'De Polo a Polo', una gota de color en Pamplona

El vacío y gris de las céntricas calles de Pamplona este domingo, en una mañana nublada, choca con la armonía y colorido de la exposición ‘De Polo a Polo’, en Paseo Sarasate, que recorre, con grandes fotografías, las localizaciones más exóticas del planeta. Una decena de personas, entre ellas familias con niños de corta edad, se agolpan frente a la imagen de un rinoceronte negro de Tanzania. La observan con detenimiento y la comentan entre ellos. Esta muestra, que ha sido presentada por primera vez en España de la mano del Ayuntamiento de Pamplona, la Fundación La Caixa y la Fundación Caja Navarra, presenta 52 imágenes sobre los diversos espacios naturales de la Tierra del Ártico a la Antártida con un denominador común: concienciar a la sociedad sobre la importancia de la conservación de estas zonas insólitas del planeta.

“En el pasado he sido un amante de la naturaleza y ver estas fotografías en los tiempos que corren supone un alivio. La situación es mala pero poder disfrutar de exposiciones así, para mí, la mejora un poco”, declara Juan María Samberoiz, jubilado pamplonés. La exposición, que reúne a más de una treintena de prestigiosos fotógrafos de naturaleza, algunos de ellos galardonados con premios como el del Wildlife Photographer of the Year o el del World Press Photo, supone la única actividad cultural al aire libre en Pamplona en estos momentos.Frente a cada una de las fotos se aglutinan personas mayores: “Estaba de paseo y me he tropezado con esto tan fantástico. Volveré cuando tenga tiempo a empaparme bien de cada imagen”, explica Ana María Rollado. “Es una buena iniciativa en el sitio idóneo. Me daría más miedo si fuera en un sitio cerrado, al aire libre es un sitio genial para disfrutar de ella”, concluye. Y también jóvenes que ven esta actividad cultural una buena forma de pasar el rato, “ahora que los jóvenes tenemos poco o nada que hacer en la calle, si el tiempo acompaña, recomiendo venir”, declara Javier Rapún, estudiante pamplonés.

A Alberto Istúriz le acompaña su hijo Adam, “nos hemos animado a verla como excusa para salir de casa y tomar un poco de aire. Todo lo que sea arte al aire libre que pueda disfrutar con mi hijo es una buena idea”, explica. Y añade, “la tristeza que tenemos ahora no se nos va a ir hasta que se acabe esto pero todo lo que sean iniciativas de este tipo, bienvenidas sean”. Y es que la idea de disfrutar, a cualquier hora del día, de una actividad cultural en familia en el centro de Pamplona supone un consuelo para la mayoría de los padres asistentes que se ven sin alternativas tras el cierre de la hostelería en Navarra. Pero esta opción no solo la barajan padres y madres. Muchos colegios se han sumado a la idea de hacer más actividades al aire libre. “A mí la exposición me la recomendó mi hijo, que vino aquí con el colegio. Personalmente creo que es una buena oportunidad para hacer cosas con los niños al aire libre ahora que no hay nada más que hacer”, explica Lesly Escarate, que visita la exposición con su hijo Isaac y su madre. “Las calles de Pamplona están tristes y esta exposición, por lo menos da un poco de alegría”.

Con el sello de la National Geographic Society, la exposición, que se podrá visitar hasta este lunes, se centra en la naturaleza y medio ambiente que ponen en valor los espacios naturales amenazados, así como los efectos de la transformación de los ecosistemas naturales y su influencia en los seres vivos. “Pasé por aquí ayer por la noche y me llamó la atención. Hoy por la mañana he decidido acercarme a disfrutar de ella. Las fotos son espectaculares, es una buena forma de conocer la riqueza medioambiental de los diferentes continentes”, declara Ana Blanca Huayna, antes de tomarse una foto junto a una de las imágenes.