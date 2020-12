Dos tercios de los navarros están interesados en la ciencia

Actualizada 11/12/2020 a las 12:22

El equipo de ADITech ha elaborado el Primer Informe de 'Ciudadanía y Ciencia en Navarra' cuyo objetivo es medir cuál es el interés y la interacción que tiene la sociedad navarra con la ciencia y la tecnología y en qué grado conoce las actividades que se están desarrollando en Navarra en esta dirección.



El documento, que consta de tres partes, incluye el contexto en la actividad científica y cómo se está desarrollando en Navarra, junto a los grandes números. Una segunda parte refleja la mirada ciudadana, 400 personas de Navarra pertenecientes a la sociedad en general, de todas las edades y de todas las condiciones laborales, que representan un amplio abanico para que fuera suficientemente representativo. La tercera es 'La mirada desde los colectivos clave', colectivos cuya importancia es fundamental a la hora de difundir y a la hora de provocar un mayor conocimiento entre ciencia y sociedad. Se trata de 70 personas que trabajan en la administración, educación, empresas, centros tecnológicos y universidades que pertenecen también al mundo de la cultura y medios de la comunicación.



En el informe hay una serie de conclusiones que se pueden extraer, como indica Juan Ramón de la Torre, director general de la corporación tecnológica ADITech. Cinco de ellas son que la sociedad navarra conoce perfectamente su realidad económica, así como las fortalezas y los sectores prioritarios para la economía navarra. Lo segundo es que la sociedad entiende mayoritariamente que la ciencia y la tecnología contribuyen a su progreso y bienestar, y la siente muy cercana en su realidad cotidiana. La profesión científica adquiere una posición muy relevante entre sus valores, por debajo de la profesión médica.

Sin embargo, excepto los colectivos de personas de menos edad, en general la sociedad no tiene un interés particular por implicarse ni en actividades de difusión ni tampoco de identificación e incluso gobernanza de la ciencia. Prefieren dejar esto en manos de los expertos y la propia administración.



El conocimiento que obtiene la sociedad navarra de sus agentes, universidades y centros tecnológicos, es más bien limitado. A excepción de las universidades, muy bien conocidas por la población en general, y algunas instituciones en concreto. La última conclusión es preciso perseverar en el uso de actuaciones recurrentes en el tiempo, indica Torres, para aumentar dicho nivel de conocimiento y contando con agentes como los medios de comunicación.



Los datos que refleja este informe de ‘Ciudadanía y ciencia’, en relación con las conclusiones anteriores, son que un 62% de la ciudadanía navarra está bastante o muy interesada en la ciencia. Un 72% de la sociedad valora muy positivamente la profesión investigadora. El SINAI cree en un 55% que la sociedad navarra le conoce bastante. Es el Sistema Navarro de Innovación que asegura que su único objetivo es ofrecer una vida mejor a la sociedad. A un 37% de la población navarra le gustaría participar en actividades de ciencia, pero solo un 3% lo hace.



Este año 2020 no se pudo celebrar el SciencEkaitza, la gala científica de Navarra, por la llegada de la pandemia. Sin embargo y como han anunciado hoy desde ADITech, en 2021 habrá una edición que traerá novedades como la participación de manera internacional y la posibilidad para que las empresas privadas también puedan inscribirse. El plazo se abre hoy, 11 de diciembre, y termina el 14 de mayo de 2020.