Actualizada 16/07/2020 a las 06:00

El conjunto musical tafallés Mielotxin Folk Taldea será el encargado de dar este viernes el pistoletazo de salida al Festival de Teatro de Olite (el espectáculo será a las 22.00h en La Cava. La entrada cuesta 18€). Iñigo Aguirre, Ismael Yagüe, Salva Tarazona y Xavi Folch crearon la agrupación hace casi dos décadas, en el año 2003, con el objetivo de revitalizar la música popular navarra de norte a sur al son de txistus, txirulas, albokas, acordeón , contrabajo, piano y un set de percusiones del mundo. Con 17 años de recorrido musical, y cuatro discos en el mercado, Mielotxín Folk Taldea ha llevado su música a países como Francia, Suecia, Portugal, Hungría, Bulgaria...etc. Sin embargo, está será la primera vez que participará en el Festival de Teatro de Olite, y lo hará junto con Hutsun txalapartariak y Lauarin datzariak. Aguirre, responsable del grupo, afirma sentir emoción, y a la vez verdadera responsabilidad por tener que subirse a un escenario de este calibre.



En esta edición inagurarán el Festival de Teatro de Olite, ¿cómo se sienten de cara al estreno?

Muy afortunados, lo primero, por poder tocar, puesto que va a ser uno de los pocos conciertos que vamos a hacer este verano, y también responsables, de abrir el Festival de Teatro de Olite, porque somos la primera actuación en el escenario de La Cava, así que imagino que muchas de las miradas irán hacia nosotros por como se va a desarrollar el concierto, todas las medidas de seguridad que se van a tener en cuenta...etc. Es una puesta importante del Gobierno de Navarra, y si que nos sentimos responsables de lo que vaya a ocurrir.

El escenario de La Cava es uno de los más emblemáticos del Festival de Teatro de Olite, ¿para ustedes tiene algo de especial?

Piensa que el grupo Mielotxín Folk Taldea surge en Tafalla. Yo que soy su responsable soy de Tafalla. Por tanto, tocar a escasos kilómetros de mi casa, donde es mi zona natural, donde se ha creado el grupo, donde haces los ensayos, donde se hace toda la música que se va a escuchar ahí y donde se van a escuchar temas que algunos de ellos están basados en canciones populares de la Zona Media. Se va escuchar una mazurca de Beire, se van a escuchar jotas de ronda de Tafalla. Por tanto, es muy importante poder tocar en Olite, porque se va a escuchar música de esa zona también.

El grupo surgió en el año 2003, por lo tanto ya tienen un largo camino recorrido en la industria musical, ¿cómo surge esa idea de, no solo crear un grupo de música, sino crear un grupo de música folklórica vasco-navarra?

Surge por una necesidad nuestra de querer hacer música basándonos en la música popular, sobre todo de Navarra, y sin querer arrinconar ningún estilo de música popular, porque normalmente la gente cree que si vives de Tafalla para abajo, el euskera no lo vas a tocar, y si subes para arriba, parece que cantar en castellano puede avergonzar . Entonces, es ese concepto de música popular, sin fronteras, con una mirada al futuro, con una generación de músicos jóvenes, ya no tan jóvenes pero que lo éramos cuando empezábamos, con mucha ilusión de buscar nuestras raíces musicales, que es difícil porque no es fácil encontrarlas, querer hacer algo diferente, aquí, en Navarra sobre todo.

¿Cómo fue el momento en el que les llaman y les proponen participar en el Festival de Teatro de Olite?

Esto fue en mayo, cuando ya el director del festival cambió la programación que había hecho en un momento en diciembre, porque presentó una programación que luego no podía realizarse por la covid-19. Entonces, tuvo que retocarla. Nosotros íbamos a hacer el concierto junto con la Banda de Música de Olite, y la Coral de Olite. Teníamos todo preparado, todos los arreglos para banda y también para coro. Entonces nos dijo “esto es imposible hacerlo, o lo hacéis vosotros solos en otro formato, o no lo hacéis”. Ahí es cuando planteamos el concierto con Hutsun txalapartariak, que son una pareja de txalapartaris que colabora con nosotros, y Lauarin dantzariak, que son los dantzaris que bailan con nosotros.

¿Por qué decidieron contactar con esos grupos en concreto?

Nosotros lo que vamos a hacer en Olite, ya lo hemos hecho anteriormente. El espectáculo que llevamos con ellos ya lo habíamos estrenado cuando publicamos el último CD, Alan Lomax in Memoriam. Lo hemos representado en lugares como Tafalla, Villava, Aoíz y Estella.

¿Llegaron a plantearse en algún momento abandonar el espectáculo, o siguieron adelante a pesar de tener que ajustar la función?

Al llamarnos él y decirnos que con banda y coro era imposible, y que esta era la única posibilidad... De momento solo tenemos dos conciertos, este de Olite y otro en septiembre con la Banda de Música de Alsasua, entonces ¿cómo vamos a decir que no? Si no, no tocamos en todo el verano.

¿Cuántas personas van a estar compartiendo escenario?

Creo que somos diez personas.

¿Qué es lo que van a intentar transmitir al público por medio de esta actuación?

Pues la energía, la fuerza que tiene la música folk, que tiene nuestra música popular, porque para mucha gente es desconocida, para otros poder escucharla en otro formato más moderno, con músicos profesionales, virtuosos... etc. Lógicamente es mucho más vendible. Al llevar dantzas hace que más que un concierto, sea un espectáculo más visual. Al meter la txalaparta en algunos temas hace que coja una potencia rítmica increíble en las canciones. Es una suma de ingredientes que hacen que tanto al que le gusta la música “folk”, como al que no le guste, va a estar delante de un espectáculo que le va a gustar, que le va a encantar por su brillantez, su energía, su fuerza y su virtuosismo. Yo creo que va a ser un gran espectáculo.