El escultor pamplonés Carlos Purroy, del cuero al hierro

Actualizada 08/04/2020 a las 14:31

Carlos Purroy (1957, Pamplona) jugó 119 partidos en Primera División. Athletic Club Bilbao, Osasuna, Logroñés y Sant Andreu, firman su hoja de servicios. Ahora es escultor. No suele ser un oficio normal post fútbol. Un precedente sí hay. Eduardo Chillida fue portero de la Real Sociedad en la campaña 1942 -1943 en Segunda división. Pero una lesión acabó con su futuro deportivo. Purroy sí pudo cumplir su sueño.



Fútbol y arte. Purroy entiende que hay elementos comunes en ambas facetas. “La improvisación”, sin duda, como acción para superar dificultades en el césped y ahora en la forja. El exdefensa del Athletic, compañero de Andoni Goikoetxea, De Andrés o Sarabia, ensalza en su obra ´Detente´, ubicada en la sede de la RFEF en Las Rozas, a uno de sus ídolos, José Angel Iríbar.



En una entrevista en ‘#JugamosEnCasa’ de EFE, Carlos Purroy se define como “un escultor conceptual, digamos abstracto, pero con bastantes aromas de figurativo” cuyas obras se puedan “tocar, vivir, admirar”.



Pregunta: ¿Cómo está llevando el confinamiento?



Respuesta: Estoy metido en mi estudio, que lo tengo cerca de mi casa, en Pamplona, y no me puedo quejar. Pienso también en otros que estarán peor.



P: Del cuero al hierro. Defensa de Primera División con 119 partidos disputados en dos temporadas en el Athletic Club de Bilbao, cuatro en Osasuna, Logroñés, Sant Andreu… ¿Cómo se convierte un futbolista en escultor?



R: La escultura me vino a buscar cuando yo era joven, la escultura, el dibujo; gané algunos premios cuando era joven. Lo que pasa es que la afición por el fútbol también me vino y yo he sido siempre bastante deportista. La culpa de que yo fuera futbolista fue que tanto Iñaki Sáez como Piru Gaínza me vinieron a buscar a los 17 años a Pamplona, les gusté y a los 18 o 19 me fui a Bilbao.

Siempre he tenido en la mente el tema del arte y la escultura. Por eso estudié arte en Bilbao y también he sido muy autodidacta; he aprendido muchas cosas de mucha gente. Siempre he tenido en mi cerebro un hueco donde me entretenía con estas cosas. Lógicamente no podía hacer más porque de futbolista profesional no te da para más.



P: El otro precedente de futbolista y escultor fue Eduardo Chillida, exportero de la Real Sociedad. Un grande del mundo del arte...



R: Podía haber sido un gran portero, pero en el primer partido que jugó se lesionó y se tuvo que retirar, que fue una pena. Como escultor fue muy bueno. En mi caso me sonrió la suerte y pude jugar también al fútbol hasta los 31.



P: Hay una obra suya en la entrada a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas dedicada a José Ángel Iribar, llamada ‘Detente’. ¿Por qué este homenaje a Iribar?



R: Es un homenaje que yo le hice en silencio y en secreto. Desde que empecé en este mundo siempre me gustó la cultura deportiva, el aplicar al arte a ciertos sucesos o personajes; cosa muy bonita, pero difícil. En el fútbol parece que uno juega, le pega al balón y ya está, pero no es así, hay otros sentimientos, otras cosas. Tuve la idea, me planté allí y conseguí que la hiciéramos. La gente se pensaba que íbamos a hacer un pie, una bota, un jugador que va a meter un gol… pero yo dije que no, que nos íbamos a acordar de los porteros. Me basé en una foto de 1970 que tiene Iribar en Lezama en la que se está estirando y está sacando un balón; ¡cómo se estiraba en aquellos años¡. Me inspiré en eso y es una obra que ha tenido mucho éxito.



P: ¿Hay alguna similitud entre el mundo de la escultura y el fútbol?



R: Ahora se me ocurre que hay que luchar mucho. En uno físicamente y en otro mentalmente. El fútbol me enseñó algo que ahora me viene muy bien, que es el saber improvisar. Uno cuando juega al fútbol tiene toda la semana para prepararse para hacerlo bien, pero cuando llega el partido de repente te ves asfixiado… son momentos en los que solo puedes improvisar; eso me viene muy bien para arreglar los posibles problemas que pueda tener.



P: Se define como un escultor conceptual que va camino de la abstracción. ¿Qué mensaje quiere ofrecer con sus esculturas?



R: Primero tengo que enviar un mensaje, por eso soy escultor. Soy un escultor conceptual, digamos abstracto, pero con bastantes aromas de figurativo. Es decir, he abierto las puertas de la estación, pero no las he abierto del todo; ahí estoy muy a gusto. Me inspiro mucho en la naturaleza, porque tiene motivos infinitos, y en las cosas curiosas que nos pasan a los humanos.

Hay una obra que hice que tuvo mucho éxito que se llama ‘Entendimiento’. Parece mentira, pero es algo que siempre me ha maravillado, que nos podamos entender cuando somos más diferentes que la pera. Mi escultura no es para provocar, es para agradar, y va dirigida siempre a los humanos, que la puedan tocar, vivir, admirar… y siempre fiel conmigo mismo.