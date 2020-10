Navarra reduce a 100 personas el aforo máximo en espacios culturales

Actualizada 12/10/2020 a las 06:00

Tan solo tres meses y medio después de que el mundo de la cultura iniciara su proceso de desconfinamiento, las nuevas restricciones que anunció ayer el Gobierno de Navarra suponen un nuevo jarro de agua fría para un sector que ha trabajado incansablemente en cumplir el lema ‘Cultura Segura’.

Según detalló ayer el Ejecutivo foral, las actividades en cines, teatros, auditorios, circos de carpa y similares podrán desarrollar su actividad contando con butacas preasignadas, siempre que no superen el 30% del aforo máximo permitido. En todo caso, el aforo máximo no podrá superar las 100 personas, independientemente del aforo que tenga cada espacio. En cuanto a la actividad realizada en museos y salas de exposiciones, no podrá superar el 30% del aforo máximo permitido. No se realizarán inauguraciones ni acontecimientos sociales. Respecto a las visitas o actividades guiadas, se realizarán en grupos de seis personas. Estas nuevas medidas entrarán en vigor desde este martes 13 de octubre.



TRES OPCIONES

A finales de agosto, coincidiendo con la celebración del Festival Flamenco On Fire, Baluarte reabrió sus puertas con el 75% del aforo y estrenó un nuevo sistema de accesos para minimizar colas y esperas. Por su parte, el Teatro Gayarre trasladó su ciclo de espectáculos de calle al Palacio de Ezpeleta ante la imposibilidad de ofrecerlos junto a su fachada.

Desde el pasado 14 de septiembre, se fijó un máximo del 60% del aforo para eventos culturales en espacios cerrados, con preasignación de butacas. En la Escuela Navarra de Teatro se optó por mantener el aforo al 50%. Por su parte, el Gayarre ha estado programando con el 39% de su aforo, con un máximo de 348 espectadores por función. Esta tarde acogerá la obra Shock. El cóndor y el puma, con las entradas agotadas.

Baluarte, que cuenta con 1.568 localidades en su sala principal, celebró su último gran concierto, protagonizado por el contratenor Philippe Jaroussky, con el 60% del aforo.

Para el principal auditorio de Navarra, la drástica limitación de aforo obligará a cancelar la celebración presencial de los dos conciertos con los que la Orquesta Sinfónica de Navarra tenía previsto abrir su nueva temporada, el próximo jueves y viernes con la ópera Fidelio.

“No lo vamos a hacer para un público de 100 personas”, afirmaba ayer Javier Lacunza, director de la sociedad pública NICDO, que gestiona Baluarte y Navarra Arena. “Hay tres vías: cancelar, posponer o retransmitir, pero todavía es pronto para decir cuál de las tres adoptaremos. Cada espectáculo es un mundo y tiene su casuística específica. No es lo mismo un concierto de un grupo local que un macroconcierto con orquesta, coro y solistas. Iremos analizando caso por caso y buscando soluciones de manera individualizada”, señalaba.

Pese a que “las evidencias científicas no apuntan a los conciertos como foco de contagios”, Lacunza comentaba que “ahora estamos en un momento muy concreto”, donde la situación epidemiológica requiere “minimizar el contacto social”.

“En un momento en el que se está haciendo un llamamiento para que las personas no se reúnan, esta medida puede tener un punto de coherencia con el hecho de que después de un concierto la gente se va a tomar algo o a cenar”, constata Lacunza.



UN NUEVO VARAPALO

Para la asociación EMAN, que aglutina a nueve entidades del sector musical y de las artes escénicas de Navarra, -entre ellas Ópera de Cámara de Navarra, Coral de Cámara de Navarra o Fundación Flamenco On Fire-, estas nuevas medidas suponen “un nuevo varapalo en un año desastroso”.

