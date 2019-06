El universo Harry Potter tendrá cuatro nuevos libros

Fue el sitio web Pottermore, a través de su cuenta oficial de Twitter, el que dio a conocer la noticia: J.K. Rowling seguirá ampliando el universo de Harry Potter con cuatro nuevos libros.



"¿Alguna vez te has preguntado de dónde venía la magia? Presentamos 'Harry Potter: A Journey Through', una serie libros electrónicos breves, que adaptan el audiolibro 'Harry Potter: A History of Magic', inspirado en la exposición de la Biblioteca Británica del mismo nombre", publicó en la red social.



Los libros solo estarán disponibles en formato digital e-Book a partir del 27 de junio. La nueva serie se llamará 'Harry Potter: A Journey Through' y las historias llevarán los siguientes títulos: 'Un viaje a través de los encantamientos y defensa contra las artes oscuras', 'Un viaje a través de pociones y herbología', 'Un viaje a través de la adivinación y la astronomía' y 'Un viaje a través del cuidado de las ciaturas mágicas'.

