'Boni', la grandeza de un tipo humilde

Actualizada 08/01/2021 a las 23:12

"Una parte importante de mi vida se ha ido con él”. Esta era la frase con la que Alfredo Piedrafita, miembro de Barricada, resumía el impacto causado por la muerte de Boni. “Son tantos momentos vividos juntos... Levantar el grupo, todos los trabajos que hemos hecho juntos, los momentos buenos, los malos, las risas, los llantos, los subidones, los bajadones... Y en todos esos momentos hemos estado codo con codo”, comentaba este viernes a este periódico.

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Boni, Piedrafita no dejó de recibir “cantidad de mensajes de apoyo y de ánimo por todos los lados”. Él mismo se sumó al homenaje publicando un texto en las redes sociales: “Confieso que yo tenía la esperanza de que en algún momento volviéramos a coincidir en las tablas y que la magia de todos esos momentos volvería a asomar la nariz aunque solo fuera un instante”, decía en una parte de su emotivo mensaje, acompañado de una foto de ambos en el escenario.

“Barricada ha sido un referente para muchísimas personas que se sentían identificadas con nosotros. La voz de Boni era muy característica, era única. Es lógico que ahora su voz nos traiga tantos recuerdos”, señalaba. Después de tantos momentos compartidos con Boni, a nivel personal Piedrafita destacaba lo siguiente: “Boni siempre fue una persona normal. Nunca ha querido ser más que nadie, y nunca ha pensado que era más que nadie. En ese sentido, era un ejemplo. Yo siempre me reía mucho con él, le decía: ‘Vives en los mundos de Boni’. Era una de tantas bromas que yo tenía con él. Sabemos que será recordado por todo el mundo y que su guitarra seguirá sonando en nuestras cabezas para siempre”.

Una parte de mi vida se va hoy contigo. Descansa en paz amigo. pic.twitter.com/JiaVsmDge2 — alfredo piedrafita (@alfpiedrafita) January 8, 2021

La cantante Aurora Beltrán (Tahúres Zurdos) también compartió muchos momentos con Boni, a quien conoció en su adolescencia. “Yo tendría 14 años. Él era un guitarrista, como muchos que estábamos en Pamplona y que nos solíamos juntar para compartir ensayos, tocadicas de guitarra... Íbamos a tocar al Redín con Alfredo (Piedrafita). Con Boni he vivivo cosas muy guapas, en lo personal y en lo profesional. He tenido la suerte de compartir con él las dos facetas, aunque para mí siempre ha primado lo personal”.

Compartieron escenario en muchas ocasiones: “Desde la época del grupo Belladona ya tocábamos con Barricada”. El último proyecto musical que les unió fue la grabación de un cedé solidario en favor de la Fundación Síndrome Dravet. “Yo me quedo con su humildad”, destacaba Beltrán. “Habiendo vivido todos esos momentos gloriosos en Barricada, creo que es una virtud muy grande”, considera. “Hay gente que brilla increíblemente en el escenario y luego no son buena gente. En el caso de Boni, él era buena gente y siempre tuvo los pies en el suelo. Nunca hizo alarde de nada. Era una persona reservada, de pocas palabras, pero sabía escuchar”.

Vuela, amigo, ya eres libre.. https://t.co/iqCk1MSRhi — Aurora Beltrán Gila (@AuroraGila) January 8, 2021

Para Alén Ayerdi, componente del grupo Marea, Barricada ha sido su padre musical. “Se ha ido un tío muy grande, hemos perdido mucho en el rock, en Pamplona y en Navarra. Nos quedamos con la actitud y la electricidad de Boni, con su manera de ver el rock. Sin duda, su voz es una de las más guapas que ha dado el rock nacional”.

En el caso de Rudy Goroskieta, fue durante un concierto de Barricada cuando decidió dedicarse al mundo de la música. “Entonces yo era un crío, tendría 14 o 15 años”, recuerda Goroskieta, que hoy es promotor musical en la empresa Imaginascene. Ayer sobrellevaba sus primeros horas de duelo escuchando canciones de Barricada, con quienes siempre ha estado en contacto.

Como locutor del programa de radio Rockefor, especializado en rock, tuvo la suerte de conocer a fondo a los cuatro miembros de Barricada, y también de trabajar con ellos organizando conciertos. “Boni era un buen tipo, un tanto irrepetible. Cuando bajaba del escenario, no parecía Boni de Barricada, era otra persona. Eso le ha pasado también al resto de Barricada: encima del escenario eran dioses, y cuando se bajaban eran personas humildes, tranquilas y de lo más cercanas”.

A nivel musical, destaca que “el 50% de las canciones de Barricada llevan la voz de Boni, que es muy reconocible. Siempre tendré la imagen de él pegado a su guitarra en flecha”. Y añadía: “Boni se ha despedido muy discretamente, muy en silencio, pero va a recibir el cariño de toda la patria del rock y su legado siempre va a quedar ahí. Nos agarraremos más que nunca a esos discos y a esos recuerdos”.

EL ADIÓS DE 'EL DROGAS'



Enrique Villareal ‘El Drogas’ publicó este viernes este emotivo poema en sus redes sociales:



“Hay día que solo pesan. Demasiado. No se les puede llamar. No tienen nombre

Hasta las lágrimas, en esos días, son de pesada púrpura y aliento momificado que entierra memorias que no quieren ser recordadas

Ni los ojos, así, de esa guisa pueden buscar ya la complicidad en otra mirada o dedos tropezando con cuerdas que ya evitan todos los sonidos

Solo pesan, esos días como el último escalón ya pisado, como la última voz rota en la garganta

Y tú que aquí estás, Isabel, nos des luz porque quedas en todos los rincones”