La Clínica Universidad de Navarra recoge en un documental las vivencias de la primera ola de la pandemia de Covid-19

Actualizada 20/12/2020 a las 13:51

Profesionales y expertos del ámbito sanitario, pacientes y familiares han colaborado en la elaboración del documental 'El viento de la muerte', producido y realizado por la Clínica Universidad de Navarra, y en el que se recogen las vivencias de la primera ola de la pandemia por COVID-19, entre marzo y mayo de 2020.



Con la intención de concienciar a la población sobre las consecuencias del coronavirus y de la importancia de "seguir siendo rigurosos con las medidas de prevención establecidas", estos protagonistas de la pandemia comparten sus recuerdos y puntos de vista para transmitir "qué es el COVID-19 y cómo está cambiando la sociedad".



Los participantes en el documental advierten del riesgo que supone "una relajación de las medidas de seguridad (mascarilla, distancia social e higiene de manos) que se ha demostrado que ayudan a controlar la propagación del virus, por la proximidad de la celebración de la Navidad, un cierto cansancio de la población ante estas medidas y una falsa sensación de seguridad ante la proximidad de la fecha de inicio de la vacunación".



"Hemos pasado un año excepcional en nuestras vidas con un cambio de conducta personal, familiar y social debido a la pandemia por coronavirus. Acabamos de pasar el pico de la segunda ola, todavía no la hemos vencido, y aún tenemos muy malos recuerdos de la primera ola en la que, desgraciadamente, muchas personas nos han abandonado", ha recordado en una nota el Dr. Jorge Quiroga, director del Departamento de Medicina Interna de la Clínica Universidad de Navarra.



"A la sociedad hay que informarle con la verdad y, durante la primera crisis, se han hecho muchos esfuerzos por ocultarla y no se ha visto lo que estaba realmente ocurriendo. No hemos visto imágenes de las UCI llenas, saturadas, de pacientes pasándolo realmente mal, ni de sanitarios al límite de sus fuerzas. Se ha hablado de muertes como números y las muertes no son estadísticas, cada fallecimiento es una familia, un padre, un hijo...", señala el Dr. Javier Zulueta, director de Neumología de la Clínica, quien ha opinado que "teníamos que haber dedicado un esfuerzo importante en la educación de la sociedad".



"Podríamos empezar a tener una falsa sensación de seguridad por la llegada de la vacuna, pero sería el peor de los errores que podríamos cometer", advierte el Dr. Quiroga. Porque, como reconoce en el documental el Dr. Joan Carles March, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, "el sistema sanitario no estaba preparado cuando llegó la pandemia y no está preparado aun ahora para hacer frente a ella"."Nos llegaban pacientes que los recibíamos ya en situación muy crítica y los bajábamos a la UCI. El problema más constante era la insuficiencia respiratoria, todo el mundo ha oído hablar de esa necesidad de respiradores o de ventilación asistida de los pacientes y la mayoría se morían por esa insuficiencia respiratoria", explica el Dr. Ángel Ferrero, responsable de la Unidad de Críticos de la Clínica.

LLAMAMIENTO PARA NO "COLAPSAR EL SISTEMA"

"Ahora, en Atención Primaria, estamos haciendo un poquito de barrera de la pandemia. Nosotros tenemos como objetivo básico diagnosticar todos los casos que podamos y, en la medida de lo posible, manejarlos en esta Atención Primaria para no sobrecargar los otros niveles asistenciales", apunta el Dr. Pablo Aldaz, director del Centro de Salud de San Juan en Pamplona.



"Si todo el sistema sanitario vuelve tener que estar volcado solamente a la atención pacientes Covid, puede pasar que tú tengas otro problema y que el sistema no tenga capacidad de respuesta. Si tienes un accidente, un ictus o una apendicitis quizá no puedan atenderte. Por eso, la gente tiene que tomar conciencia que, si el sistema se colapsa, es un problema para todos", ha remarcado la Dra. Laura Moreno, pediatra del Complejo Hospitalario de Navarra.



Los hospitales están adaptando sus centros para poder atender de forma segura a todos sus pacientes, sean Covid o no-Covid, estableciendo nuevos circuitos e implantando las medidas necesarias, "ya que se ha visto cómo el retraso en la atención a otras enfermedades, como ocurrió en los primeros meses de la pandemia, ha afectado a la salud de muchas personas".



"Tenemos ante nosotros dos grandes retos. El primero, por supuesto, es salir adelante de esta pandemia. Y el segundo, a largo plazo, que es mucho más importante, es cambiar nuestro estilo de vida", concluye el Dr. José Luis Del Pozo, director del Área de Enfermedades Infecciosas y del Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra.