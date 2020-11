Jesús Echeverría: “Trabajar con jóvenes siempre es agradable, se dejan la piel”

Actualizada 20/11/2020 a las 06:00

Coincidiendo con la celebración de Santa Cecilia, patrona de los músicos, Jesús Echeverría subirá el domingo al escenario de Baluarte para dirigir un concierto organizado por la Federación de Coros de Navarra (FCN), cuyo programa estará centrado en Hilarión Eslava (19 horas). Tras cerca de un año sin tomar la batuta debido a la pandemia, el director y compositor navarro se pondrá al frente de la interpretación de Misa de Difuntos, una de las grandes obras que compuso Hilarión Eslava cuando era maestro de capilla la Catedral de Sevilla, y Libera me, otra pieza para coro y orquesta de Hilarión Eslava que forma parte de un réquiem. Este concierto, con el mismo programa e idénticos intérpretes, se celebrará el próximo 3 de diciembre, Día de Navarra, en el Auditorio de Javier.

El concierto contará con la participación del Coro Sinfónico de la FCN, preparado por Bruno Jiménez e integrado por miembros de distintos coros de Navarra, la Joven Orquesta de Pamplona, además de los solistas María Lacunza (soprano), Beatriz Gimeno (alto), Imanol Erkizia (tenor) y Andoni Sarobe (bajo). Ante las medidas de seguridad impuestas por la covid-19 y que afectan también al número de miembros del coro y de la orquesta, Jesús Echeverría ha realizado algunas arreglos para que las piezas musicales no se resientan al ser interpretadas por menos coralistas y una orquesta más reducida. Dichas medidas sanitarias afectarán también al aforo de Baluarte, que no superará las cien personas en el patio de butacas, aunque el concierto se podrá seguir en directo, ya que será retransmitido en streaming, de forma gratuita a través de Youtube, Facebook y la página web de la federación de coros.



No es la primera vez que dirige Misa de Difuntos, en esta ocasión cuenta con una orquesta y un coro menor. ¿Se resiente la obra?

Es una obra que tiene cierto carácter fúnebre, aunque no sé si es el término más adecuado. Es una obra dramática, con mucha energía, que requiere de un gran coro y una orquesta mediana-grande. Como tienen que cumplirse las distancias y medidas de seguridad, el coro se ha reducido prácticamente a la mitad. Eso no era posible con la orquesta, pero se ha reducido el máximo posible. Si la obra requiere entre 60-70 personas entre coro y orquesta, no llegan a 50 intérpretes. He realizado algunos arreglos, pero la obra está ajustada, no hay diferencia con la original.

¿Qué se va a encontrar el público en este concierto?

El concierto está pensado como un homenaje a las personas fallecidas por covid-19 y que mejor que interpretar una Misa de Difuntos, además de Hilarión Eslava. Esta obra no es muy conocida, pero tiene todos los números y detalles de la liturgia. Era sacerdote y sabía manejar muy bien el texto. El dolor está representado simbólicamente en la música. La partitura está llena de este llanto escondido. Hay partes de la obra que son piezas muy dramáticas, muy fuertes, con mucho metal. Y luego hay momentos de mucho lirismo, de recogimiento, de oración, que son melodías muy tranquilas. Es una obra muy diversa donde cada número es diferente. Es muy entretenida, siempre pasa algo nuevo.

Libera me, también de Hilarión Eslava, cerrará la actuación del coro y la orquesta.

La única pega de esta obra es que es relativamente corta, de unos 45 minutos y termina de forma recogida, la orquesta desaparece y se acaba la obra. Nos parecía que terminar así era un poco flojo, por lo que hemos añadido Libera me, que también es parte de un réquiem de Hilarión Eslava, que nos permite acabar el concierto de forma más solemne, con toda la orquesta tocando.

Dirige a orquestas profesionales pero, en este caso, no va a ser así. ¿Cómo van los ensayos con la Joven Orquesta de Pamplona?

Es una orquesta formada por estudiantes del conservatorio. Es una orquesta inexperta, por decirlo de alguna manera, en los manejos de un concierto en el que va a haber un público que les va a exigir. Van a actuar en Baluarte y van a tocar con un director profesional, pues hasta ahora estaba dirigidos por una estudiante. Creo que para ellos es un salto importante en calidad pues se van a ver ante una actuación en la que se les va a exigir.

Acostumbrado a trabajar con distintas orquestas, ¿cuál es su experiencia con estos músicos jóvenes?

Trabajar con jóvenes es siempre muy agradable porque tienen mucho interés, mucho entusiasmo, no se aburren, no protestan por nada. Con las orquestas profesionales hay que andar siempre con mucho cuidado, pero con estos muy chicos es diferente. En una orquesta profesional, si te pasas dos minutos del tiempo, igual alguno te reclama. Pero a estos jóvenes, si les dices que tienen que tocar un poco más, lo hacen. Les exiges mucho y se dejan la piel en ello. Estoy muy contento, se les ve verdaderamente implicados y entregados. Espero que el día del concierto, se pongan todos con los nervios a flor de piel para tocar al máximo.

Apenas cien personas en Baluarte, aunque va a ser retransmitido por redes sociales. ¿Estos cambios afectan a la hora de actuar?

Va a ser mi primera vez con un auditorio prácticamente vacío, nunca he hecho un concierto con tan poco público, pero me imagino que no me va afectar. En los conciertos, cuando saludo y me doy la vuelta para dirigir, me olvido del público y me centro en la orquesta, en estar concentrado y en mi responsabilidad ante los músicos. Me imagino que los que están desde el escenario viendo al público, es decir, los músicos y coralistas, pues se van a sentir un poco solos. Pero tenemos tantas ganas de tocar y de cantar que va a ser satisfactorio. Llevo sin dirigir prácticamente un año, es mucho tiempo y pesa. Van a poder mucho más las ganas que tenemos de poder dar un concierto. Además, al retransmitirlo en streaming todavía va a poder acceder al concierto más gente quizá de la que pudiera estar en el patio de butacas.

DNI

Jesús Echeverría Jaime (Olite, 1963 ) es director titular de la Orquesta Sinfónica de La Rioja, tras su paso como director asociado de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Es profesor en Musikene (Centro Superior de Música del País Vasco). Estudió composición y ha dirigido ópera, zarzuela y música sinfónico-coral en España, Polonia, Japón, Letonia, Italia y Suiza.