Actualizada 28/12/2020 a las 13:24

La organización del festival SantasPascuas ha destacado el éxito de los primeros conciertos pese a la pandemia, lo que pone en evidencia "el poder de unión de la cultura en tiempos difíciles", al tiempo que demuestra "que se pueden realizar eventos completamente seguros".



Los directos de Belako y El Columpio Asesino inauguraron el 25 de diciembre en el Navarra Arena el ciclo Escenario Joven, que siguió un día después con los conciertos de Ketekalles y Zetak, congregando en ambos a más de 1.000 personas, informa la organización en un comunicado.



También el 26 de diciembre, la Sala Zentral fue el escenario en el que se abrió el ciclo Escena SantasPascuas con los shows de Pablo Und Destruktion y DJ Chelis & Göo, el primer lleno de esta edición. Al mismo tiempo, Tudela se sumaba por primera vez al SantasPascuas con los conciertos de El Columpio Asesino y Juárez en el Teatro Gaztambide en esa misma fecha.



Un día más tarde, el 27 de diciembre, Brecha colgó el segundo cartel de todo vendido en la Sala Zentral, en la que también actuaron Jon Ulecia y Cantina Bizarro y Juárez, también con agotado. "En todos los conciertos, la excelente respuesta del público ha sido un año más la muestra del papel de relevancia que juega el festival en la vida cultural de Navarra", subraya la organización.



El festival encara sus próximas fechas con el mismo espíritu y, así, en el ciclo Escena SantasPascuas se vivirán los directos de Los Estanques (30 de diciembre), con las últimas entradas disponibles, mientras que para los conciertos de Con X the Banjo (1 de enero), Andrea Santiago (2 de enero) y Niña Coyote eta Chico Tornado (7 de enero) ya se han agotado todas las localidades.



El Ciclo Auditorio, que tendrá lugar en Baluarte, vivirá el 3 de enero el concierto de Silvia Pérez Cruz, para el que ya se han agotado las entradas, mientras que los de María José Llergo (8 de enero) y María Arnal y Marcel Bagés (9 de enero) todavía tienen entradas a la venta. De la misma forma, Tudela albergará el concierto de María José Llergo (Teatro Gaztambide, 7 de enero).



En SantasPascuas también hay cabida para otras artes, de la fotografía a la literatura o el cine documental. Dentro del Ciclo Rockumentales, se podrá presenciar el Showcase de Marina Lameiro, Dardara (29 de diciembre), presentación del trabajo de elaboración del documental sobre la última gira de Berri Txarrak con varios extractos del mismo, y que será realizado íntegramente en euskera.



El ciclo Música para leer une sonido y letra en una serie de encuentros que se celebrarán en la librería Katakrak. Este 28 de diciembre, Christina Rosenvinge y Cristina Martínez participarán en la charla 'Debut. Cuadernos y canciones', mientras que el 7 de enero Ramón Andrés y Xabier Erkizia departirán en un encuentro titulado' Filosofía y consuelo de la música', y el 4 de enero Nader Koochaki presentará su proyecto 'Soineko Paisaia'.



El encuentro de Christina Rosenvinge y Cristina Martínez también tendrá lugar en Tudela el 29 de diciembre, en el Cine Moncayo.



Por último, la exposición fotográfica V Aniversario Festival SantasPascuas continúa abierta en Pamplona (Salón de Baluarte) y, a partir del 12 de enero, se trasladará a Tudela (Casa del Almirante).