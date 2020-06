Un cortometraje para dar voz a las prostitutas

02/06/2020

En la mesa hay una grabadora y una cámara de fotos. A un lado se sientan dos mujeres y al otro la entrevistadora, que pregunta:

-¿Y uno de los motores económicos que tenéis vosotras para ganaros la vida es...

-¡Puta!- responde una de las chicas, y ambas se echan a reír.



Las tres son actrices y la escena es parte del teaser [breve grabación que se adelanta del rodaje] de Chicas prepago, un cortometraje de Isabel Sáez Pérez. A pesar de ser una recreación ficcionada, en cualquier caso, la entrevista se produjo, en Pamplona, y los testimonios son reales.



CONEXIÓN POR LA FOTOGRAFÍA



Isabel Sáez, natural de Burgos, lleva cinco años viviendo en Navarra. Es fotógrafa y videógrafa freelance, trabaja haciendo foto y vídeo para empresas y particulares. Paralelamente, siempre ha sentido interés por la sexualidad tanto desde un punto de vista académico como artístico, o de reflexión. “Yo tenía clientes tanto relacionados con la prostitución, como particulares, que buscaban hacer un uso personal de las fotos”, explica. La fotografía erótica -que no pornográfica, aclara- es una rama con su propia clientela, tanto de mujeres como de hombres, o de parejas. “Hay gente a la que le gusta tener un recuerdo de su parte más erótica”, explica. Mientras trabajaba en estas fotos, algunas chicas que posaban iban contando cosas de su vida, y Sáez pensó que todo eso merecía ser contado. “Decidí publicitarme en otro tipo de páginas de contactos, enfocadas a esa temática, buscando clientas que quisieran hacerse un book para poder promocionarse, era una forma de acceder a ellas, de conocerlas de primera persona”, apunta. Tras dos años trabajando como fotógrafa erótica y entrevistando a diferentes perfiles de trabajadoras sexuales, Sáez decidió llevar al cine una de esas historias.



“Las chicas que iba conociendo a través de mi trabajo en el momento de la sesión fotográfica me contaban un montón de cosas, pero luego no querían una segunda cita para sentarnos y ya hablar ante la cámara”, explica. Por eso, fue contactando con asociaciones de Pamplona como Abiatzen, o Itxaropen Gune, en Madrid Fundación Triángulo, en Barcelona el colectivo Las Otras o Putas indignadas, para tener acceso a otros casos. Así fue conociendo más historias y sobre todo se quedó con la de dos prostitutas de Pamplona, las protagonistas de Chicas prepago. “Son dos mujeres en torno a los 35, 40 años que ya no siguen en la profesión, pero que han estado en ella unos 15 años”, explica Sáez. “Una de ellas es migrante, para ella realizar esta actividad era una manera de poder mantenerse hasta regularizar su situación, y la otra no, pero ambas trabajaban por propia cuenta, no dependían de nadie”, añade. Las dos mujeres alquilaban un piso con otras y trabajaban ahí, cada una en su habitación. “Lo que he hecho es transcribir la entrevista y eso trasladarlo al corto”, resume. Las actrices interpretan el diálogo.



El guion es una recreación fiel. En el corto, el personaje llamado Elena se hace pasar por fotógrafa erótica para conocer mejor el mundo de la prostitución. Tras una sesión de fotos, Luz y Nerea aceptan ser entrevistadas en un bar de las afueras de Pamplona. La conversación les lleva a viajes por toda Europa, mazmorras de sadomasoquismo, la crianza de un bebé, el naufragio por varios cursos del INEM y el desarrollo de una doble vida.



Cree Sáez que el público se sorprenderá escuchándolas, porque ella se sorprendió. “Es un mundo mucho más complejo del que imaginamos, siempre tendemos a imaginar que la prostitución son mujeres en situación de trata, es cierto que esta situación existe, y que es preocupante, pero también es cierto que hay otras mujeres que tienen otras circunstancias diferentes, que hay otras razones que les han llevado a hacer eso”, expone.



EN PRIMERA PERSONA



La aportación que quiere hacer con este trabajo es sobre todo el de dar voz en primera persona a las protagonistas del debate. También le sorprendió que estas mujeres hablaban de clientes de todo tipo y de un gran número de ellos. “Es un servicio muy solicitado y al que acceden principalmente hombres y de todo tipo, de clase social, de raza, de procedencia, de todo tipo”, añade Sáez.



Las mujeres hablaban de pasajes vividos de todo tipo. “Es difícil hablar de experiencias buenas y malas, hay que ver el corto para que cada espectador pueda juzgar si es buena o mala”, añade.



El rodaje estaba preparado para finales de abril. La covid-19 no sólo lo frenó, sino que condiciona ahora la vuelta al trabajo, ya que habrá que hacerse sin romper las distancias de seguridad, con mascarillas y una limpieza exhaustiva. Por eso se ha lanzado una campaña de crowdfunding o microdonaciones para comprar desinfectantes que no afecten al funcionamiento de los aparatos electrónicos, así como mascarillas, guantes y batas para todo el equipo. Antes de rodaje se realizará un test a las actrices para asegurarse que pueden estar en el set tranquilas, sin peligro de contagio. Ayer por la tarde habían conseguido a través de la campaña de verkami [en la dirección https://vkm.is/chicasprepago] 2.200 euros de 58 mecenas, de los 5.000 que se han propuesto conseguir. La prevención del covid se llevará aproximadamente el 19% del presupuesto. También se puede aportar a través del programa de mecenazgo del Gobierno de Navarra. El rodaje está previsto apra los días 19, 20 y 21 de junio en Pamplona, la edición se hará entre agosto, septiembre y octubre y el estreno está previsto para noviembre.



En el equipo, de unas veinte personas, casi todas son mujeres. Isabel Sáez siempre ha hecho cine más documental, esta es su primera experiencia más ficcionada. “Para mí era interesante que siendo un tema tan delicado y que afecta principalmente a mujeres se tratase desde una perspectiva feminista, femenina y hecha por mujeres, sobre todo porque el mundo audiovisual es un campo donde hay un techo de cristal alto, en el que acceder sobre todo a puestos técnicos o de creación está más limitado para las mujeres, queríamos hacer esa apuesta”, concluye.

CHICAS PREPAGO



Dirección: Isabel Sáez

Fotografía:Gema Segura

Actrices: Liuda Motes; Nerea Mariezkurrena; Nerea Saenz; Itsaso Echeverria

Edición:Isabel Sáez

Cámara: Iker Oiz e Isabel Sáez

Producción: Garazi Rodriguez y Susana González

Arte: Silvia Ayerra e Iker Oiz

Vestuario y maquillaje: Vanessa Escalada

e Izortze Formoso

Ayudante de dirección: Cristina Arozena

Sonido: Laura I. Balsera

Pospo-sonido: Moises Berdonces

Música: Luis M. Sáez

Ayudante Producción: Maite Plazaola y Germán Altadill

Auxiliar Producción: Juan Luis Cortés e Isabel Salcedo

Ayudante de cámara:Verónica Gómes

Script: Tania Poncela