¿Cuánto cuesta la primera edición de los libros de Harry Potter?

Hay personajes que son inmortales, como las novelas que los protagonizan, como en el caso de Harry Potter, uno de los magos más famosos de la historia de la literatura. A día de hoy, la saga creada por la británica J.K. Rowling sigue generando interés y atrayendo a nuevos lectores hasta sus páginas.

Como en otros muchos casos, la popularidad de los libros de Harry Potter ha hecho que con el tiempo se revaloricen sus primeras ediciones y, a día de hoy, una persona podría llegar a ganar hasta 80.000 euros por un libro del joven mago.

Tanto es así que un libro de la primera edición de 'Harry Potter y la piedra filosofal' se ha vendido en una subasta realizada este martes 13 de octubre en Hansons Auctioneers por un valor de 75.000 libras, casi 83.000 euros. Se trata de un libro que un expatriado británico ya jubilado adquirió en el año 1997 para ayudar a sus hijos a aprender inglés.

"Hace un par de meses, cuando J.K. Rowling saltó a las noticias principales, decidí releer la serie Potter. Sabía que se habían vendido algunas primeras ediciones recientemente y Hansons apareció en el sitio web de la BBC, así que, para estar seguro, verifiqué los criterios", ha señalado el vendedor del disputado libro en declaraciones recogidas por Hansons.

Jamás se hubiera imaginado adquirir tanto dinero con la venta del libro, cuya subasta comenzó en 20.000 libras hasta alcanzar las 60.000 libras. Sin embargo, el total pagado incluyendo la prima del comprador internacional fue de 75.000.

De hecho, nunca se ha pagado un precio tan elevado en Hansons por una primera edición del libro de Harry Potter y la piedra filosofal. "Es el cuarto que encuentro en poco más de un año. El primero, un antiguo libro de la biblioteca de Staffordshire comprado por una libra, ganó 28,500 libras", ha destacado el experto en libros de Hansons Auctioneers, Jim Spencer.

Se trata de un "santo grial para los coleccionistas" ya que únicamente se imprimieron 500 copias de esta edición en todo el mundo, de las cuales 300 se destinaron a escuelas y bibliotecas.

