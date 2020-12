Un 'Masterchef' infantil, en el colegio Miravalles-El Redín

Dos concursantes de 'Little Chef' del colegio Miravalles-El Redín junto al logo del concurso.

Creatividad, buena presentación y diversión en familia son los ingredientes principales que usaron más de cien niños del colegio Miravalles-El Redín en el concurso de cocina infantil 'Little Chef'. Esta es la primera edición que se lleva a cabo, pero ya se ha desarrollado en algunos de los colegios de Fomento de Centros de Enseñanza repartidos por toda España. El formato elegido, dadas las circunstancias actuales de la pandemia, ha sido vía online. Los participantes, estudiantes de tercero de infantil, han tenido que enviar un vídeo de 30 segundos en el que aparezcan presentando el plato escogido, una fotografía de la receta terminada y una fotografía del concursante con el resultado final. Entre las recetas propuestas por las bases del concurso estaban postres como brochetas de frutas o meriendas tipo canapés. Desde el propio colegio afirman que el concurso ha tenido mucha aceptación entre alumnos y padres. “Es una solución a esta situación tan extraña. Han disfrutado mucho pasando tiempo en familia proponiendo actividades divertidas”, señalan. Aunque la base eran platos saludables algunos han optado por preparar postres como tortitas o galletas con decoración de Navidad. En el colegio se han llevado una grata sorpresa al ver que este concurso ha sacado el lado más creativo de los niños, ya que se han encontrado con platos únicos y muy divertidos.

En Miravalles-El Redín coinciden en que lo mejor que se ha visto en el concurso es la ilusión con la que han participado niños y padres, además de la iniciativa que han tenido para poder crear planes divertidos en estos momentos en los que salir de casa se hace de manera más reducida. Para participar recibieron un delantal y un gorro de chef que debían llevar puesto durante el vídeo, en la preparación de la receta. “Para ellos ha sido como estar en un concurso de televisión”, comentan desde el centro.

JURADO CON ESTRELLA

Como todo buen concurso que se precie, dispusieron de un jurado para valorar el resultado final de los platos. En este caso contaron con cuatro cocineros navarros, todos con estrella Michelín. Se trata de Koldo Rodero, chef del Restaurante Rodero, Jesús Sánchez, de Cenador de Amós, David Yárnoz, de El Molino de Urdániz, y Leandro Gil, de Alma Pamplona.

Se seleccionaron cuatro ganadores, uno por cada miembro del jurado, basándose en la creatividad de los platos y la buena presentación. Ya que no pueden organizar un evento para dar a conocer a los premiados, se lo han hecho saber a los afortunados en el propio colegio. El premio fue una chaqueta de chef con el escudo del concurso bordado y un kit de cocina “interesante”, describían desde el colegio. Desde el centro no dudan un segundo en que el año que viene volverán a repetir este concurso, con la esperanza de que pueda realizarse de manera presencial. Tanto para el colegio como para las familias este formato ha sido cómodo y práctico, por lo que más gente ha podido participar. Esperan con ilusión de que el año que viene pueda haber un concurso 'Little Chef' de manera presencial.