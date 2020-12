La asistencia de más de 4.000 personas al concierto de Raphael provoca críticas por las restricciones navideñas

Actualizada 20/12/2020 a las 15:32

Raphael lanzó el llamamiento y sus fieles acudieron en masa, pero bajo unas estrictas medidas de seguridad, para reivindicar que la cultura es segura. Más de 4.000 personas disfrutaron del concierto del artista jienense en el WiZink Center madrileño, en la primera cita de los dos confirmadas para este fin de semana. La segunda se celebrará este domingo. Una cantidad de público que ha convertido la fiesta por los sesenta años de carrera de Raphael en el concierto más multitudinario de la pandemia celebrado en España. Hay que remontarse hasta el fin de semana del 6 y 7 de marzo para encontrar unas citas musicales con un aforo multitudinario.

Entonces, Isabel Pantoja y Camela en sendos conciertos, reunieron a unas 10.000 personas en el mismo recinto.



Pero el clásico concierto navideño de Raphael no ha estado exento de polémica por la magnitud del evento, cuyas entradas estaban agotadas desde hace semanas. La Comunidad de Madrid permite la asistencia del 40% del público a los eventos culturales, pero la organización del concierto y el artista decidieron poner a la venta solo el 25% del aforo. "Fueron 4.368 personas las que llenaron los asientos habilitados", concretaron los responsables del recinto, cuya capacidad máxima es de 17.400 personas. Además, los 300 que trabajaron en la preparación del concierto se sometieron a un test de antígenos para garantizar su estado. "Los datos fueron incorporados al fichero de los test que está realizando la Comunidad de Madrid", indicaron en un comunicado. También informaron de que se tomó la temperatura a todos los asistentes, además de disponer de dispensadores de geles o de un sistema informático para solicitar bebida y comida sin tener que moverse del asiento.



Pero las imágenes con tanta cantidad de gente, enmascarada y separada por dos butacas entre sí y sin tener a nadie ni delante ni detrás, provocaron malestar y extrañeza. Por ejemplo, entre los aficionados al baloncesto, que no entienden cómo el artista puede presentar su último trabajo, 'Raphael 6.0', ante tanta gente en un recinto cerrado donde juegan el Estudiantes y el Real Madrid y ellos no pueden acudir a ver a sus equipos. "El tema es que las autoridades lo permiten y dan luz a la incoherencia con otras recomendaciones", indicó el doctor Alberto García-Salido en las redes sociales. La presidenta madrileño, Isabel Díaz Ayuso, aseguró este domingo que entendía el "malestar" de muchos ciudadanos con la celebración del concierto porque en estas navidades "no vamos a poder estar con los nuestros más de seis personas". No obstante, defendió las medidas de seguridad tomadas por el WiZink Center. "Es un recinto que renueva el aire cada doce minutos.Todos los ciudadanos que fueron al concierto se registraron para facilitar los rastreos", afirmó la presidenta regional, que también advirtió que si la incidencia acumulada fuera "preocupante", el Gobierno regional suspendería todos estos eventos.