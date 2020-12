Reapertura de los cines Yelmo de Itaroa y Ocine Tudela

Actualizada 02/12/2020 a las 06:00

Reabren este 2 de diciembre los Ocine de Tudela y el 4 de diciembre los cines Yelmo de Itaroa con nuevos estrenos y una variedad de películas que se quedaron a medias antes del cierre del 13 de noviembre . Durante esta pandemia de la covid-19 los cines han tenido varios vaivenes. El pasado mes de octubre lo tuvieron difícil dadas las restricciones de 30% de aforo máximo permitido, sin poder superar las 100 personas en todo caso, el cierre obligatorio a las 21.00 horas y la prohibición de consumo de alimentos y bebidas. Las medidas tomadas se han relajado y entre ellas se destaca un aumento del aforo máximo permitido, al 40% con un máximo de 150 personas, y el cierre de las salas a las 22 horas. Sigue sin permitirse comer o beber dentro de los cines.

En los Ocine de Tudela están “realmente contentos” por todos los estrenos que vienen, para todos los públicos, bajo nombres como Los Croods: Una nueva era o Wonder woman 1984. Las medidas de seguridad era algo que ya tenían bajo control desde el primer momento, aseguran desde Ocine Tudela. El principal problema que vivieron fue la falta de “títulos” en su cartelera, los cuales se estrenaban de manera online a través de plataformas destinadas para ello. Ahora disponen de mucha más taquilla y además se respetará el tiempo de ventana, que es el espacio que hay entre un estreno en el cine y el momento en el que se lleva a televisión o formato online. Otro factor que motivó la decisión en estos cines de Tudela de cerrar el 13 de noviembre fue la implantación del cierre perimetral. Sus instalaciones están en una zona a la que hay que acceder con un vehículo y acudía gente de fuera de la Comunidad foral. Además, el hecho de que haya que irse a casa a las 21 horas, explican desde el propio cine, dificultaba que la gente pudiera disfrutar de las últimas sesiones, que ahora, con el cierre a las 22 horas, siguen eliminadas por esta misma razón. De todas maneras, recuerdan desde Ocine Tudela, la entrada correspondiente puede servir como justificante para poder llegar a casa más o menos a la hora que estima el toque de queda, que son las 23 horas.

UNA NAVIDAD DE CINE

Para que se llegaran a cerrar las salas de los Ocine Tudela tuvieron que juntarse, cuentan desde los mismos, “un cúmulo de circunstancias”. Entre ellas, la falta de gente por la reducción de horarios, el dinero del que puede llegar a disponer el público o los títulos que no llegaban a la cartelera. “Esto no permite continuar con la actividad ni tampoco mantener económicamente el cine día a día”, apuntan. Actualmente, esta situación ha cambiado en algunos aspectos. Sobre todo en cuestión de nuevos estrenos que llegan y en la adaptación que han tenido que hacer para todo el tema de horarios. Así cómo fórmulas para “repensar cómo disfrutar de nuevo la cultura”, confirman en Ocine. También recalcan que no hay que olvidar que la cultura forma parte de nuestra vida y que “los cines son una identidad, forman parte de nuestro patrimonio e identidad”.

Otra lucha que mantienen para poder llegar a una nueva normalidad plena en este ámbito es para poder consumir bebidas y alimentos como se hacía anteriormente. Ocine Tudela defiende que, manteniendo la distancia de seguridad como se mantiene entre las butacas, no debería haber ningún problema con comer o beber en el interior de las salas. Una vez que terminas de hacerlo, debes colocarte la mascarilla de nuevo para que la seguridad sea mayor.