Pese a que el mundo de la cultura “no ha sido foco de ningún brote desde que volviera de manera paulatina a la actividad”, desde EMAN consideran que el sector “vuelve a ser perjudicado por una medida que hace tábula rasa” con la limitación del aforo a 100 personas. “No tiene en cuenta que 100 personas en una sala de 300 no es lo mismo que en una de 800 u otra de 1.800”, señalan.

En cuanto a las medidas que se van a tomar en los próximos días, la asociación apela al “compromiso moral” con artistas y público. “Varios eventos ya programados por entidades de las que conformamos EMAN se van a programar a sabiendas de que no serán rentables”, aseguran.

“No descartamos que haya cancelaciones conforme pasen los días y se vayan aclarando varios aspectos que quedan sin definir”. Por otro lado, también constatan que “no se apela de manera directa a las medidas y recomendaciones que se han de seguir en el desarrollo de las producciones y conciertos programados para los próximas semanas”.

La Red de Teatros de Navarra, que retomó su actividad en septiembre, optará por mantener su programación o reubicarla. Al margen de las restricciones, recientemente hubo que suspender dos funciones porque dos actores dieron positivo en covid-19.

“La dinámica general es ir viendo función a función”, comentaba ayer Ramoni López, secretaria técnica de la Red de Teatros. “La mayoría de nuestros espacios están funcionando con el 40% del aforo”, detalla.”La duda está en las funciones del programa estatal Platea, que son más costosas y resulta desproporcionado hacerlas para 30 o 50 personas”.

“Vamos a cumplir con la programación prevista en la medida de lo posible”, asegura Ramoni López. “Iremos casuística por casuística, y momento por momento”. Según un informe que hicieron público el pasado mayo, el sector cultural perdió un millón de euros por el parón de la Red de Teatros. Entre el 14 de marzo y el 30 de junio, en Navarra se cancelaron 491 funciones programadas en los 31 espacios de la Red.

LAS BIBLIOTECAS, TAMBIÉN AL 30% Y SIN ACTIVIDADES INFANTILES

Se volverá a fomentar el uso de medios telemáticos para acceder al catálogo de las bibliotecas o reservar libros y otros soportes

El aforo máximo permitido en las bibliotecas, tanto públicas como privadas, no podrá superar el 30%. Para ello se promoverá la utilización telemática de los servicios por parte de los usuarios y se suspenderán actividades para público infantil.

La Biblioteca de Navarra y la Red de Bibliotecas están celebrando en estas semanas su 150 y 70 aniversario, respectivamente. Las actividades presenciales que iba a retomar la Biblioteca de Navarra desde la semana que viene pueden verse afectadas por las medidas anunciadas ayer por el Gobierno de Navarra.

Cerradas como todas las actividades culturales durante el estado de alarma, las bibliotecas recuperaron primero el préstamo de libros y ya en junio el uso de las salas de estudio, con aforo limitado de 150 personas, la mitad de los puestos disponibles. Desde el pasado septiembre las bibliotecas tenían limitado su aforo al 75%, excepto en los espacios dedicados al público infantil, donde el máximo era del 50%.

LAS VISITAS GUIADAS A MONUMENTOS, DE SOLO 6 PERSONAS

En museos y salas de exposiciones el aforo se reduce al 30 %y no se realizarán inauguracioneso acontecimientos sociales

En equipamientos culturales, como la parte no escénica de las casas de cultura o archivos, el aforo se verá reducido desde mañana al 30%. La norma obliga a establecer medidas para evitar aglomeraciones y mantener en todo momento la distancia interpersonal de seguridad en estos lugares. La reducción de aforo, también al 30 %, se extiende a museos y monumentos. Además, las actividades guiadas serán en grupos de hasta 6 personas y no se realizarán inauguraciones ni acontecimientos de tipo social, como por ejemplo en la apertura de una exposición.

Desde el pasado mes de septiembre, el límite en los museos, monumentos o salas de exposiciones había quedado fijado en el 75 % del aforo. También las visitas guiadas tenían un límite muy superior al aprobado ayer por el Gobierno foral, ya que en ellas podían participar hasta 25 personas, incluido el guía.