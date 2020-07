Verónica Aranda en castellano y Oihane Zuberoa en euskera, ganadoras del XIV Premio Internacional de Poesía 'Ciudad de Pamplona-Iruña Hiria'

Actualizada 14/07/2020 a las 11:42

Verónica Aranda Casado en la modalidad de castellano con la obra ‘Cobalto oscuro’ y Oihane Zuberoa Garmendia Glaría en la de euskera con ‘Bidaia (h)ariketak’ son las ganadoras del XIV Premio Internacional de Poesía ‘Ciudad de Pamplona-Iruña Hiria’ impulsado por el Ayuntamiento de Pamplona y el Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa. Para la puesta en marcha del certamen, el Consistorio pamplonés ha firmado un convenio con el Ateneo navarro por el que asume un gasto de 6.000 euros destinado a los dos premios en metálico, dotados con 3.000 euros en cada modalidad. El objetivo de esta iniciativa es fomentar y difundir de la creación literaria y promover a sus autores.

Al concurso se presentaron un total de 475 poemarios, de los que 457 estaban escritos en castellano y 18 en euskera. Esta cifra supone un aumento respecto a 2019, cuando se recibieron 366, 357 obras en castellano y 9 en euskera. Como en ediciones precedentes, ha seguido aumentando la cifra de participantes que envían sus trabajos por internet. Este año, en castellano, ha sido el modo de envío del 99,56% de las obras presentadas (sólo 3 llegaron por correo postal) y el 100% de las de euskera. Este hecho puede estar relacionado con la crisis sanitaria por la Covid-19.

34% DE LAS OBRAS EN CASTELLANO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

El 66% de las obras presentadas en castellano (301 de las 457) tienen una procedencia nacional, el 34% son extranjeras, 4 son de origen desconocido y dos sin plica. En esta edición la autonomía con más obras presentadas ha sido Madrid con 67, seguida de Andalucía con 52, Cataluña y Comunidad Valenciana empatadas a 29 y Euskadi y Castilla y León con 17. Le siguen Castilla la Mancha con 15, Navarra 12, Murcia 11, Galicia 10, Aragón 9, Asturias y las Islas Canarias con 7, Islas Baleares con 6, Extremadura 4, Cantabria 2 y La Rioja 1 obra.

Entre los poemarios recibidos desde el extranjero destacan los 33 de Argentina, 22 de Cuba, 18 de México, 17 de Colombia y 11 de Chile. Además, hay 9 de Perú y Uruguay, 6 de EEUU y 5 de Ecuador y de Venezuela. La lista se completa con los 3 que llegaron de Costa Rica, 2 de Canadá y 2 de Portugal, Brasil y El Salvador. Con 1 poemario se situaron Alemania, Bulgaria, Francia, Guatemala, Israel, Letonia, Nicaragua, Panamá, Andorra y Puerto Rico.

De las 18 obras recibidas en euskera, 8 son de Gipuzkoa, 4 de Bizkaia, 3 de Navarra y con un poemario se encuentran Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia.

PREMIOS DE POESÍA DEDICADOS A LA PINTURA Y A UN VIAJE INICIÁTICO

En palabras del jurado, ‘Cobalto oscuro’, el libro ganador en la modalidad de castellano, consigue reivindicar a través de écfrasis (representación verbal de una representación visual) a un colectivo de pintoras no demasiado conocidas desde el siglo XVII hasta nuestros días. Lo define como una idea original que defiende este tipo de género, con un desarrollo muy equilibrado y unos poemas muy armónicos y conseguidos. Así se convierte en el primer premio ‘Ciudad de Pamplona’ de poesía dedicado íntegramente a la pintura. En ese sentido también ha recordado que poesía y pintura son dos disciplinas artísticas que siempre han ido íntimamente unidas. Ya desde el año 470 antes de nuestra era el poeta griego Simónides de Ceos adelantaba que “la pintura es una poesía muda y la poesía es una pintura que habla”. El jurado ha estado compuesto por Javier Olivar de Julián, Jesús Munárriz Peralta y Javier Asiáin Urtasun, vocal de Literatura y Lingüistíca del Ateneo Navarro.

