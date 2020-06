Testimonios de la covid, en imágenes

Actualizada 09/06/2020 a las 07:59

Si dentro de unas décadas alguna persona quiere saber cómo se vivieron estos meses con la pandemia, es muy posible que acuda a un archivo para documentarse. Por esta razón, al inicio de la crisis sanitaria, instituciones municipales y de distintas comunidades autónomas se apresuraron a pedir a los ciudadanos que mandasen fotografías y vídeos que mostrasen su día a día. Y hoy, con motivo del Día Internacional de los Archivos, estas entidades las han publicado en sus páginas web.

En la Comunidad foral, los Archivos Municipales de Pamplona y Tudela, así como el Archivo Contemporáneo de Navarra, iniciaron una campaña para recar testimonios gráficos de los vecinos, asociaciones y otros organismos. “Hemos tenido muy buena respuesta”, festejaba Ana Hueso Pérez, responsable del Archivo Municipal de Pamplona. Entre los documentos recibidos, añade Hueso, hay “situaciones muy divertidas” como la instantánea de la estatua del doctor José Joaquín Arazuri con una mascarilla.

La colección Memoria gráfica de la ciudadanía. COVID-19 reúne 156 muestras de fotografía y vídeo. Con los aplausos de las 20 horas, la ciudad con las calles desiertas, la celebración de una boda dentro de casa y sin invitados; las grabaciones de los pequeños espectáculos que han ofrecido vecinos desde el balcón o grupos de música y distintas asociaciones de manera virtual. Un compendio de lo que han supuesto estas semanas para los pamploneses.

LO COTIDIANO TAMBIÉN IMPORTA

La participación, concluye Ana Hueso, ha sido “absolutamente transversal”. Tanto mayores como jóvenes, ya fuese con una cámara profesional o con la del móvil, que han contribuido de manera puntual o incluso diaria. En algunos casos han sido los propios trabajadores del archivo los que han invitado a personas muy activas en las redes sociales. Ana Hueso pidió a Carmelo Buttini Etxarte, quiosquero de La Casa del Libro, al ver su registro diario del confinamiento, aunque recuerda a responsable de la entidad municipal que no es solo es necesario durante el estado de alarma, también hay que reflejar la vida tras el pico de la pandemia. La propuesta no ha sido exclusiva de los archiveros; muchas casas de cultura y otras organizaciones han solicitado estas imágenes, por lo que el Archivo Contemporáneo de Navarra, lamentaba su responsable, Maite Sola Landa, ha decidido suspender la campaña: “[La colección] No ha salido adelante porque ha habido muchas iniciativas similares y no hemos tenido mucha difusión”.

CONSERVAR Y DIFUNDIR

El encierro y la reflexión sobre la pandemia, aseguraba Ana Hueso, “ha despertado en algunos ciudadanos una sensibilidad hacia la permanencia de las cosas que son efímeras”. Una nueva forma de ver el registro de los actos cotidianos que, defendía Maite Sola, “el paso del tiempo podría convertir en documentos históricos”. Y este espabilamiento no afecta solo a la presente crisis sanitaria. En los últimos meses, con esta “toma de conciencia” de la necesidad de conservar los testimonios, ha habido una “avalancha” de donaciones, según admitía Ana Hueso, incluso con la obra de algún fotógrafo profesional.

Pero la covid-19 también ha puesto a prueba el modo de trabajar en los archivos, que no se han limitado a esperar los documentos, sino que a incitar a se creasen. “Parece que todo el mundo tiene la conciencia de que estamos al final, pero con el covid estamos al principio y ahora estamos poniendo a disposición lo que acaba de pasar. Ya no hay que esperar años”, argumentaba Hueso.

Se trata de una actitud extendida a nivel internacional que, sin embargo, no ha aparecido a raíz de la pandemia, y ya se pudo apreciar, señalaba Hueso, durante los “atentados de Nueva York o Barcelona”. Los archivos han tomado mayor conciencia de su “dimensión social”, y que recoge el lema del Día Internacional de los Archivos 2020: “Empoderar sociedades del conocimiento”.

Las instituciones tratan de hacer los documentos del archivo más accesibles, como con el reciente lanzamiento de la fototeca online del archivo pamplonés. Para Hueso, durante estas semanas este espacio “ha sido el refugio de mucha gente que ha podido consultar”. Para que siga siendo así, recalcaba Maite Sola, es fundamental conservar y difundir “la memoria colectiva de Navarra”.