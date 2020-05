El navarro Kai Etxaniz estrena el videoclip 'Camaleón' este viernes

Actualizada 07/05/2020 a las 16:10

El pasado 25 de abril, Begoña Goikoetxea, portavoz de los actores del videoclip Camaleón, comunicaba: “Hemos pedido recurrentemente a Kai que publique ya nuestro trabajo y siempre nos da largas, así que tomamos el mando de sus redes hasta que, de una vez, ponga fecha al lanzamiento”.

“Estaba todo preparado para el estreno, pero el coronavirus hizo que tuviéramos que cancelarlo. Después, con la magnitud de la tragedia, yo ya no estaba pensando en el videoclip. El elenco empezó a perder la paciencia y, un día, sin más explicación, se abalanzaron sobre mí”, relata el secuestrado. “Me amordazaron, me ataron las manos y me obligaron a escuchar Resistiré durante horas y horas. Sólo me soltaban para aplaudir a las 20h porque, aunque se habían visto obligados a tomar estas medidas drásticas, son buena gente y nunca olvidaron que lo realmente importante estaba pasando fuera”.

Finalmente, tras hacer pública la fecha de lanzamiento, Etxaniz ha sido liberado.

Kai Etxaniz tiene una larga trayectoria musical escribiendo canciones. Está detrás de grandes éxitos de Malú (Deshazte de mí, No voy a cambiar), Ana Torroja (Sonrisa), Aitana (Con la miel en los labios) o Sergio Dalma, cuyos dos últimos singles Donna y El diablo dentro están coescritos por Etxaniz y otros autores. En 2016 hizo un reseteo digital y borró todo su contenido de redes sociales para poder empezar casi de cero con su proyecto renovado.

El 8 de mayo, Kai Etxaniz presenta un videoclip que se empezó a gestar hace dos años entre Barcelona y Pamplona. Este vídeo con alma de corto cuenta una historia a través de personajes nacidos de las manos de Elena Antúnez, vestidos por Sandra Lócre, animados por Marina Soteras y Pau Torrano (Stills Animation), y dirigidos por este último. Las marionetas nos acercan a esos momentos en los que todo el mundo, alguna vez, ha preferido diluirse entre el grupo para ser aceptado.

Empleando la técnica de animación stop-motion, Kai Etxaniz y su equipo nos hablan de la necesidad de construir un mundo empático y respetuoso donde todo el mundo tenga cabida. Donde nadie tenga miedo de mostrarse.

¿Cuántas veces has sentido la necesidad de encajar? Camaleón es la soledad de quien no cumple la norma establecida. La necesidad de reconocimiento y de afecto. La fuerza masiva de la vulnerabilidad. La valentía de ser uno mismo. La satisfacción de reconocerte en el espejo.

El viernes 8 de mayo a partir de las 9 de la mañana se podrá disfrutar de Camaleón en el canal de YouTube de Kai Etxaniz.