Al certamen organizado por el Ayuntamiento de Pamplona y el Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa se presentaron en esta edición 18 originales, entre los que fue reconocido con el primer premio ‘Bidaia (h)ariketak’ de la roncalesa Oihane Zuberoa Garmendia. El jurado formado por Ines Castiella Imaze, Unai Pascual Loyarte y el vocal de Euskera del Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa Josu Jimenez Maia han valorado especialmente la alta calidad lingüística de la obra, llana de frescura y, al mismo tiempo, enriquecida por las referencias al mundo clásico. Además, señala que la obra lleva a la persona lectora a través de un viaje iniciático repleto de profundas reflexiones y sentimientos paradójicos implementados con gran maestría.

VERÓNICA ARANDA: PREMIOS Y RECITALES POR VARIOS PAÍSES

‘Cobalto oscuro’ es el título de la obra ganadora en la modalidad de castellano. Verónica Aranda Casado (Madrid, 1982), licenciada en Filología Hispánica, es poeta, gestora cultural y traductora. Ha recibido los premios de poesía Antonio Carvajal de Poesía Joven, Arte Joven de la Comunidad de Madrid, Antonio Oliver Belmás, Miguel Hernández, Ciudad de Salamanca, Luis Feria y el Accésit del Adonáis, entre otros.

Ha publicado los poemarios ‘Poeta en India’ (Melibea, 2005), ‘Tatuaje’ (Hiperión, 2005), ‘Alfama’ (Centro de poesía José Hierro, 2009), ‘Postal de olvido’ (El Gaviero, 2010), ‘Cortes de luz’ (Rialp, 2010), ‘Senda de sauces. 99 haikus’ (Amargord, 2011), ‘Lluvias continuas. Ciento un haikus’ (Polibea, 2014), ‘Café Hafa’ (El sastre de Apollinaire, 2015), ‘Épica de raíles’ (Devenir, 2016), ‘Dibujar una isla’ (Reino de Cordelia, 2017), ‘Sin rumbo fijo’ (Universidad de La Laguna, 2019), el poemario infantil ‘Islas Galápagos’ (Aguadulce, Puerto Rico, 2019) y las antologías poéticas ‘Inside the Shell of the tortoise’ (Nirala, India, 2016) y ‘Mapas ‘2000-2015’ (Ediciones Matanzas, Cuba, 2018).

Ha traducido a los poetas Yuyutsu RD Sharma, António Ramos Rosa, Maria do Rosário Pedreira, Clarissa Macedo, Firas Sulaiman, Michel Thion y Flaminia Cruciani. Además, ha participado en recitales y festivales de poesía tanto en España como en India, Marruecos, Túnez, Portugal, Francia, Polonia, Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Argentina y Uruguay. Dirige una colección de poesía latinoamericana actual (‘Toda la noche se oyeron’) en la editorial Polibea de Madrid. Prepara su tesis doctoral sobre la representación de la mujer en la copla y en el fado.

JOVEN GANADORA EN LA MODALIDAD DE EUSKERA

Oihane Zuberoa Garmendia Glaría (Roncal, 1993) realizó estudios de filosofía tanto en San Sebastián como en Barcelona. En la actualidad imparte clases de Filosofía en euskera en un instituto de Gipuzkoa. Además de este premio ‘Ciudad de Pamplona-Iruña Hiria’ también ha recibido anteriormente otros galardones literarios. Por ejemplo, en el Certamen de literatura en euskera para autoría novel del Ayuntamiento de Pamplona obtuvo en 2018 el tercer premio en narración breve, en 2017 el tercer premio en poesía y en 2016 un accésit en narración breve.