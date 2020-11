Vídeo homenaje a la música del Orfeón Pamplonés en el día de Santa Cecilia

Actualizada 22/11/2020 a las 12:58

El Orfeón Pamplonés ha grabado un vídeo que homenajea a la música en el día de su patrona, Santa Cecilia. La música es el soporte emocional en tiempos difíciles como los que se están viviendo, y el Orfeón Pamplonés ha querido rendirle homenaje cantando 'Let the Sunshine In', del musical 'Hair'. El Orfeón, que tuvo que cancelar y posponer numerosos conciertos desde el confinamiento, continuó ensayando a través de la plataforma zoom para no parar su actividad. El 29 de mayo volvió a actuar con un homenaje a los sanitarios y continuó durante el verano realizando actuaciones al aire libre.

Actualmente, ha trasladado gran parte de sus ensayos a las instalaciones del Navarra Arena para cumplir con las condiciones de aforo, y realiza las clases de su Escuela Coral de manera semipresencial. Todos sus componentes, cantantes, director, pianista, cantan y ensayan con mascarilla.

Durante esta temporada, el Orfeón Pamplonés ha interpretado obras como 'Fidelio', de Beethoven, junto a la Orquesta Sinfónica de Navarra, concierto que se emitió por Navarra Televisión al no poder realizarse con público. Igualmente, el próximo día 3 de diciembre interpreta la 'Novena Sinfonía' de Beethoven, que también se realizará de esta manera. En el mes de marzo interpretará, también con la OSN, 'Begräbnisgesang y Nänie', de Brahms. En abril, y junto a la Orquesta Sinfónica de Madrid, interpretará 'Carmina Burana', de Orff, con su Escolanía, formada por chicos y chicas entre los once y los dieciséis años.

El Orfeón Pamplonés, también con la Escolanía, ha grabado la banda sonora de la película 'D'Artacán y los tres Mosqueperros'.