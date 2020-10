Qué hacer este sábado 3 de octubre en Navarra

Actualizada 03/10/2020 a las 06:00

Clásica

‘Todo queda en casa’ Iglesia de San Miguel de Larraga. 20 h. Concierto de órgano con Roberto Martínez de Morentin Merino y Miguel Merino Arregui, organistas de Larraga. Obras de origen inglés (Händel), italiano (Clementi), español (Nebra), con obras de corte romántico tanto español (Íñiguez), como alemán (Beethoven). Además tendremos una obra de nuestro paisano J.Mª Muneta, "A modo de oración".

‘Viva Vivaldi’ Sala Principal de Baluarte. 20 h. Concierto de Le Concert de la Loge con una selección de arias y extractos de óperas de Antonio Vivaldi. Cantará el contratenor Philippe Jaroussky. Entradas: 21 euros, 32 euros y 45 euros. Hay descuentos Baluarte joven disponibles.

Sinfonietta de Pamplona Auditorio Barañáin. 20 horas. La orquesta interpretará la Sinfonía Nº7 de Beethoven, el Andante festivo de J. Sibelius y el Vocalise de S. Rachmaninov, con motivo del XXXV aniversario del Ateneo Navarro y el 250 del nacimiento de Beethoven. Entradas: 6 euros.

Concierto de órgano ‘Todo queda en casa’ Iglesia San Miguel de Arcángel, Larraga. 20 horas. Concierto para órgano con Roberto Martínez de Morentín Merino y Miguel Merino Arregui.

Otras músicas

Suakai ‘Luces, Música, ¡Acción!’ Teatro de la Casa de Cultura de Burlada. 20 horas. Espectáculo de Suakai con canciones de bandas sonoras del cine, sincronizado con imágenes y extractos de las películas. Entradas: anticipada, 8 euros; taquilla, 10 euros.

Chuchín Ibáñez Cervecería Olympus Beer de San Juan (C/Monasterio de Iratxe, 58). 20 horas. Cuchín Ibáñez presenta el concierto ‘Cantando entre Mujeres", en el que le acompañarán Ana Ganuza y Silvia Hernández. Entrada libre hasta completar aforo. Reservas de mesas 948 78 37 39.

M Clan Teatro Gaztambide. 20.30 horas. Concierto en acústico del popular grupo español. Entradas agotadas.

Pablo López Navarra Arena. 21.30 horas. El popular cantante y jurado de La Voz presenta su gira “López, Piano y Voz”. Los menores de 16 años deben ir acompañados. Apertura de puertas, 20 h. Entradas: entre 36 y 40 euros.

Teatro

‘Deforme semanal’ Teatro Gayarre. 20 horas. Espectáculo de humor a modo de late night cultural y político, presentado por Isa Calderón, Lucía Lijtmaer, dos mujeres que se proclaman feministas. Programa Letraheridas de Katakrak. Entradas: entre 4 y 15 euros, según asiento.

‘Incorrectas’ Auditorio del Carmen de Sangüesa. 20 horas. Espectáculo musical que gira alrededor de reconocidas cantantes y compositoras que fueron ‘incorrectas’ con la política, la cultura o las costumbres de su época, como Janis Joplin, Maria Callas, Judy Garland o Chavela Vargas. Con Joli Pascualena, Leire Celestino y Paula Azcona. Texto y dirección: Patxi Barco. Entradas: anticipada, 8 euros; en taquilla, 10 euros; con carné joven, 5 euros.

‘Losers’ Centro de Artes Avenida de Cintruénigo. 20 horas. Manuel y Sandra se consideran unos perdedores: rondan los cuarenta años y no tienen pareja ni casa ni dinero.Piensan que no van a salir adelante, pero se equivocan. Y no están tan solos. Con Aitziber Garmendia y Jon Plazaola. Dirección: Begoña Bilbao. Entradas: 10 euros.

