Ruth Lorenzo: "El que no cambia es que no se expone a la vida"

Actualizada 26/07/2020 a las 06:00

Tras haber sufrido "claustrofobia mental" y noches de insomnio, Ruth Lorenzo decidió enfrentarse al miedo componiéndole una canción. Esta murciana que creció en Estados Unidos, representó a Eurovisión y lleva la teoría del caos tatuada en la piel, asegura que a sus 37 años ve la vida "con más claridad".



-¿Ha compuesto un tema para ahuyentar el miedo al coronavirus?

-No, aunque he vivido mucha incertidumbre, que al final lo que te provoca es miedo.



-Una vez me dijo que la inestabilidad le daba seguridad.



-La incertidumbre escogida no está mal. Pero cuando es impuesta y afecta a los seres queridos, como a mi hermano que estuvo enfermo de Covid, ahí ya no me gusta nada.



-En la canción le planta cara al miedo. ¿En la vida también?

-Lo intento. La compuse después de una noche de insomnio. El miedo camina con nosotros. La cuestión es ponerlo en su lugar. Tras esa noche en blanco, me levanté y dije: se acabó.



-¿Qué le quitaba el sueño?

-El pensar qué va a pasar con el trabajo, los conciertos... Ese tipo de pensamientos hay que pararlos y poner el miedo en su lugar. Muchas veces lo barremos debajo de la alfombra pero hay que mirarlo a los ojos y que se convierta en tu sombra, no en tu camino. Que vaya por detrás de ti, no por delante.



-¿Y lo ha conseguido?

-He conseguido fijarme en por qué hago las cosas y observar si me está condicionando el miedo. Esta pandemia está siendo una gran desgracia pero si sabemos mirarla con ojos de aprendizaje nos daremos cuenta de lo poco que necesitamos para ser felices. Un kilo de arroz y tu gente sana, ya no necesitas nada más.



-Hay gente que no tiene ni para un kilo de arroz.



-Claro. Y todo lo que se ayude es poco. Necesitamos trabajar la empatía y ser capaces de salir adelante todos como grupo.

-No parece que lo estemos consiguiendo...



-Los rebrotes son inevitables, de lo contrario tendríamos que seguir encerrados durante un año y eso es imposible. Los españoles siempre hemos tenido el mal hábito de tener gripe y seguir yendo a la oficina. Debemos ser prudentes, responsables.



-En 2021 sacará el álbum Crisálida. ¿Por qué ese título?

-La crisálida es el estado más importante, porque implica cambio, metamorfosis, evolución. Ahí te desprendes de cosas, te haces dueño de nuevas sensaciones, aprendes.



-¿Y usted ha cambiado?

-Una mariposa no es más que una oruga con alas. No es cuestión de convertirse en otra cosa, es cuestión de evolucionar. El que permanezca siempre igual es que no se expone a la vida. En este último año y medio he vivido a una velocidad increíble. Necesitaba plasmar todo lo que he aprendido en mi crisálida y compartirlo.



-¿Qué le ha ocurrido?

-Simplemente el ser consciente de que estás viviendo, de quién eres... Se te limpian los cristales de los ojos y empiezas a ver la vida con más claridad.



-¿Por algún acontecimiento especial?

-No. Simplemente son las fases de la vida.

-¿Y hacia dónde quiere que le lleven esas alas?

-Pues a hacer música libre. Es lo que siempre he querido. Tengo la sensación de haberme condicionado en muchas ocasiones. He sido muy libre, pero quiero serlo más todavía.

"NUEVO ARRANQUE"

-Creo que ha borrado sus archivos personales en las redes...



-Ha sido un parón para marcar un antes y un después, una estrategia para no distraer y marcar un camino, un nuevo arranque.



-¿Habrá también un cambio de imagen?

-No, no. Soy una persona muy normal en ese sentido. Lo último que pienso siempre es en lo que me voy a poner. Como más cómoda estoy es prácticamente en la ducha.



-Cantó en la boda en la que Mónica Naranjo se casó consigo misma... ¿Va a seguir su ejemplo?

-Yo llevo casada conmigo desde hace años, ja, ja, ja... Pienso que es el amor incondicional al ser interior y la aceptación del yo. Es decirte a ti misma: contigo hasta el fin de los días. Aunque soy una persona de clan, de necesitar a mi gente, lo cierto es que no puedes pertenecer a ningún sitio hasta que no te empoderas de ser quien eres.