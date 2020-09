Cantoría: “La música antigua tiene que ser joven”

Actualizada 07/09/2020 a las 06:00

Irrumpieron en el panorama musical hace cuatro años como jóvenes promesas y ya les llaman de festivales como parte de la programación de artistas consolidados. Las cuatro voces jóvenes de entre 23 y 33 años de Cantoría interpretan música a capella con repertorio español del siglo XVI. Aunque la formación original la componían Jorge Losana (tenor y director), Inés Alonso (soprano), Valentín Miralles (bajo) y Samuel Tapia (contratenor), Oriol Guimerà (alto) ha sustituido en el grupo a Tapia, y para el concierto de este lunes en la iglesia de San Miguel de Estella (20 horas), Victoria Cassano a Alonso. Ofrecerán un programa de música profana.

Lenguas malas. Qué titulo tan sugerente para un programa. ¿Qué hay detrás?

Viene de una canción donde un personaje se queja de ese “corte en espadas afiladas, las lenguas malas”, una canción que habla sobre los cotilleos, las habladurías, el qué dirán, los falsos rumores, las fake news... Son canciones de hace 500 años muy de actualidad porque lo vemos en la televisión, en la política, en el día a día. Todas giran en torno a esto, algunas desde el punto de vista religioso, otras desde el rol de la mujer en la sociedad y otras sobre los cotilleos. Es un programa sobre todo en castellano, pero también hay obras en catalán, occitano, valenciano... y en las ensaladas, de Martín Flecha, mezcla de latín, portugués, gallego...

¿Por qué mantienen las lenguas originales que pueden llegar a entenderse menos?

Porque tratamos de aproximarnos a la pronunciación original. Es como restaurar una obra de arte o una catedral para que se vea cómo fue concebida. El objetivo es que la obra de arte viva, sea lo más orgánica y llegue al público de la manera más auténtica posible, aunque también realizamos una labor de traducción de estos gestos musicales con nuestra interpretación.

¿Qué vieron de ustedes en común para unirse en 2016?

Llevaba mucho tiempo queriendo formar un grupo vocal a fuego lento porque los grupos españoles, y en general los europeos, hacen todo muy rápido, con proyectos en menos de una semana. Yo dirigía la Orquesta de la Universidad de Murcia y conocía a Valentín, que tocaba en ella, formamos el Festival Internacional de Música Antigua de Sierra Espuña, nos fuimos a estudiar a Barcelona y encontramos a Inés y Samuel. Empezamos con música italiana del Barroco hasta que un profesor nos dijo que debíamos especializarnos en música española porque casi nadie desde La Colombina [grupo vocal fundado en 1990] le había dedicado la suficiente atención. Y decidimos poner en valor ese repertorio, presentándonos a iniciativas internacionales de apoyo a grupos emergentes, como el programa EEEmerging, siete festivales europeos que forman y ayudan a entrar en el mercado profesional y que ha sido nuestro trampolín.

¿Qué aportan de nuevo?

Intentamos no transformar la música ni convertirla en contemporánea sino, respetándola e interpretándola lo más fiel posible a lo que pudo ser, hacerla actual con lo que no es música, con la forma de estar en el escenario o con la de comunicarnos con el público, por ejemplo. En esta música hay muchos chistes, e intentamos que los gags y la manera de sentir no sea abarrocada, afectada, sino natural, asequible, que cualquiera se sienta identificado con quien la escuchaban hace 400 o 500 años.

¿Son actuaciones divertidas?

Hay de todo, pero sí. Había sátira política, cotilleos, referencias eróticas... y la música se componía para personas sensibles y formadas que se reían, lloraban y pasaban un buen rato. Y nosotros nos divertimos cantando. Con esta época de confinamiento sin reunirnos y en la que parecía que todo estaba centrado en sobrevivir y en estar presente en las redes, cuando el otro día pudimos por fin dar un concierto en directo, en Colonia, habíamos olvidado el poder de la música de emocionar y que es nuestra pasión. Agradecí al público hacer posible que la música nos una y, aun con mascarillas, noté la emoción.

¿Por qué sus conciertos son comentados?

Porque en esa época la gente era entendida y sabía las bromas musicales, lo que ocurría en la política... y hay que ofrecer el contexto. Para mí es muy relevante comentar qué detalles son importantes, las bromas, la relación de las ensaladas con las victorias de Carlos V... Además, desafortunadamente, la educación musical en España está maltratada. Los amantes del arte sabemos quiénes son los grandes pintores y literatos, pero no conocemos a los grandes autores de música, como Fernando Guerrero, Mateo Flecha o Juan del Encina.

¿Les gusta que resalten de ustedes que son jóvenes?

Es nuestra seña de identidad. Ahora estamos empezamos una etapa más profesional, pero seguimos siendo jóvenes e intentamos ofrecer una visión fresca de la música antigua, que deber ser joven, actual.

¿Por qué?

Creo que puede llegar y decir algo a mucha más gente. Está encorsetada en algunos auditorios y hay una serie de protocolos que tienen su razón de ser pero que no son la única manera de aproximarse a la música antigua y clásica en general. Me gustaría pensar que más gente, joven y no, puede descubrirla y notar que tiene algo que decirle.