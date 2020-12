Bandas tributo "más que imitación", pasión, nostalgia y rock & roll

Actualizada 13/12/2020 a las 10:15

Las bandas tributo llevan décadas homenajeando a los grandes cantantes y grupos musicales, con ejemplos que van desde la veterana estadounidense The B-Street Band, tributo a Bruce Springsteen, a la española Real Straits, homenaje a los Dire Straits, o la argentina Vértigo, que celebra a U2.

Se trata de propuestas musicales que se sirven de la nostalgia para hacer disfrutar al público, con una recreación de sus cantantes favoritos guiada, en ocasiones, por el toque personal y otras veces más basada en la reproducción milimétrica de la imagen y el sonido del grupo original.

The B-Street Band empezó su andadura el 19 de mayo de 1980, lo que la convierte en la banda tributo más longeva del mundo, y "demuestra que una banda tributo puede atraer con éxito a los fans para ver durante una noche los éxitos de un mismo intérprete", explica Will Forte, miembro fundador, en una entrevista con Efe.

Cuenta que fue creada como resultado de la "admiración" por la música de Bruce Springsteen, pero también para complacer a todos esos fans del "Boss", que no pueden verle en gira y "ansían encontrarse con su música".

Al igual que su ídolo, la banda es natural de Nueva Jersey, pero desde hace años se mudaron a Pensilvania con el objetivo de "utilizar su música para crear una atmósfera festiva donde la gente pueda olvidar sus problemas".

Este acercamiento a la música de Springsteen, añade, está más basado en "hacer que la gente disfrute bailando y cantando" que en perfeccionar la imitación. "Aunque ciertamente hay algo de imitación, nuestra banda camina por una fina línea con el lema 'Toca bien la música, pero no te creas que eres Bruce'", comenta Forte.

Ahora con la pandemia de coronavirus, The B-Street Band ha perdido más de 150 conciertos en todo el mundo, pero confían en que su amistad con James Allen, director de Hard Rock Café, les pueda conseguir "una gira europea, en la que con suerte se incluya también España".



TRAS LOS DIRE STRAITS

Precisamente en España encontramos a Real Straits, agrupación que lleva más de veinte años interpretando la obra de Dire Straits, mítica banda de rock liderada por Mark Knopfler. Se trata de un tributo que tiene sus orígenes en los veranos infantiles en los que su solista descubrió las creaciones de esa mítica banda.

"Con tan solo nueve años vi aquel tipo con una guitarra roja y una cinta en la cabeza y decidí, de forma irrevocable, que me convertiría en músico, sin saber lo que era ni lo que suponía", confiesa a Efe Ángel Miguel, cantante de Real Straits.

No obstante, cintas y guitarras rojas al margen, Real Straits no realiza un tributo basado en la mímesis, sino que centra sus esfuerzos en "recrear el auténtico sonido Dire Straits", incorporando guitarras, teclados y sintetizadores de los años 80, consiguiendo que "quién nos sigue sepa que no somos los de verdad, pero sí de verdad", aclara.

Todo ello se hace con la colaboración de la nostalgia, "base de cualquier homenaje o tributo", pero sin regodearse en las bondades del pasado. "Nostalgia, pero siempre para pensar hacia delante. Soy de los que cree que a veces la mejor forma de conducir hacia el futuro es mirar un poco por el retrovisor, mientras escuchas la música adecuada", remata Miguel.



1, 2, 3... U2

Originarios de Buenos Aires, Vértigo llevan más de 20 años tributando la música de U2, de la que se declaran "fans". "Creamos una banda tributo pensando en que nos ayudara a nuestra propia música, pero no vamos a negar que somos fans de U2 por muchas razones: su lírica, su poesía, sus pensamientos a favor de las buenas causas...", explica Freddy Salami, voz del grupo.

En sus conciertos, los seguidores de la banda irlandesa quedan maravillados por el parecido que Salami tiene con Bono, tanto en su timbre como en su físico, fruto según él "de la casualidad", ya que en sus actuaciones Vértigo prima la interpretación a la imitación.

"Creo que es importante tomar la forma y la raíz de una obra y expresarlo como si fueses el mismo artista. Es como si le preguntas a Robert de Niro si copió a otro actor cuando hizo un remake de otra película", explica.

En Vértigo se acercan a la obra musical de U2 como si de un "juego" se tratase, dándole gran relevancia al look y a la estética, "por ejemplo en alguno shows uso anteojos similares a los de Bono", pero siempre cuidando el sonido y el directo de sus actuaciones.

"Todos jugamos cuando tenemos un show en vivo. Ellos sueñan que ven a los U2 y nosotros que somo ellos dando un show", termina Salami.