Cine

‘ExLibris: La biblioteca pública de Nueva York’ Filmoteca de Navarra. 10 horas. EEUU, 2017. Documental de Frederick Wiseman sobre la Biblioteca Pública de Nueva York, una de las más grandes del mundo, que muestra, entre otros aspectos, su proceso de digitalización.

‘No creas que voy a gritar’ Teatro Museo Universidad de Navarra. 19 horas. Suiza, 2020. Dirección: Frank Beauvais. Un hombre de 45 años se siente solo, aislado en su pueblo alsaciano, y acaba de sufrir una ruptura sentimental con la mujer que lo llevó a vivir allí. Para evadirse, ve varias películas cada noche, una superposición de historias diferentes. Entrada: 3 euros.

‘Akelarre’ Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. Sesiones a las 20 y 22.30 horas. Película ambientada en el País Vasco en 1609. Los hombres de la región se han ido a la mar. Ana participa en una fiesta en el bosque con otras chicas de la aldea. El juez Rostegui, encomendado por el Rey para purificar la región, las arresta y acusa de brujería. Decide hacer lo necesario para que confiesen lo que saben sobre el akelarre, ceremonia mágica durante la cual supuestamente el Diablo inicia a sus servidoras y se aparea con ellas. Entrada: 5,50 euros.

Cine de Animación

Pamplona Anime Casa de la Juventud de Pamplona (c/Sangüesa, 30). 12 horas, proyección de Amor de gata, una historia mágico-romántica en la que una adolescente, gracias a una máscara, se convierte en felino, para poder acercarse al chico que le gusta. 12.30 horas, proyección de los dos primeros capítulos de la serie ‘Quiero ser Seyu’, en la que una estudiante de universidad aspira a ser actriz de doblaje. 18 horas, los dos primeros capítulos de la serie Hundimiento de Japón 2020. 19 horas, Dragon Ball Super Broly, la vigésima película del universo Dragon Ball en la que Goku y Vegeta se encuentran con Broly, un guerrero Saiyan. Retirar invitación en la Casa de la Juventud. Los aforos estarán limitados a 40 espectadores para las películas (salón de actos) y 20 espectadores para las series (sala de exposiciones).

Feria del libro

Actividades Plaza del Castillo. Horario: 10.30 a 14 horas y 17 a 21. 11 horas,presentación de Urre aroa. Seis poetas de tierra Naba, de Alfredo Rodríguez. 13 horas, presentación de La Bizkaia de Navarra. Memorias de un valle en silencio, de Juan J. Recalde Recalde. 17 horas,presentación de To Kyma, de Lorenzo Feligreras. 18 horas, conferencia titulada La estructura en una novela, diálogo con los autores Ignacio Lloret y Jon Aramendía. 19 horas,mesa redonda Lenin, 150 años, ¿y ahora qué?, con Nines Maestro y Eneko Compains. 20 horas, concierto con Rolan & Bandatze.

En familia

Taller para adolescentes ‘Mujer mira, mujer piensa, mujer pinta’ Museo Universidad de Navarra. 10.30 h. Dirigido a jóvenes de entre 13 y 18 años. Taller que se inspira en la exposición De la belleza y lo sagrado, de la navarra Isabel Baquedano, para aprender a reconocer el papel de la mujer en la sociedad pasada y presente, fomentar la igualdad y la empatía. Entrada: 6 euros por persona.

‘El Museo en una cartela. Renombrando la colección’ Museo Oteiza, en Alzuza (calle de la Cuesta, 7). De 11.30 a 13 h. Taller dirigidos a niños de entre 4 y 10 años acompañados de un adulto. Bilingüe castellano/euskera. Las obras de un museo están siempre identificadas por una cartela ¿Qué ocurriría si las cambiásemos e inventásemos nuevos títulos? ¿Qué sucedería si inventásemos una nueva colección? 10 plazas. Inscripción gratuita en el 948 33 20 74 o en recepcion@museooteiza.org.

