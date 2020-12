Muere por coronavirus el director Kim Ki-duk, figura clave del cine coreano

Actualizada 12/12/2020 a las 14:59

Antes del fenómeno 'Parásitos', el cine oriental en general y el surcoreano en particular brillaba en los festivales especializados, con un cineasta de nombre sonoro como punta de lanza, Kim Ki-duk (Boghwa, 1960). El reputado cineasta oriental ha fallecido a escasos días de cumplir 60 años, debido a complicaciones derivadas de la covid-19. Se encontraba en Letonia, lejos de su casa, preparando su siguiente película.

Presencia habitual en certámenes internacionales de peso, en San Sebastián presentó en su día 'Dream' (2008), donde un hombre soñaba que había tenido un accidente de tráfico. La pesadilla le llevaba al lugar del trágico incidente, donde descubría que había ocurrido de verdad. Las historias evidentes no interesaban a un creador esencial para entender la Nueva Ola del cine coreano. Su obra, a ratos rabiosamente experimental, no deja indiferente al espectador. Exorcizar sus demonios era una de las obsesiones a la hora de plasmar sus ideas en imágenes. En el año 2000 estremeció a la audiencia del Festival de Sitges de la mano de 'La isla', cuyas crudas imágenes, no aptas para cualquier estómago, escandalizaron a los curtidos aficionados al evento catalán. Era el quinto filme de una copiosa filmografía -23 largometrajes-, tremendamente visceral y poco complaciente con el gusto popular.

Romper tabús estaba en su ADN

Hijo de campesinos, el inclasificable Kim Ki-duk trabajó de albañil antes de decantarse por la cámara. Su carácter rebelde le llevó a alistarse en los marines durante un lustro. Estudió pintura y escultura en París a principios de los años 90, antes de abrazar el arte cinematográfico tras un viaje por Europa que cambió su forma de pensar.

'Crocodile' (1996) y 'Animales salvajes' (1997) fueron sus películas de arranque, los primeros pasos antes de convertirse en un artista indispensable en el circuito de exhibición en versión original subtitulada, con títulos como 'Domicilio desconocido' (2001) o la aplaudida y sensorial 'Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera' (2003), protagonizada por dos monjes budistas aislados en un remoto templo, cinta que le acercó a un público más amplio. En 2004 firmó dos de sus obras más interesantes, 'Samaritan Girl', on la cual ganó el Oso de Plata a la mejor dirección en la Berlinale, y la sensacional 'Hierro 3', ganadora del León de Plata al mejor director y el premio de la crítica en Venecia, además de la Espiga de Oro de la Seminci.

Premiado con el León de Oro

Los personajes al margen de la sociedad, el agua como elemento purificador o símbolo de muerte, la sexualidad, la violencia y la mujer como salvación, o todo lo contrario, son algunas de las constantes de un cineasta llorado por los más cinéfilos que también se alzó con el León de Oro a la mejor película en Venecia con el drama psicológico 'Pietà' (2012). Su trayectoria quedó empañada cuando en 2018 fue acusado de abusos por parte de varias actrices. No salió absuelto de todas las causas abiertas en su contra, incluso confesó haber abofeteado a una intérprete, con lo cual los productores le dieron la espalda.