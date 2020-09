El Museo Universidad de Navarra arranca su programación con artes visuales y música

Actualizada 07/09/2020 a las 10:28

El Museo Universidad de Navarra estrena su nueva temporada con la inauguración de las exposiciones de la artista navarra Isabel Baquedano y del brasileño Vik Muniz y música con el Colectivo Panamera.



La primera cita es con 'De la belleza y lo sagrado', de la artista navarra Isabel Baquedano, una muestra que llega, en colaboración con el Museo de Navarra y el Museo de Bellas Artes de Bilbao, y que podrá visitarse en las sedes de ambos museos navarros desde el 10 de septiembre.



En torno a ella se han programado diversos actos como la mesa redonda con los discípulos de Isabel Baquedano que tendrá lugar el 16 de septiembre en el Museo de Navarra, o el concierto Bella Mía, música en torno a Isabel Baquedano que ofrecerá el MUN el miércoles 21 de octubre.



El miércoles 23 de septiembre, se presentará la nueva exposición del artista brasileño Vik Muniz (Sao Paulo, 1961), que recoge una selección de trabajos del artista, haciendo hincapié en sus últimas series.



El comisario de esta muestra, organizada junto a la Foundation for the Exhibition of Phtography, Arthur Ollman, acercará su contenido al público en una masterclass gratuita, antes de la apertura de salas el día de la inauguración.



Además, en torno a esta exposición, la artista Rosell Meseguer presenta su obra Quadra minerale. Tierras raras y minerales críticos, un acercamiento a los minerales críticos y su uso actual en la tecnología que nos rodea.



El 18 de septiembre, Colectivo Panamera acerca ritmos del otro lado del Atlántico: de la cumbia al calypso, pasando por la rumba y el carnavalito, aderezado con el rock más auténtico.



Del 8 de octubre al 27 de noviembre, tendrá lugar la tercera edición de Museo en Danza, ciclo centrado en la creación de danza contemporánea y en la que se dan cita innovación, exhibición, formación y pensamiento.



Dentro de este ciclo destaca la participación de Germaine Acogny, considerada la madre de la danza contemporánea africana; Daniel Abreu, Premio Nacional de Danza en categoría de creación; e Israel Galván, entre otros.



La programación de cine continúa la línea abierta en los últimos años, presentando una serie de películas premiadas en algunos de los principales festivales del mundo, que serán estreno riguroso en Pamplona. Así, se proyectarán los últimos trabajos de algunos de los más importantes cineastas reconocidos internacionalmente como Angela Schanelec, Frank Beauvais, João Nicolau, Jean-Gabriel Périot o Pedro Costa.



Dentro de "Programas Públicos" se enmarca la conferencia "El realismo en literatura y en pintura en el siglo XIX. Su influencia en la fotografía naciente" a cargo de Javier del Prado y José Antonio Millán, catedráticos en la Universidad Complutense de Madrid.



Desde el Área Educativa, se sigue impulsando programas escolares, así como talleres infantiles que incluyen como novedad este año, dos talleres para adolescentes entre 13 y 18 años: Mujer mira, mujer piensa, mujer pinta el 3 de octubre; y Mi historia en un autorretrato el 14 de noviembre.



Destaca también el programa Crear en atención, dirigido a niños y niñas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), que se desarrollará en 6 sesiones, todos los viernes, desde el 25 de septiembre al 30 de octubre.



Por su parte, "Campus Creativo", el área del Museo para toda la comunidad universitaria, abre sus inscripciones al programa Talento Artístico, que facilita la conciliación de la vida académica con el desarrollo artístico de los alumnos.