‘El cuento del carpintero’ Casa de Cultura de Villava. 18 horas. Castellano. El carpintero Firmín es fino y delicado. sus mesas no cojean y sus juguetes y autómatas pueden cantar y bailar. Un día, recibe un encargo del Barón Von Bombus. Adaptación del cuento de Iban Barrenetxea. Puesta en escena a cargo de Trokolo Teatro, con Ramón Marcos y Sergio de Andrés, Isabel Alfaro y Aisa Sola.. Entradas: 3 euros.

‘Mago Linaje en Son… Risas mágicas’ Plaza pública de Lacar (Valle de Yerri). En caso de lluvia, en Santa Maria de Eguiarte. 18 horas. Espectáculo de magia con efectos visuales y coloridos, aparición y desaparición de animales, viajes inexplicables y transformaciones imposibles. El mago Linaje, afincado en Miranda de Ebro, tiene una trayectoria de más de 20 años en el mundo del ilusionismo y pertenece a diversas organizaciones relacionadas con el mundo de la magia. Entrada libre hasta completar aforo.

‘La lógica de lo imposible’ Auditorio Berriozar. 19 euros. Espectáculo de ilusionismo con el Mago Hodei, que llevará a cabo números clásicos y nuevos. El público podrá presenciar escapes imposibles, partes del cuerpo que se cortan en pedazos, adivinaciones inimaginables e incluso un gran número en el que todo el público participará y sentirá la magia. Entrada: 5 euros.

Patrimonio

Jornadas Europeas de Patrimonio en Navarra. Información de todas las actividades en https://jepnavarra.com/

Monasterio de Iranzu Abárzuza. A las 11 y a las 12 h. Visita guiada al claustro del monasterio de Santa María de Iranzu. Reserva de plaza en el teléfono 848 42 60 90, de lunes a viernes en horario de 8 a 14 horas.

Visita guiada a la iglesia de San Pedro de la Rúa Estella. 11 y 12.30 horas. Visitas guiadas a la iglesia, en el marco de las Jornadas Europeas de Patrimonio.

Teatro ‘Los fantasmas de doña Isabel de Ujué’ Claustro de la Catedral de Tudela. A las 12 y 12.45 h. Alumnos y alumnas de la escuela de teatro Dmonos Producciones.

Museo Oteiza Calle de la Cuesta, 7, Alzuza. Jornada de puertas abiertas, de 11 a 19 horas.

Anna Holveck Museo de Navarra. 19 h. Proyección de vídeos y performance a cargo de la artista parisina Anna Holveck, en la que experimenta con la dimensión sonora de su cuerpo mediante acciones en directo y grabadas en vídeo. Entrada gratuita, previa retirada de invitación.

El patrimonio de Aoiz Casa de cultura de Aoiz. 19 h. Apertura de la sala, 16.30 h. Charla sobre el patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico, religioso, civil, vernáculo e industrial de Aoiz, de la mano de Javier Leache. Entrada libre hasta completar aforo.

Otros

Ekomercado Andenes de la Antigua Estación de Autobuses de Pamplona. De 9.30 a 14 horas. Mercado con 16 puestos de productos ecológicos como embutidos, quesos, pasta, aceites, miel, huevos, yogures, mermeladas, verduras y hortalizas. Además, Almudena Montero, del Instituto Macrobiótico Nishime, impartirá una charla-taller de conservas a las 11 horas. La actividad infantil está programada para las 12 horas, con Iñaki Rifaterra, para hacer un herbario gráfico con hojas de verdura de temporada.

Feria del Disco y Cine Centro Comercial Itaroa. De 10 a 22 horas. En la feria se pueden encontrar ediciones de vinilo o CD de estilos musicales variados, de la salsa al heavy, pasando por el pop y el rock y la música clásica. También hay DVD y objetos de merchandising de películas, actores y directores de cine.

Jornadas Romanas Civitas Cara Santacara. 10 h. Bienvenida y primera ponencia.’La ciudad de los carenses’, por Javier Andreu, Universidad de Navarra. 11 h., ‘Un retrato de Augusto Divinizado’, por Luis Romero, Universidad de Navarra. 12 h. Visita guiada al yacimiento de Cara. Raúl Meoz, guía de Civitas Cara.