 a las 08:45

La ilustración original de la portada de 'El loto azul', el quinto álbum de 'Las Aventuras de Tintín', será subastada hoy en París. La casa de subastas Artcurial espera con este dibujo batir un nuevo récord de ventas por una obra original de Hergé (1907-1983), el seudónimo artístico del dibujante belga Georges Remi, padre del reportero Tintín y su inseparable perro Milú. Este original tiene un valor estimado entre 2,2 y 2,8 millones de euros. Artcurial ya vendió en 2014 por 2,65 millones de euros una página para las guardas del álbum con ilustraciones de Tintín. Y en 2011 se pagaron 2,8 millones de euros por una primera edición de un tebeo de Superman, un récord mundial para un cómic. Está, por ver, si la portada de 'El loto azul' logra levantar más entusiasmo entre los coleccionistas del noveno arte. Este proyecto de portada -realizado por Hergé con tinta china, acuarela y guache sobre papel- muestra a unos asustados Tintín y Milú metidos dentro de un jarrón chino delante de un enorme y amenazante dragón rojo con la boca abierta. En el dibujo también hay un farolillo y una banderola con caracteres chinos pintados sobre un fondo negro con motivos amarillos.

AMBIENTADO EN SHANGHÁI

La editorial Casterman rechazó el dibujo original de la portada, no porque no le gustara, sino porque en esa época era muy costoso reproducirlo a todo color en cuatricromía. Casterman acabó publicando una versión simplificada del dibujo con menos detalles que el original.Esta es la primera vez que se pone a la venta esta ilustración original. Hergé se la regaló al hijo del editor Louis Casterman, quien durante muchos años lo conservó doblado en seis en un cajón, explica la casa de subastas. "Este diseño es una verdadera obra de arte que representa todo el genio de Hergé, probablemente la portada más bonita de un álbum de Tintín", considera Eric Leroy, experto en cómics de Artcurial. 'El loto azul', publicado primero en la revista belga 'Le Petit Vingtième' entre 1934 y1935 y luego en forma de álbum en 1936, marcó un antes y después en 'Las Aventuras de Tintín'. Es considerado uno de los mejores cómics de Tintín. Según Artcurial, 'El loto azul' es "el álbum de la madurez narrativa y política de Hergé". Fue el primer cómic de la serie para el que Hergé se documentó muy bien antes de hacerlo, a diferencia de 'Tintín en el Congo' o 'Tintín en el país de los Soviets', más improvisados.En este cómic, ambientado en los años 30 en un Shanghái epicentro del tráfico internacional de opio, aparecen mencionados varios acontecimientos históricos como la ocupación japonesa de partes de China o las grandes inundaciones de 1931.Para realizarlo, Hergé contó con la ayuda del artista y escultor chino Zhang Chongren, que por aquella época estudiaba arte en Bruselas. Zhang no sólo descubrió a Hergé su país, su cultura, su historia y su civilización, sino también técnicas nuevas de ilustración.